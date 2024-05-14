LinkedIn에 따르면 지난 5년 동안 최고 인공지능 책임자(CAIO)의 수가 3배 가까이 증가했습니다. 산업계 전반의 기업들이 뒤처지지 않으려면 최고 수준의 핵심 전략에 인공 지능(AI)을 도입해야 한다는 사실을 깨닫고 있습니다. 이러한 AI 리더는 기업과 연방 정부에서 AI 도입을 위한 청사진을 개발하고 감독하는 역할을 담당합니다.
최근 바이든 행정부의 행정 명령이 있고 여러 부문에서 AI 도입이 급격히 증가하자, 예산관리국(OMB)은 연방 기관이 위험을 관리하면서 AI의 기회를 포착할 방법을 공지했습니다.
많은 연방 기관은 CAIO가 시민에게 미치는 영향을 고려하여 해당 영역 내에서 AI 사용을 감독하고 책임감 있는 AI 혁신을 촉진하며 생성형 AI를 비롯한 AI와 관련된 위험을 해결하기 위해 CAIO를 임명하고 있습니다. 그렇다면 이러한 CAIO는 규제 조치와 혁신 사이에서 어떻게 균형을 맞추고, 어떻게 신뢰를 쌓을 수 있을까요?
세 명의 IBM 리더가 새로운 CAIO가 부임 후 90일 내에 맞닥뜨리게 될 중요한 기회와 과제에 대한 인사이트를 제공합니다.
최고 AI 책임자로서의 첫 90일은 치열하고 빠르게 흘러가지만 지름길을 택하지 말고 속도를 늦춰야 합니다. 안전, 포용성, 신뢰성, 거버넌스를 마지막에 덧붙이지 말고 처음부터 고민하세요. 그렇다고 해서 사회 변화를 추구하는 내면의 목소리가 내는 경고와 비판적 관점에 파묻혀서 또 다른 내면에 존재하는 기술에 대한 낙관주의를 꺾어선 안 됩니다. AI가 등장했다고 해서 기관이 사람들에 대한 기존의 책임을 면하지 못하는 것은 아니라는 점을 기억하세요. 문제를 파악하고 데이터를 이해하며 솔루션을 평가할 때 가장 취약한 사람이 누구인지 고려합니다.
제한된 자원을 공평하게 분배하는 것보다는, 가장 어려운 사람을 돌볼 수 있는 방안을 모색하는 것으로 공정성을 재편하세요. 단순히 규정을 준수하는 것 보다는, 기술을 관리하는 것으로 책임을 재편하세요. 사후에 내린 선택을 단순히 문서화하는 것 보다는, 사전에 대중의 의견을 구하는 것으로 투명성을 재편하세요.
도시 계획과 마찬가지로 AI도 인프라입니다. 지금 내리는 선택은 미래 세대에 영향을 미칠 수 있습니다. 7세대 원칙을을 따르되, 명백하고 현재의 피해를 감수하면서 장기적인 실존적 위험 주장에 굴복해서는 안 됩니다. 기존 머신 러닝 모델링을 통해 수년에 걸쳐 발생한 피해, 그리고 파운데이션 모델을 통해 새롭게 발생하고 증폭되는 피해를 주시하세요. 비용과 행동을 관리할 수 있는 소규모 모델을 선택하세요. 프로젝트 포트폴리오를 통해 시범 운영 및 혁신을 추진하고, 공통적인 패턴에 대한 솔루션을 재사용하고 강화한 다음, 다중 모델 플랫폼 접근 방식을 통해 규모에 맞게 제공합니다.
효율성과 혁신을 촉진하고 신뢰를 구축하기 위해, 모든 CAIO는 AI 거버넌스 프로그램을 구현하는 것부터 시작해야 합니다. 이 프로그램은 신뢰할 수 있는 AI 개발과 배포를 구현하는 데 중요한 윤리적, 사회적, 기술적 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
처음 90일 동안은 기관의 기준선에 대한 조직 성숙도 평가부터 실시하세요. 프레임워크와 평가 도구를 검토하여 AI 도구를 구현하고 관련 위험을 해결하는 능력에 영향을 미치는 강점과 약점을 명확하게 파악합니다. 이 프로세스는 AI 솔루션이 해결할 수 있는 문제나 기회를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
기술적 요건 외에도 AI 생성 및 사용과 관련된 기관 전체의 윤리와 가치를 문서화하고 명확하게 정리해서 위험에 대한 결정을 내려야 합니다. 이러한 지침은 데이터 프라이버시, 편향성, 투명성, 책임성 및 안전과 같은 문제를 다루어야 합니다.
