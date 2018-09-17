AI 팀 구축: 기업에 필요한 역할

인공 지능(AI)은 프레임워크, 데이터 소스, 파이프라인뿐만 아니라 사람에 관한 것이기도 합니다. AI 여정을 시작하는 기업은 경영진의 지원을 받고 주요 AI 역할에 적합한 인재를 확보할 때 성공할 수 있는 기회가 훨씬 더 커집니다.

여러분은 여러분의 비즈니스를 가장 잘 알고 있으며 여러분의 회사를 위해 올바른 선택을 할 수 있는 위치에 있습니다. AI 여정에 대해 생각해 볼 수 있도록 AI 팀에 누가 참여해야 하는지에 대한 IBM의 제안을 소개합니다. 저희의 경험에 따르면 프로젝트에 대한 동의를 얻고 성공적인 솔루션을 만들려면 이러한 구체적인 역할을 수행해야 합니다.