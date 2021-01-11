보험 가치 사슬을 혁신하는 블록체인

보험 산업의 핵심은 손실이 발생했을 때 보상을 지급하겠다는 법적 약속을 기반으로 합니다. 신뢰는 이러한 약속의 핵심입니다. 그러나 보험사에 대한 소비자의 신뢰 수준은 평균 수준입니다. IBM 기업가치연구소(IBV)는 2020년 5월부터 7월까지 전 세계 34개 국가 1,100명의 보험 경영진을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 또한 추가적으로 9개 국가 10,061명의 보험 고객을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 고객 신뢰와 관련된 결과는 매우 분명합니다. 즉 고객의 42%가 보험사를 완전히 신뢰하지 않습니다. 보험 업계에서는 고객 신뢰도를 개선하는 것이 최우선 과제입니다. 블록체인 기술은 신뢰 부족 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
허가된 블록체인의 핵심은 중앙 관리자 없이도 복제된 데이터로 구성된 P2P 네트워크인 분산 원장 기술(DLT)을 사용합니다. 이벤트를 블록체인에 기록해야 하는 경우 각 노드가 트랜잭션을 실행하고 필요한 노드가 결과에 동의(합의)하면 각 노드는 트랜잭션 데이터를 원장의 사본에 기록합니다. 또한 블록체인 기술은 데이터를 위조하거나 어떤 방식으로도 수정할 수 없도록 보장합니다.
블록체인은 P2P 네트워킹, 암호화, 정보 보안, 스마트 계약 등 여러 기술의 융합입니다. 블록체인 네트워크에서의 합의, 복제 및 불변성은 신뢰할 수 있는 거래를 기록할 수 있는 기능을 제공하여 출처와 추적성을 제공합니다.
블록체인은 더 쉽고 공정한 청구 처리 및 정산을 제공할 수 있습니다. 또한 더 나은 사기 관리, 효율적이고 투명한 언더라이팅, 더욱 간편한 고객 온보딩을 지원합니다. 이전 블로그에서는 블록체인 구성 요소, 그리고 기업이 네트워크를 확장하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 이를 활용하는 방법에 대해 설명했습니다.
보험 업계는 소규모 진입 업체들이 블록체인, IoT, AI 및 기타 기술을 사용하여 고객 보험 경험을 재정의함에 따라 급격한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 새로운 서비스는 장기적으로 기존 보험사들을 혼란에 빠뜨릴 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 기존 보험사들은 오랜 고객 기반과 깊은 노하우, 그리고 자사 프로세스, 가치 사슬 파트너, 경쟁 환경에서 얻은 관련 데이터에 대한 접근성 덕분에 신규 진입 업체들에 비해 뚜렷한 우위를 점하고 있습니다.
투명성과 공동의 목적이라는 불변의 기반을 통해 새로운 비즈니스 가치를 창출하세요. 스마트 기술을 활용해 보세요.
고객을 더 잘 이해하고 고객의 행동에 대한 인사이트를 도출하려면 기업이 신뢰할 수 있는 고객 데이터에 액세스할 수 있어야 합니다. 보험 회사 컨소시엄은 블록체인 기술을 사용하여 신뢰할 수 있는 비즈니스 네트워크의 플랫폼 및 파트너십 이점을 활용할 수 있습니다. 블록체인 기술을 사용하는 TIPP는 보험 가치 사슬 내에서 문제를 해결하고 프로세스를 혁신하는 데 도움이 될 수 있습니다.
토큰은 블록체인의 자산을 디지털 형식으로 표현하는 메커니즘을 제공합니다. 디지털 자산은 모든 물리적 자산 또는 계약을 나타낼 수 있으며 참가자 간에 거래될 수 있습니다. 토큰은 참가자가 고가치 자산의 지분을 소유하고 새로운 비즈니스 모델을 홍보할 수 있도록 하여 에코시스템을 확장할 수 있습니다. 토큰은 기존의 보험 가치 사슬을 분해하여 중앙 기관에 의존하지 않고도 독립적인 서비스 제공자 그룹이 위험을 가격 책정, 이전 및 관리할 수 있도록 합니다.