IBM은 귀사와 귀사의 팀이 이러한 원칙을 운영하는 데 도움이 되도록 신뢰 및 투명성 원칙과 '설계 윤리' 플레이북을 개발했습니다. 이 프로세스의 일환으로 AI 시스템이 책임감 있고 윤리적으로 사용되도록 책임 및 감독 메커니즘을 확립하세요. 명확한 책임 및 감독 라인 구축, 윤리적 지침 준수를 보장하기 위한 모니터링 및 감사 프로세스가 여기에 해당합니다.
그 다음으로 기관의 기존 거버넌스 구조를 AI가 지원되는 방향으로 조정하기 시작합니다. 양질의 AI에는 양질의 데이터가 필요합니다. 서드파티 위험 관리, 조달, 엔터프라이즈 아키텍처, 법률, 개인 정보 보호, 정보 보안과 같은 기존 프로그램 및 관행의 대부분이 이미 효율성을 높이고 기관 팀의 모든 역량을 활용하기 위해 중첩되어 있습니다.
안전에 영향을 미치는 AI와 권리에 영향을 미치는 AI에 대한 최소 위험 관리 관행을 통합하거나 규정 준수를 달성할 때까지 AI 사용을 중단해야 하는 기한은 2024년 12월 1일이며, 이 날짜는 생각보다 빨리 다가옵니다. 업무를 시작하고 첫 90일 동안 자동화된 도구를 활용하여 프로세스를 간소화하고 IBM처럼 신뢰할 수 있는 파트너의 도움을 받아 책임감 있는 AI 솔루션을 만드는 데 필요한 전략을 구현하세요.
IBM은 10년이 넘는 기간 동안 미국 연방 기관과 협력하여 AI 개발을 지원해 왔습니다. 이 기술을 통해 많은 연방 기관이 운영 효율성, 생산성 및 의사 결정 측면에서 중요한 발전을 이룰 수 있었습니다. 예를 들어, AI는 미국 국세청(IRS)이 종이 세금 신고서 처리(및 시민에 대한 세금 환급 처리)를 가속화하고, 재향군인회(VA)가 퇴역 군인의 청구를 처리하는 데 걸리는 시간을 단축하고, 해군 함대 사령부가 식량 공급을 더 잘 계획하고 균형을 맞추는 동시에 관련 공급망 위험을 줄이는 데 도움을 주고 있습니다.
IBM은 또한 오래 전부터 AI 채택에 잠재된 위험을 인식하면서 강력한 거버넌스와 투명하고 설명 가능하며 강력하고 공정하고 안전한 AI를 지원해 왔습니다. 위험을 완화하고 구현을 간소화하며 활용하기 위해, 앞으로 CAIO 자리에 오르는 이들은 데이터에 대한 전사적 접근 방식과 AI 도입을 위한 거버넌스 프레임워크를 수립해야 합니다. 데이터 접근성, 데이터 볼륨, 데이터 복잡성은 모두 이해하고 해결해야 하는 영역입니다. 'Enterprise-wide'는 AI 및 데이터 거버넌스 개발과 배포에 있어 전통적인 기관의 조직 사일로에서 벗어날 것을 제안합니다. 기관 전반의 이해관계자와 업계 파트너들을 참여시키세요. 결과를 측정하고, 소속 기관의 활동과 다른 정부 기관들의 활동을 통해 배우세요.
마지막으로, '끝을 생각하며 시작하라'는 격언은 오늘날에도 여전히 유효합니다. IBM은 CAIO가 AI에 대한 사용 사례 중심 접근 방식, 즉 생성하고자 하는 목표 결과와 경험을 파악하고 이를 바탕으로 사용할 특정 AI 기술(생성형 AI, 기존 AI 등)을 지원할 것을 권장합니다.
공공 리더십은 모든 부문에서 AI 도입 분위기를 조성할 수 있습니다. 정부는 AI의 미래에 중요한 역할을 할 CAIO 직책을 신설해서 기업, 정부 및 산업 전반에 걸쳐 AI 도입에 대한 책임감 있는 접근 방식을 모델링할 수 있습니다.
IBM은 기관이 다양한 환경에서 효율적으로 책임감 있게 AI를 채택할 수 있도록 지원하는 도구와 전략을 개발했습니다. 우리는 새로 부임한 CAIO가 기관 내에서 윤리적이고 책임감 있는 AI 구현을 구축하기 시작할 때 이를 지원할 준비가 되어 있습니다.
