기업은 새해를 준비하면서 2024년의 주요 교훈인 기후 복원력과 비즈니스 성공이 수렴되고 있다는 점을 간과할 수 없습니다. 미국에서는 기상 재해로 인해 연간 1,500억 달러의 비용이 발생하고 있으며, 기후 변화로 인한 비용도 미화 달러로 예상됩니다. 이러한 예상치 못한 비용은 이미 조직이 운영하는 방식을 변화시키고 있습니다. 가장 성공적인 기업들도 미리 계획하고 있습니다.
올바른 운영 데이터를 수집하는 것부터 날씨 패턴을 예측하는 데 도움이 되는 기술에 투자하는 것까지, 기업이 기후 회복력을 향한 다음 단계로 나아갈 수 있는 방법은 더 많습니다.
IBM의 2024년 지속가능성 준비 현황 보고서는 9개 국가와 15개 산업에 걸쳐 2,790명 이상의 비즈니스 리더들의 응답을 조사하여 조직이 다양한 지속가능성 문제에 어떻게 대비하고 있는지 조명했습니다. 응답자들은 기후 복원력을 "가장 중요한 지속가능성 문제"로 꼽았습니다.
응답자들은 기후 위험 및 기업의 책임과 관련된 30개 이상의 설문조사 질문을 받았으며 전략적, 재정적, 규제 및 규정 준수 문제를 다루었습니다. 연구에 따르면 대부분의 조직은 자산을 보호하고 운영을 발전시키기 위해 기후 위험 완화의 필요성을 이해하고 있습니다.
IBM은 기업이 이 중요한 업무를 어떻게 추진할 수 있고 또 추진해야 하는지에 대한 명확한 시각을 가지고 있습니다. 예를 들어 제조업체는 과거 날씨 데이터와 인공지능을 사용하여 공급망의 혼란을 예측할 수 있습니다. 농업 조직도 동일한 도구를 사용하여 가뭄, 질병 및 기타 기후 관련 도전을 예측할 수 있습니다.
비즈니스 리더들은 기후 복원력이 뛰어난 운영 구축의 중요성을 인정하고 있지만 그들의 야망은 아직 그들의 행동과 일치하지 않습니다. IBM의 보고서에 따르면 설문조사에 참여한 리더 중 50% 만이 날로 파괴적인 기후 위험에 대처할 준비가 되어 있다고 답했습니다. 최고 경영진은 기후 복원력 강화에 있어 부사장이나 이사보다 더 낙관적입니다. 설문조사에 참여한 최고 경영진의 67%가 기후 복원력 노력을 선제적이라고 답한 반면, 하위 의사 결정권자의 경우 56%에 불과했습니다.
연구를 분석한 결과, 조직이 기후 복원력이 필수적이라는 사실을 알고 있음을 알 수 있습니다. 하지만 이들은 조치를 취하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이를 시작하는 한 가지 방법은 앞서 언급한 것과 같은 데이터 및 AI 기반 도구와 애플리케이션에 투자하는 것입니다. 유럽의 영양 회사인 dsm-firmenich Animal Nutrition & Health가 바로 이 일을 해냈습니다. 그들은 IBM® Environmental Intelligence를 사용하여 작물의 곰팡이 독소 오염을 예측하여 농업 산업이 매년 수백만 유로를 절약할 수 있었습니다. 위험한 곰팡이 성장을 예측하고 예방하는 데 사용한 것과 동일한 데이터를 가뭄이나 홍수와 같은 극한 기상 현상을 예측하고 대비하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이러한 유형의 기술은 사용자가 쉽게 액세스할 수 있는 날씨, 기후 및 운영 데이터를 제공하여 허리케인이나 돌발 홍수와 같은 비상 상황에 더 잘 대비하고 이로 인해 발생하는 위험과 비용을 관리할 수 있도록 설계되었습니다.
궁극적으로 조직은 올바른 도구에 투자하고 핵심 통찰력을 사용하여 보다 회복력이 있는 기후 운영을 구축하고 이 중요한 지속가능성 문제를 정면으로 해결할 수 있습니다.
