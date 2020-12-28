RSBN과 같은 네트워크는 복잡한 광물 및 기타 분쟁 지역 원자재 공급망에서 공급업체와 고객 간의 협력을 장려하고 지원하며, 참여하는 모든 사람에게 비즈니스 가치가 창출되도록 합니다. 예를 들어, 다음은 RSBN 참여 기업은 다음의 이점을 실현했습니다.

자동차 제조업체는 2021년과 2022년에 더 많은 전기 자동차(EV)를 마켓플레이스에 출시할 준비를 하고 있으며, 이에 따라 리튬 이온 배터리와 필요한 코발트에 대한 새로운 수요가 창출되고 있습니다. RSBN과 같은 책임 있는 소싱 이니셔티브에 참여함으로써 지속 가능한 방식으로 생산되고 지속 가능한 제품으로 판매할 수 있습니다. 책임감 있는 코발트 조달은 빈곤 퇴치, 인권 지원, 환경 파괴 방지와 관련된 기업 시민 정신에도 기여합니다.

광산과 제련소는 책임감 있는 소싱 노력이 시작되고 실질적인 문제가 발생하는 공급망의 최상위에 위치합니다. 수작업으로 채굴한 코발트를 제품 배치에서 제외하려면 공정 변경, 재정적 투자, 부패 방지를 위한 노력이 필요합니다. 이러한 기업들은 감사 및 인증을 통해 결과를 입증함으로써 배터리 제조업체의 공급업체로서 유리한 위치를 점할 수 있습니다.

소비자들이 목소리를 냈습니다. IBM의 설문조사에 따르면 소비자 중 77%가 지속 가능하거나 환경적으로 책임을 지는 브랜드를 구매하는 것이 중요하다고 답했습니다. 전기차, 스마트폰, 노트북은 가시성이 뛰어난 제품으로, 그 가치는 재충전 가능하고 오래 지속되는 리튬 이온 배터리와 밀접한 관련이 있습니다. 책임감 있는 소싱을 입증할 수 있으면 고객을 확보하고 평판 가치를 확립하며 법적 조치와 같은 반발을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.