AI 팀 구축: 기업에 필요한 역할

인공 지능(AI)은 프레임워크, 데이터 소스, 파이프라인뿐만 아니라 사람에 관한 것이기도 합니다. AI 여정을 시작하는 기업은 경영진의 지원을 받고 주요 AI 역할에 적합한 인재를 확보할 때 성공할 수 있는 기회가 훨씬 더 커집니다.
여러분은 여러분의 비즈니스를 가장 잘 알고 있으며 여러분의 회사를 위해 올바른 선택을 할 수 있는 위치에 있습니다. AI 여정에 대해 생각해 볼 수 있도록 AI 팀에 누가 참여해야 하는지에 대한 IBM의 제안을 소개합니다. 저희의 경험에 따르면 프로젝트에 대한 동의를 얻고 성공적인 솔루션을 만들려면 이러한 구체적인 역할을 수행해야 합니다.
AI를 성공적으로 구현한 기업은 새로운 기술에 대한 경영진의 강력한 지원을 받습니다. 최고 경영진 스폰서는 AI 프로젝트가 회사의 전략과 연계되도록 적극적인 역할을 할 수 있습니다. 경영진 스폰서는 스타트업 자금을 조달할 책임이 있으며 솔루션 제공업체와 협력하여 프로젝트 디렉터 역할을 할 수 있습니다.
인지 솔루션 아키텍트라고도 불리는 이 역할의 담당자는 현재 사용 중인 IT 프레임워크와 시스템 내에서 전체 머신 러닝 및 딥러닝 모델 제품군을 운영할 책임이 있습니다. 데이터 과학자와 마찬가지로 시스템 아키텍트는 이러한 모델과 그 애플리케이션에 대한 탄탄한 지식을 갖추고 있지만, 보다 시스템 지향적인 측면에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 운영 관점에서 회사의 비즈니스를 이해해야 합니다.
머신 러닝 모델의 아웃풋의 가치는 데이터의 품질, 깊이 및 폭에 따라 크게 달라집니다. 데이터 품질 보장은 데이터 엔지니어의 역할이 AI 성공에 매우 중요하다는 것을 의미합니다. 데이터 엔지니어는 전체 AI 아키텍처에 데이터 통합을 정의하고 구현하는 일을 담당합니다. 이 역할의 복잡성을 고려할 때 팀 접근 방식을 권장합니다. 기술에는 SQL 및 NoSQL 데이터베이스를 포함한 데이터 플랫폼에 대한 경험이 포함됩니다.
데이터 과학의 핵심은 데이터를 탐색하여 비즈니스 의사 결정을 내리는 데 필요한 실행 가능한 정보를 추출하는 것을 목표로 합니다. 데이터 과학자는 일반적으로 폭넓은 기술 배경을 가지고 있으며, 과학, 기술, 공학 및 수학(STEM) 분야의 학위를 가지고 있는 경우가 많습니다. 이 직업에는 수학적 소질과 코딩 기술은 물론, 비판적 사고와 문제 해결 능력도 요구됩니다.
개발, 품질 보증 및 운영 엔지니어(총칭하여 DevOps)는 애플리케이션 개발 및 배포 경험이 있는 전문가입니다. DevOps 엔지니어는 설계자, 개발자, 데이터 엔지니어 및 데이터 과학자와 협력하여 솔루션을 배포하고 관리합니다.
비즈니스 분석가는 데이터 과학 모델의 결과를 사용하며, 종종 비즈니스 사용자와 머신 러닝 팀 사이에서 '번역자' 역할을 합니다. 예를 들어, 비즈니스 분석가는 마케팅 팀과 협력하여 고객 타겟팅에 필요한 것이 무엇인지 파악한 다음 머신 러닝 팀과 협력하여 작업을 안내할 수 있습니다.
많은 기업에서 이러한 핵심 AI 역할은 기존 직원에 대한 교육 및 훈련과 필요에 따라 다른 직원 채용을 통해 충원될 수 있습니다. 직원들은 일상 업무의 일부로 머신 러닝 결과를 사용하는 데 도움이 필요할 수도 있습니다. 직원 교육은 실습 경험 외에도 대면 및 온라인 과정을 결합하여 진행할 수 있습니다. 경험이 풍부한 전문가를 영입하여 직원들과 함께 첫 번째 사용 사례를 제공하는 것이 좋습니다.
