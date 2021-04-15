AIOps의 이점 계산하기

AIOps 솔루션에 대한 투자는 미지의 수익으로 인한 스트레스는 말할 것도 없고 막대한 비용이 들 수 있습니다. 하지만 IT 운영 전문가로서 미션 크리티컬 워크로드 전반에 걸쳐 인시던트를 자신 있게 평가, 진단 및 해결하기 위해서는 인시던트가 필수적이라는 것을 알고 계실 것입니다.

이제 말 그대로 몇 분 안에 잠재적 이익을 미리 정량화할 수 있는 툴이 있다고 상상해 보세요. 이벤트 노이즈를 줄이고 인시던트가 가동 중단으로 이어지기 전에 신속하게 진단하고 해결할 수 있어 실질적인 이점을 얻을 수 있기 때문에 꼭 필요했던 마음의 평화를 얻을 수 있습니다.

더 이상 상상할 필요가 없습니다. 새로운 계산기를 사용할 수 있으며, AIOps를 통한 성숙도 수준을 신속하게 평가하고 잠재적인 이점을 해석할 수 있습니다. IT 중단 또는 인시던트를 해결하는 데 걸리는 평균 시간부터 각 중단의 평균 다운타임 비용에 이르기까지 다양한 주요 질문에 답하는 데 도움이 됩니다.

그다음에는 툴이 IBM Cloud Pak for AIOps가 제공할 수 있는 긍정적 효과를 계산하도록 맡기면 됩니다.