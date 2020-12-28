리튬 이온 배터리의 필수 원료인 코발트 채굴은 많은 인명 피해를 수반합니다. 전 세계 공급량의 60% 이상이 콩고민주공화국(DRC)에서 생산되며, 그 중 약 45%는 대규모 채굴 작업에서 생산됩니다. 나머지 15%는 콩고민주공화국의 소규모 광산에서 생산되며, 이곳에서는 어린이와 성인이 가혹하고 위험한 환경에서 수작업으로 광석을 채굴합니다.
채굴 지역에 대한 환경 피해와 함께 이러한 노동 조건으로 인해 전 세계의 이목이 자동차 및 전자 산업에 집중되고 있습니다. 전기 자동차(EV), 스마트폰, 노트북 등의 제품은 리튬 이온 배터리, 즉 코발트에 의존합니다.
지속가능성과 사회 정의를 중요하게 생각하는 기업은 수작업으로 채굴되는 코발트를 공급망에서 제외하기 위해 노력합니다. 리튬, 니켈, 구리 및 '3TG' 그룹(주석, 탄탈, 텅스텐, 금)을 비롯한 책임 있는 조달 위험을 초래하는 다른 광물들, 그리고 부적절하게 폐기될 경우 환경에 위험을 초래하는 물질들에 대해서도 유사한 우려가 적용됩니다.
책임 있는 원자재 소싱의 동인은 기업 거버넌스부터 소비자, 주주 및 기타 이해관계자의 요구, 정부, 규제 기관, 금융 시장 및 NGO의 조사에 이르기까지 강력합니다. 그러나 최근까지 이러한 모든 이해관계자에게 책임 있는 소싱을 입증하는 것은 어려운 목표였으며, 이로 인해 상당한 평판, 법률 및 상업적 위험을 초래할 수 있었습니다.
오늘날 IBM® Blockchain Platform을 기반으로 구축되고 RCS 글로벌 그룹이 보증하는 책임 있는 소싱 블록체인 네트워크(RSBN)는 코발트의 책임 있는 소싱을 입증하는 데 필요한 투명성, 신뢰 및 보안을 제공합니다. 또한 RSBN을 위해 구축한 기본 인프라를 사용하면 지속 가능한 소싱 이니셔티브를 시작할 수 있습니다.
지속 가능한 소싱 네트워크에 블록체인 기술을 사용하면 다음과 같은 이점이 있다는 것이 입증되었습니다.
전통적으로 광부, 제련소, 유통업체 및 제조업체는 일반적으로 인정되는 업계 표준을 준수하기 위해 제3자 감사에 의존합니다. RSBN의 경우, RCS Global Group은 경제협력개발기구(OECD)와 책임광물 이니셔티브(RMI)에서 정한 표준 및 모범 사례에 따라 네트워크 참여자를 평가하는 광물 공급망 매핑 및 감사 관행을 통해 이러한 보증을 제공합니다.
RSBN은 블록체인의 공유 분산 원장을 사용하여 광산에서 배터리, 최종 제품에 이르기까지 생산을 추적하고 공급망의 각 계층에서 책임 있는 소싱 정도에 대한 정보를 캡처합니다. 하위 기업들은 책임 있는 소싱 관행을 지원하고 기여한다는 검증된 증거에 접근할 수 있으며, 이를 감사인, 기업 지배구조 기관, 심지어 소비자와 공유할 수 있습니다.
모든 단계에서 참가자는 누가 어떤 정보를 볼 수 있는지 제어합니다. 원장에 추가된 인증서 및 기타 문서는 조작, 변경 또는 삭제할 수 없습니다. 이러한 속성을 통해 블록체인은 사기를 방지하는 동시에 여러 회사 간에 데이터를 공유할 수 있는 신뢰할 수 있는 플랫폼이 됩니다.
RSBN과 같은 네트워크는 복잡한 광물 및 기타 분쟁 지역 원자재 공급망에서 공급업체와 고객 간의 협력을 장려하고 지원하며, 참여하는 모든 사람에게 비즈니스 가치가 창출되도록 합니다. 예를 들어, 다음은 RSBN 참여 기업은 다음의 이점을 실현했습니다.
자동차 제조업체는 2021년과 2022년에 더 많은 전기 자동차(EV)를 마켓플레이스에 출시할 준비를 하고 있으며, 이에 따라 리튬 이온 배터리와 필요한 코발트에 대한 새로운 수요가 창출되고 있습니다. RSBN과 같은 책임 있는 소싱 이니셔티브에 참여함으로써 지속 가능한 방식으로 생산되고 지속 가능한 제품으로 판매할 수 있습니다. 책임감 있는 코발트 조달은 빈곤 퇴치, 인권 지원, 환경 파괴 방지와 관련된 기업 시민 정신에도 기여합니다.
광산과 제련소는 책임감 있는 소싱 노력이 시작되고 실질적인 문제가 발생하는 공급망의 최상위에 위치합니다. 수작업으로 채굴한 코발트를 제품 배치에서 제외하려면 공정 변경, 재정적 투자, 부패 방지를 위한 노력이 필요합니다. 이러한 기업들은 감사 및 인증을 통해 결과를 입증함으로써 배터리 제조업체의 공급업체로서 유리한 위치를 점할 수 있습니다.
소비자들이 목소리를 냈습니다. IBM의 설문조사에 따르면 소비자 중 77%가 지속 가능하거나 환경적으로 책임을 지는 브랜드를 구매하는 것이 중요하다고 답했습니다. 전기차, 스마트폰, 노트북은 가시성이 뛰어난 제품으로, 그 가치는 재충전 가능하고 오래 지속되는 리튬 이온 배터리와 밀접한 관련이 있습니다. 책임감 있는 소싱을 입증할 수 있으면 고객을 확보하고 평판 가치를 확립하며 법적 조치와 같은 반발을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
RSBN은 IBM Blockchain Platform을 기반으로 구축되고 RSC Global이 보증하는 즉시 가입할 수 있는 네트워크입니다. RSBN 창립 멤버로는 Ford Motor Company, Volkswagen Group, 글로벌 배터리 제조업체 LG Chem, 코발트 공급업체 Huayou Cobalt가 있습니다. Volvo Cars, Fiat Chrysler Automobiles 및 '분쟁 소싱' 광물 공급망을 운영하는 기타 회사들도 회원으로 속해 있습니다.
사용하는 원자재에 대해 감사를 받고 문서화된 책임 있는 소싱 기준을 확인하고자 하는 기업은 개별 기업 또는 전체 공급망과 함께 RSBN에 가입하여 빠르게 가치를 실현할 수 있습니다. 또는 IBM® Blockchain Services는 RSBN을 뒷받침하는 자산과 인프라를 활용하여 다른 산업과 원자재를 위한 책임 있는 소싱 네트워크를 공동으로 구축할 수 있습니다. 지금 귀사의 책임 있는 소싱 규정 준수를 입증하는 방법에 대해 IBM과 상담하세요.
