연구를 분석한 결과, 조직이 기후 복원력이 필수적이라는 사실을 알고 있음을 알 수 있습니다. 하지만 이들은 조치를 취하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이를 시작하는 한 가지 방법은 앞서 언급한 것과 같은 데이터 및 AI 기반 도구와 애플리케이션에 투자하는 것입니다. 유럽의 영양 회사인 dsm-firmenich Animal Nutrition & Health가 바로 이 일을 해냈습니다. 그들은 IBM® Environmental Intelligence를 사용하여 작물의 곰팡이 독소 오염을 예측하여 농업 산업이 매년 수백만 유로를 절약할 수 있었습니다. 위험한 곰팡이 성장을 예측하고 예방하는 데 사용한 것과 동일한 데이터를 가뭄이나 홍수와 같은 극한 기상 현상을 예측하고 대비하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이러한 유형의 기술은 사용자가 쉽게 액세스할 수 있는 날씨, 기후 및 운영 데이터를 제공하여 허리케인이나 돌발 홍수와 같은 비상 상황에 더 잘 대비하고 이로 인해 발생하는 위험과 비용을 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

궁극적으로 조직은 올바른 도구에 투자하고 핵심 통찰력을 사용하여 보다 회복력이 있는 기후 운영을 구축하고 이 중요한 지속가능성 문제를 정면으로 해결할 수 있습니다.

여기에서 지속가능성 준비 현황 보고서를 다운로드하세요.

IBM Environmental Intelligence에 대해 자세히 알아보세요.