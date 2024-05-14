효율성과 혁신을 촉진하고 신뢰를 구축하기 위해, 모든 CAIO는 AI 거버넌스 프로그램을 구현하는 것부터 시작해야 합니다. 이 프로그램은 신뢰할 수 있는 AI 개발과 배포를 구현하는 데 중요한 윤리적, 사회적, 기술적 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

처음 90일 동안은 기관의 기준선에 대한 조직 성숙도 평가부터 실시하세요. 프레임워크와 평가 도구를 검토하여 AI 도구를 구현하고 관련 위험을 해결하는 능력에 영향을 미치는 강점과 약점을 명확하게 파악합니다. 이 프로세스는 AI 솔루션이 해결할 수 있는 문제나 기회를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기술적 요건 외에도 AI 생성 및 사용과 관련된 기관 전체의 윤리와 가치를 문서화하고 명확하게 정리해서 위험에 대한 결정을 내려야 합니다. 이러한 지침은 데이터 프라이버시, 편향성, 투명성, 책임성 및 안전과 같은 문제를 다루어야 합니다.

IBM은 귀사와 귀사의 팀이 이러한 원칙을 운영하는 데 도움이 되도록 신뢰 및 투명성 원칙과 '설계 윤리' 플레이북을 개발했습니다. 이 프로세스의 일환으로 AI 시스템이 책임감 있고 윤리적으로 사용되도록 책임 및 감독 메커니즘을 확립하세요. 명확한 책임 및 감독 라인 구축, 윤리적 지침 준수를 보장하기 위한 모니터링 및 감사 프로세스가 여기에 해당합니다.

그 다음으로 기관의 기존 거버넌스 구조를 AI가 지원되는 방향으로 조정하기 시작합니다. 양질의 AI에는 양질의 데이터가 필요합니다. 서드파티 위험 관리, 조달, 엔터프라이즈 아키텍처, 법률, 개인 정보 보호, 정보 보안과 같은 기존 프로그램 및 관행의 대부분이 이미 효율성을 높이고 기관 팀의 모든 역량을 활용하기 위해 중첩되어 있습니다.

안전에 영향을 미치는 AI와 권리에 영향을 미치는 AI에 대한 최소 위험 관리 관행을 통합하거나 규정 준수를 달성할 때까지 AI 사용을 중단해야 하는 기한은 2024년 12월 1일이며, 이 날짜는 생각보다 빨리 다가옵니다. 업무를 시작하고 첫 90일 동안 자동화된 도구를 활용하여 프로세스를 간소화하고 IBM처럼 신뢰할 수 있는 파트너의 도움을 받아 책임감 있는 AI 솔루션을 만드는 데 필요한 전략을 구현하세요.