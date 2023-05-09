블랙박스에 빛을 비추다

곧 출시될 watsonx.governance는 조직의 AI 사용을 관리하는 데 도움이 되는 프레임워크입니다. 모델의 설계, 개발, 배포 및 모니터링을 안내하는 일관된 원칙은 책임감 있고 투명하며 설명 가능한 AI를 추진하는 데 매우 중요합니다. IBM은 AI를 관리하는 것은 모든 조직의 책임이며, 적절한 거버넌스는 기업이 책임감 있는 AI를 구축하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다. 책임감 있는 AI를 구축하려면 사전 계획과 공정하고 정확하며 투명하고 설명 가능한 결과를 도출하도록 설계된 자동화된 도구 및 프로세스가 필요합니다.

Watsonx.governance는 기업이 정책, 모범 사례 및 규제 요구 사항을 관리하고 소프트웨어 자동화를 통해 위험 및 윤리와 관련된 문제를 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 현재 데이터 과학 플랫폼에서 전환하는 데 드는 과도한 비용 없이 AI 거버넌스 솔루션을 구동합니다.

이 솔루션은 일관되고 투명한 모델 관리 프로세스를 개발하는 데 필요한 모든 것을 포함하도록 설계되었습니다. 그 결과 자동화는 모델 개발 시간과 메타데이터를 캡처하고, 배포 후 모델 모니터링을 제공하고, 맞춤형 워크플로를 허용함으로써 확장성과 책임성을 강화합니다.

세 가지 중요한 원칙을 기반으로 구축된 watsonx.governance는 AI 여정의 모든 단계에서 조직의 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.

1. 라이프사이클 거버넌스: AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 어디서나 대규모로 AI 모델의 모니터링, 카탈로그화 및 거버넌스 운영

AI/ML 라이프사이클 전반에 걸쳐 모델 메타데이터 캡처를 자동화하여 데이터 과학 리더와 모델 검증자가 모델에 대한 최신 정보를 얻을 수 있도록 합니다. 라이프사이클 거버넌스를 통해 기업은 대규모로 AI를 운영 및 자동화하고 결과가 투명하고 설명 가능한지 모니터링하며 유해한 편향과 드리프트를 완화할 수 있습니다. 이는 AI가 사용되는 방식과 모델 재훈련이 필요한 위치를 식별하여 예측의 정확도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

2. 위험 관리: 자동화된 팩트 및 워크플로 관리를 통해 위험 및 비즈니스 표준 준수 관리

위험을 대규모로 식별, 관리, 모니터링 및 보고합니다. 동적 대시보드를 사용하면 명확하고 간결한 사용자 정의 결과를 제공하여 강력한 워크플로 세트와 향상된 협업을 구현하고 여러 지역과 지리적 영역에서 비즈니스 규정 준수를 촉진할 수 있습니다.

3. 규정 준수: 현재 및 향후 규정 준수에 선제적으로 대응

외부 AI 규정을 다양한 이해관계자를 위한 일련의 정책으로 변환하여 규정 준수 문제를 해결하기 위해 자동으로 시행할 수 있습니다. 사용자는 정의된 정책 및 규정 전반에 걸쳐 규정 준수 상태를 추적하는 동적 대시보드를 통해 모델을 관리할 수 있습니다.

더 자세히 알아볼 준비가 되셨나요?

IBM® OpenPages로 데이터 거버넌스, 위험 관리 및 규정 준수를 간소화하세요. IBM에서 책임감 있는 AI(RAI) 워크플로를 추진하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

AI 라이프사이클의 모든 단계에서 규모와 속도에 맞춰 신뢰할 수 있는 AI 솔루션을 구축하는 데 도움을 줄 수 있는 IBM 전문가 팀에 대해 알아보세요.