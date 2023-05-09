블랙박스에 빛을 비추다

인공 지능(AI)이 실험의 시대를 지나 많은 조직에서 비즈니스에 필수적인 요소로 자리 잡을 정도로 발전한 것은 잘 알려진 사실입니다. 오늘날 AI는 획기적인 혁신을 통해 데이터를 인사이트와 행동으로 전환하고 인간의 능력을 증폭하고 위험을 줄이며 ROI를 높일 수 있는 엄청난 기회를 제공합니다.
AI의 약속은 보장되지 않고 쉽게 이루어지지 않을 수도 있지만, 이제 AI 도입은 더 이상 선택이 아닙니다. 그것은 필수적인 일입니다. 최근 IBM 연구에서 설문조사에 참여한 의사 결정자 중 72%에 따르면 AI 기술을 도입하기로 결정한 기업은 엄청난 이점을 얻을 것으로 예상됩니다. 그렇다면 오늘날 AI 도입을 막는 요인은 무엇일까요?
조직이 AI 도입에 어려움을 겪는 세 가지 주요 이유는 AI 운영에 대한 자신감 부족, 위험 및 평판 관리와 관련된 문제, 증가하는 AI 규정에 따른 확장입니다.
많은 조직이 AI 도입에 어려움을 겪고 있습니다. Gartner에 따르면, 모델의 54%가 이러한 파이프라인을 관리하는 자동화된 프로세스가 없기 때문에 사전 프로덕션 단계에 머물러 있으며, AI 모델을 신뢰할 수 있도록 보장해야 합니다. 이는 다음과 같은 이유 때문입니다.
잘 계획되고 실행되는 AI는 투명하고 설명 가능한 아웃풋을 제공하도록 설계된 자동화된 툴을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 구축되어야 합니다. 확장 가능한 엔터프라이즈 AI를 성공적으로 제공하려면 AI 모델의 구축, 배포, 모니터링 및 재학습을 위해 특별히 제작된 도구와 프로세스를 사용해야 합니다.
고객, 직원 및 주주들은 조직이 AI를 책임 있게 사용하기를 기대하며 정부 기관에서는 이를 요구하기 시작했습니다. 특히 점점 더 많은 조직이 AI를 구현할 때 브랜드에 미칠 수 있는 피해에 대한 우려를 공유함에 따라 책임감 있는 AI 사용이 중요해졌습니다. 또한 점점 더 많은 기업들이 사회적, 윤리적 책임을 핵심 전략 과제로 삼고 있습니다.
AI 규제가 증가함에 따라 책임감 있게 AI를 구현하고 확장하는 것은 특히 금융 서비스, 의료, 통신과 같이 다양한 요건과 규제가 엄격한 산업에 적용되는 글로벌 기업들에게 점점 더 어려운 과제가 되고 있습니다. 규정을 준수하지 못하면 규제 감사 또는 벌금, 주주 및 고객에 대한 불신, 수익 손실의 형태로 정부의 개입으로 이어질 수 있습니다.
곧 출시될 watsonx.governance는 조직의 AI 사용을 관리하는 데 도움이 되는 프레임워크입니다. 모델의 설계, 개발, 배포 및 모니터링을 안내하는 일관된 원칙은 책임감 있고 투명하며 설명 가능한 AI를 추진하는 데 매우 중요합니다. IBM은 AI를 관리하는 것은 모든 조직의 책임이며, 적절한 거버넌스는 기업이 책임감 있는 AI를 구축하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다. 책임감 있는 AI를 구축하려면 사전 계획과 공정하고 정확하며 투명하고 설명 가능한 결과를 도출하도록 설계된 자동화된 도구 및 프로세스가 필요합니다.
Watsonx.governance는 기업이 정책, 모범 사례 및 규제 요구 사항을 관리하고 소프트웨어 자동화를 통해 위험 및 윤리와 관련된 문제를 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 현재 데이터 과학 플랫폼에서 전환하는 데 드는 과도한 비용 없이 AI 거버넌스 솔루션을 구동합니다.
이 솔루션은 일관되고 투명한 모델 관리 프로세스를 개발하는 데 필요한 모든 것을 포함하도록 설계되었습니다. 그 결과 자동화는 모델 개발 시간과 메타데이터를 캡처하고, 배포 후 모델 모니터링을 제공하고, 맞춤형 워크플로를 허용함으로써 확장성과 책임성을 강화합니다.
세 가지 중요한 원칙을 기반으로 구축된 watsonx.governance는 AI 여정의 모든 단계에서 조직의 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
AI/ML 라이프사이클 전반에 걸쳐 모델 메타데이터 캡처를 자동화하여 데이터 과학 리더와 모델 검증자가 모델에 대한 최신 정보를 얻을 수 있도록 합니다. 라이프사이클 거버넌스를 통해 기업은 대규모로 AI를 운영 및 자동화하고 결과가 투명하고 설명 가능한지 모니터링하며 유해한 편향과 드리프트를 완화할 수 있습니다. 이는 AI가 사용되는 방식과 모델 재훈련이 필요한 위치를 식별하여 예측의 정확도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
위험을 대규모로 식별, 관리, 모니터링 및 보고합니다. 동적 대시보드를 사용하면 명확하고 간결한 사용자 정의 결과를 제공하여 강력한 워크플로 세트와 향상된 협업을 구현하고 여러 지역과 지리적 영역에서 비즈니스 규정 준수를 촉진할 수 있습니다.
외부 AI 규정을 다양한 이해관계자를 위한 일련의 정책으로 변환하여 규정 준수 문제를 해결하기 위해 자동으로 시행할 수 있습니다. 사용자는 정의된 정책 및 규정 전반에 걸쳐 규정 준수 상태를 추적하는 동적 대시보드를 통해 모델을 관리할 수 있습니다.
