엔터프라이즈 자동화는 물결처럼 진화해 왔습니다. 처음에는 스크립트, 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 봇, 워크플로 엔진과 같은 결정론적 시스템이 등장했습니다. 예측 가능하고 반복 가능하며 정책 중심적입니다. 이들은 사전에 정의된 경로를 따라 실행되고 비즈니스 규칙을 정밀하게 집행합니다.



하지만 결정론적 시스템에는 한계가 있습니다. 이들은 구조적으로 취약합니다. 특정 화면 레이아웃에 의존하는 RPA 봇은 UI가 바뀌면 중단됩니다. 예상치 못한 입력을 받는 워크플로는 멈춥니다. 조건이 명시적으로 정의되지 않으면 시스템이 진행될 수 없습니다. 결정론적 자동화는 구조화되고 안정적인 환경에서 가장 잘 작동합니다. 모호성, 예외 사례, 변화에 취약합니다.



그다음에는 구조화된 데이터를 바탕으로 결과를 분류하고 예측하도록 학습된 모델인 예측형 AI가 등장했습니다. 이제 우리는 추론하고, 계획하고, 도구를 사용하며, 모호한 작업에 동적으로 적응하는 시스템인 에이전틱 AI의 시대에 들어서고 있습니다.



에이전틱 시스템은 의도를 해석하고, 맥락을 종합하고, 차선이 아닌 최선의 다음 행동을 결정하고, 여러 도구와 자율적으로 상호작용하는 능력을 새롭게 도입합니다. 에이전틱 시스템은 정적 워크플로가 결코 할 수 없었던 방식으로 예외 사례와 변화하는 입력을 처리할 수 있습니다. 하지만 이러한 힘에는 변동성이 따릅니다. 결정론적 시스템은 같은 입력에 대해 같은 출력을 생성합니다. 에이전틱 시스템은 확률적으로 작동하며 중간에 조정될 수 있습니다. 이러한 유연성이 바로 시스템을 강력하게 만드는 요소이자 기업들이 신중해지는 이유입니다.

