핀테크의 미래는 정말로 블록체인 기반 스마트 계약에서 찾을 수 있을까요?

스마트 계약은 탈중앙화 금융(DeFi) 내의 탈중앙화 애플리케이션에 번들로 묶어 더 복잡한 기능을 실행할 수 있습니다. 금융 기술(핀테크)에서 스마트 계약의 유효성이 점점 더 분명해지고 있습니다. 이 새로운 형태의 계약은 두 가지 간단한 개념을 하나의 강력한 아이디어로 결합하여 전 세계 거래의 정확성과 검증을 개선합니다.

스마트 계약은 조건부 거래의 신뢰 문제를 해결하기 때문에 금융 업계에서 가장 널리 사용되고 있습니다. 결제 처리, 금융상품 청산/결제, 무역 금융, 규제 기술 모두 스마트 계약의 이점을 크게 누릴 수 있습니다.

이미 PayPal과 같은 거대 핀테크 기업이 암호화폐를 활용하고 있는 가운데, 디지털 금융 회사가 새로운 모습으로 변모하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 새로운 세대의 금융이 등장할 수 있다는 점에서 잠재적으로 현명한 투자가 될 수 있습니다. PayPal이 결제 및 기타 거래를 개선하기 위해 스마트 계약을 실험하고 블록체인을 테스트하는 암호화폐 '슈퍼 앱'을 출시할 계획인 것으로 알려졌습니다.

스마트 계약은 신뢰도를 훼손하지 않으면서도 핀테크 내에 투명성을 제공합니다. 계약 조건의 검증을 분산시킴으로써 계약 파트너는 서로에 대해 더 많은 책임을 집니다.

투명성이 높아지면서 WeBull이나 Robinhood와 같은 플랫폼은 이전에는 접근이 불가능했던 투자에 대한 접근성을 제공함으로써 핀테크 환경을 지배하고 있습니다. 그러나 Robinhood 사고에 비추어 볼 때, 개인 투자자들은 유사한 기능을 제공하는 대체 플랫폼을 선택하고 있습니다. 예를 들어, 나스닥에 상장된 Freedom Holding Corp.(FRHC)은 IPO의 경우 최소 2,000달러의 자금이 필요하기는 하지만, 개인 투자자가 주식을 구매하고 일부 IPO에 참여할 수 있는 플랫폼을 보유하고 있습니다. 일부 개인 투자자들은 TD Ameritrade, E*TRADE 및 Fidelity와 같은 보다 전통적인 플랫폼으로 눈을 돌리고 있습니다. 이 모든 기능은 Robinhood 또는 WeBull과 유사한 기능을 제공하지만 사소한 차이점과 USP만 다릅니다.

스마트 계약은 미리 결정된 규칙에 따라 자동으로 거래를 실행하므로 거래가 암호화되고 변경 불가능하도록 분산 원장에 저장됩니다.

이는 금융 계약의 세계를 재구성할 수 있는 분명한 잠재력을 가지고 있습니다. 개인은 개인적 이익을 위해 정보가 변경되지 않았다는 사실을 알고 안심할 수 있습니다.

블록체인 거래 기록은 암호화되므로 보안 기능을 스마트 계약에 통합하여 원본에 대한 손상, 데이터 손실 또는 해킹이 발생할 경우를 대비한 백업 및 중복을 자동으로 생성할 수 있습니다. 각 개별 기록은 분산 원장의 이전 기록과 연결되어 있기 때문에, 하나의 기록을 변경하려면 전체 체인을 변경해야 합니다.

또한 스마트 계약이 자동으로 실행되어 어느 정도의 확실성이 수반되므로, 서류 작업을 처리하거나 문서에 수동으로 작성된 오류를 수정하는 데 시간을 소비할 필요가 없습니다. 스마트 계약은 적은 비용으로 몇 분 만에 실행할 수 있습니다.

디지털 자산 및 결제의 흐름을 자동화하면 핀테크 내에서 새로운 제품과 비즈니스 모델을 창출할 수 있습니다. 블록체인 스마트 계약은 모니터링 및 집행 비용을 줄여주므로 금융 기관은 거래 후 금융 시장 인프라에 크게 의존할 필요가 없습니다.

전반적으로 블록체인 스마트 계약은 다양한 산업, 특히 핀테크 내에서 계약이 체결되는 방식을 변화시킬 수 있는 힘을 가진 것이 확실합니다. 그러나 주류 접근 방식에 도달하려면 시간이 걸리고 더 많은 개발이 필요합니다.