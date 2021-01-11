보험 가치 사슬을 혁신하는 블록체인

보험 산업의 핵심은 손실이 발생했을 때 보상을 지급하겠다는 법적 약속을 기반으로 합니다. 신뢰는 이러한 약속의 핵심입니다. 그러나 보험사에 대한 소비자의 신뢰 수준은 평균 수준입니다. IBM 기업가치연구소(IBV)는 2020년 5월부터 7월까지 전 세계 34개 국가 1,100명의 보험 경영진을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 또한 추가적으로 9개 국가 10,061명의 보험 고객을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 고객 신뢰와 관련된 결과는 매우 분명합니다. 즉 고객의 42%가 보험사를 완전히 신뢰하지 않습니다. 보험 업계에서는 고객 신뢰도를 개선하는 것이 최우선 과제입니다. 블록체인 기술은 신뢰 부족 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

허가된 블록체인의 핵심은 중앙 관리자 없이도 복제된 데이터로 구성된 P2P 네트워크인 분산 원장 기술(DLT)을 사용합니다. 이벤트를 블록체인에 기록해야 하는 경우 각 노드가 트랜잭션을 실행하고 필요한 노드가 결과에 동의(합의)하면 각 노드는 트랜잭션 데이터를 원장의 사본에 기록합니다. 또한 블록체인 기술은 데이터를 위조하거나 어떤 방식으로도 수정할 수 없도록 보장합니다.

블록체인은 P2P 네트워킹, 암호화, 정보 보안, 스마트 계약 등 여러 기술의 융합입니다. 블록체인 네트워크에서의 합의, 복제 및 불변성은 신뢰할 수 있는 거래를 기록할 수 있는 기능을 제공하여 출처와 추적성을 제공합니다.

블록체인은 더 쉽고 공정한 청구 처리 및 정산을 제공할 수 있습니다. 또한 더 나은 사기 관리, 효율적이고 투명한 언더라이팅, 더욱 간편한 고객 온보딩을 지원합니다. 이전 블로그에서는 블록체인 구성 요소, 그리고 기업이 네트워크를 확장하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 이를 활용하는 방법에 대해 설명했습니다.

보험 업계는 소규모 진입 업체들이 블록체인, IoT, AI 및 기타 기술을 사용하여 고객 보험 경험을 재정의함에 따라 급격한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 새로운 서비스는 장기적으로 기존 보험사들을 혼란에 빠뜨릴 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 기존 보험사들은 오랜 고객 기반과 깊은 노하우, 그리고 자사 프로세스, 가치 사슬 파트너, 경쟁 환경에서 얻은 관련 데이터에 대한 접근성 덕분에 신규 진입 업체들에 비해 뚜렷한 우위를 점하고 있습니다.