신뢰할 수 있는 ID은 모든 시스템의 핵심이며, 블록체인 네트워크도 마찬가지입니다. 보험은 규제가 엄격하며 참여자에 대한 고객알기제도(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 규정 준수가 요구됩니다. 블록체인이 제공하는 탈중앙화된 ID는 에코시스템의 고객과 파트너에게 더 높은 수준의 신뢰를 제공할 것입니다. 탈중앙화된 ID 시스템에서는 고객의 개인 정보가 로컬에 저장되며, 블록체인 네트워크는 고객과 보험사 간의 데이터 교환을 위한 프레임워크를 제공합니다. 이렇게 하면 각 보험사가 KYC를 다시 완료할 필요가 없으므로 고객 온보딩이 더 빨라집니다. 보험 네트워크의 탈중앙화된 ID는 데이터 유출 발생 시 공격 표면을 감소시킵니다.
블록체인 네트워크의 출처는 참여자들에게 네트워크 내에서 교환되는 자산과 서비스에 대한 불변의 기록을 제공합니다. 스마트 계약은 종이 계약을 프로그래밍 가능한 코드로 변환하여 청구 처리를 자동화하고 관련된 모든 당사자의 보험 책임을 계산하는 데 도움이 될 수 있습니다. 청구 절차에는 고객이 온라인 또는 전화를 통해 보험사에 사건을 알리는 여러 수동 단계가 포함됩니다. 한 지역에서 대규모 자연재해가 발생하면 해당 지역의 손해사정사들은 많은 청구 건수를 처리하는 데 어려움을 겪게 됩니다. 손해사정사의 가용성이 전반적인 청구 처리에 병목 현상이 되고 있습니다. 신뢰할 수 있는 데이터가 있는 경우 블록체인은 스마트 계약을 사용하여 일부 단계를 자동화하여 청구 처리를 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
플랫폼은 상호 의존적인 두 개 이상의 그룹 간의 교류를 촉진하는 인프라를 구축하여 가치를 창출하는 비즈니스 모델입니다. 플랫폼은 비즈니스 및 운영 모델이 경쟁사보다 결정적인 우위를 점함으로써 여러 산업에서 판도를 바꾸는 경우가 많습니다. IBV 글로벌 최고 경영진 연구에 따르면 비즈니스 플랫폼 모델을 운영하는 기업은 매출의 8배에 달하는 시장 가치를 달성할 수 있습니다.
보험사들은 앞으로 다가올 파괴적 변화를 인식하고 있으며 보험 플랫폼 구축에 투자하는 등 대비에 나서고 있습니다. IBV 응답자의 4분의 3 이상이 블록체인 플랫폼이 기존 보험 가치 사슬을 파괴하고 있다는 데 동의했습니다. 플랫폼은 보험사가 더 많은 고객에게 다가가고, 새롭고 다양한 상품을 제공하고, 부가 가치가 높은 파트너 에코시스템에 합류할 수 있도록 함으로써 수익을 개선할 수 있습니다. 또한 레거시 시스템에서 벗어나 비용 측면을 개선하여 유연성을 높일 수 있습니다. 마지막으로, 혁신을 주도하고 혁신 사고방식을 육성합니다.
인슈어테크 업계는 고객에게 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 도움이 될 수 있는 새로운 데이터 스트림을 수집할 방법을 모색하고 있습니다. 센서와 커넥티드 디바이스(IoT)의 확산은 AI를 사용하여 분석하는 데 사용할 수 있는 대량의 데이터를 제공할 수 있습니다. 이러한 디바이스에서 생성된 정보는 신제품 개발에 중요한 인사이트를 제공할 수 있습니다.
블록체인 기반 플랫폼은 네트워크에서 수집된 데이터 수집 및 고객 데이터 사용 방식에 대한 사용량에 대한 신뢰를 더욱 높일 수 있습니다. 데이터 소비 방식에 대한 이러한 신뢰는 고객이 데이터를 네트워크의 다른 당사자에게 제공하여 수익을 창출할 수 있습니다. 블록체인 플랫폼은 데이터 품질과 데이터 소비 측면에서 시스템에 대한 신뢰를 형성하여 구현 및 배포를 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
조직은 블록체인 기반 솔루션을 통해 자체 에코시스템 내에서 신뢰할 수 있는 대량의 상호 작용 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이 데이터에서 수집한 인사이트의 가치는 신제품을 개발하고 가격을 책정하는 데 매우 유용합니다. 블록체인 기반 네트워크는 데이터 보안을 제공하는 기업을 위한 신뢰할 수 있는 마켓플레이스를 구축하는 동시에 보험 에코시스템 전반에서 고객, 브로커, 재보험사, 판매자, 은행가 및 규제 기관이 액세스할 수 있도록 모든 참가자의 에코시스템을 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
