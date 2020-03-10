NLP 모델 구축: 즉시 사용부터 사용자 지정까지

사용 사례에 특정 산업 용어가 포함되어 있는 경우 사전 학습된 모델은 요구 사항의 일부만 충족할 수 있습니다. 업계마다 사람, 장소, 이벤트 등 일부 엔티티의 의미가 다르기 때문에 즉시 사용 가능한 모델은 상황에 따라 이러한 뉘앙스를 포착하지 못할 수 있습니다. 예를 들어, "프리미엄"이라는 단어는 제품군의 최고급을 의미할 수도 있고, 보험 증권에 대한 대가로 지불하는 금액을 의미할 수도 있습니다. 호주에서는 이 보험금을 "커버"라고 합니다.

사용자 지정 모델은 사용 사례 및 산업 도메인과 관련된 근본적인 뉘앙스, 의미 및 관계를 이해하도록 학습시킬 수 있습니다. 위와 같이 비즈니스의 맥락에서 "프리미엄"이라는 단어의 의미를 모델에게 가르칠 수 있습니다. 이러한 모델은 몇 가지 방법으로 구축할 수 있으며 데이터 과학자가 아니어도 모델을 만들 수 있습니다. 코드가 필요 없는 도구를 사용하면 주제에 대한 전문 지식만 있으면 됩니다. 주제별 전문가(SME)가 모델에서 중요한 정보를 정의하고, 교육용 문서를 업로드한 다음, 해당 문서 내에서 주석이라고 하는 예시를 선택합니다.

문서에 작성하는 표기법은 모델에 대한 "근거 자료" 역할을 하는 구체적인 예시를 시스템에 제공합니다. 문서에서 추출할 특정 엔티티를 정의하든, 엔티티 간의 관계를 정의하든, 학습을 통해 모델의 효율성을 보장하는 개선 작업을 수행할 수 있습니다.