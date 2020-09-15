기술 선구자들의 비하인드 스토리: 마틴 킨(Martin Keen)을 만나다

“저는 무언가에 열정이 있다면 항상 그 열정이 제 커리어에 적용될 수 있는지 확인하고 싶어 합니다.” IBM 마스터 발명가인 마틴 킨(Martin Keen)은 200건이 넘는 특허를 보유하여 역대 가장 다작하는 발명가 200인에 이름을 올렸으며, 수많은 기술 출판물 제작을 감독하고, 인기 오픈 소스 프로젝트를 시작하는 데 기여했으며, Coursera 교육 과정을 공동 개발하는 등 다방면에서 활약했습니다. 메인프레임 및 엔터프라이즈 컴퓨팅을 비롯한 다양한 분야의 전문가인 그는 개인적인 관심사와 업무를 조화롭게 결합하여 고무적인 커리어를 쌓아왔습니다. 뿐만 아니라, 업무 외적으로는 열정적인 맥주 양조가로서 현재 99주 동안 99가지 맥주를 양조하는 홈브루잉 챌린지에 도전하고 있습니다.

저는 마틴에게 발명에 참여하게 된 계기와 현재 가장 흥미로워하는 기술 등 그의 업무에 대해 물어볼 기회를 가졌습니다. 마틴의 이야기를 들어보세요.

기술 관련 배경에 대해 말씀해 주세요. 어떤 기술을 전문 분야라고 생각하시나요?

영국의 Hursley 연구소에서 경력을 시작한 저는 메인프레임, 엔터프라이즈 컴퓨팅, CICS를 배우며 성장했습니다. 저는 엔터프라이즈 컨설턴트로서 전 세계 고객의 CICS 워크로드 현대화를 돕는 일을 시작했습니다. 그 중 상당수가 미국에 있었기 때문에 미국 생활을 맛볼 수 있었고, 결국에는 영구적으로 이주할 기회를 얻게 되었습니다. 저는 엔터프라이즈 컴퓨팅과 CICS에 대한 최신 지식을 유지해 왔지만 비즈니스 프로세스 관리, 데이터 관리 및 여러 분야에 걸친 다양한 기술에도 관여해 왔습니다.

기술 담당자가 훌륭한 콘텐츠를 만들 수 있도록 돕는 비결은 무엇인가요?

지난 15년 동안 저는 IBM Redbooks 팀에서 콘텐츠 개발 업무를 담당해 왔습니다. 그 시작은 주제별 전문가들을 한데 모아 심도 있는 기술 관련 Redbooks 출판물을 개발하도록 이끄는 것에서 시작되었습니다. 15년 동안 기술 정보를 제공하는 방식이 크게 바뀌었고, 이제는 논문, 블로그 게시물, 온라인 비디오 교육 등 더 작고 활용도가 높은 기술 콘텐츠에 더욱 중점을 두고 있습니다. 기술 전문가와 협력하여 기술 이야기를 전달하는 것은 제가 가장 좋아하는 일입니다.

마스터 발명가로서 특허 200건을 돌파하셨네요. 발명은 어떻게 시작하게 되었으며, 새로운 아이디어는 어디에서 나오나요?

저는 IBM 마스터 발명가인 친구를 통해 특허의 세계를 알게 되었습니다. 그가 다른 누구도 생각하지 못한 발명품을 어떻게 생각해내는지 알고 싶었습니다. 엄청나게 어려운 일처럼 보였죠. 그는 약간 농담 섞인 말투로, 참신함을 만들려면 예측 분석, 소셜 미디어, 그리고… 뭐든 하나 더를 결합하면 된다고 말했습니다. 어느 날 점심을 먹으러 가는 길에 동료에게 이 이야기를 하다가 바로 그 자리에서 예측 분석, 소셜 미디어, 그리고 냅킨을 결합하기로 결정했습니다! 예측 분석을 사용하여 소셜 피드를 분석하여 특정 날짜에 사무실에 출근하는 사람과 재택 근무하는 사람의 수를 파악한 다음, 그 예측을 바탕으로 그날 구내 식당에 냅킨을 몇 개나 비치할지 알아내는 것이죠. 우스꽝스럽게 들릴지 모르지만, 결국 우리가 뭔가를 발견한 게 맞았다는 걸 알게 됐어요. 우리는 '냅킨'을 'VPN 연결'로 대체하고 VPN 워크로드 밸런싱 시스템을 발명했는데, 이것이 저의 첫 번째 특허가 되었습니다. 그 이후로 저는 더 많은 특허를 받게 되었습니다. 모든 특허는 여러 명의 공동 발명가와 공동 작업으로 이루어졌습니다. 분야별 전문가들과 협업하는 일상 업무와 마찬가지로, 발명의 가장 좋은 점은 동료들의 다양한 전문 지식과 경험을 결합하여 독창적인 무언가를 만들어내는 것입니다.

지금까지 가장 좋아하는 발명품은 무엇인가요?

저는 모바일 기기, 빅 데이터 분석, 엔터프라이즈 현대화 분야에서 발명을 해왔습니다. 그중에는 IBM 행사에서 Star Trek VR 게임 개발자를 만나고 나서 착안한 가상 현실에서의 신체 움직임 인지 렌더링과 같은 정말 멋진 발명품도 있습니다. 하지만 가장 눈에 띄는 것은 밑창이 미세 유체 채널로 채워진 신발로, 촉각 피드백을 통해 걷는 방향을 알려주기 위해 신발 밑창을 올렸다 내렸다 할 수 있는 미세 유체 신발입니다. 30피트 전방에서 좌회전해야 할 경우 발바닥에서 그 방향을 느낄 수 있습니다. 가파른 경사가 다가오고 있나요? 횡단보도가 앞에 있나요? 보기도 전에 느낄 수 있습니다. 저는 분석 알고리즘 기반의 발명품을 많이 개발해왔지만, 가족과 친구들이 제 발명품에 대해 물어보면 이제 그 신발에 대해 이야기합니다!

올해 초에는 초보자를 위한 COBOL 교육을 시작하셨고, 이는 빠르게 인기 있는 오픈 소스 프로젝트로 자리 잡았습니다. 이 경험에서 얻은 가장 큰 교훈은 무엇인가요?

때로는 전혀 예상치 못한 방식으로 일이 풀릴 때도 있습니다. 저는 책과 온라인 동영상 강좌로 출판할 ‘초보자를 위한 COBOL’ 결과물 개발을 주도해 달라는 요청을 받았습니다. 우리의 기대는 그리 높지 않았습니다. 열성적인 초보자 COBOL 프로그래머를 찾을 수 있을까요? 우리는 캘리포니아 새크라멘토에서 IBM 직원 몇 명과 정부 고객 및 지역 대학의 참가자와 함께 레지던시를 운영했습니다. 그런데 일주일 만에 코로나 바이러스로 인해 예기치 않게 집으로 돌려보내졌습니다. 원격으로 프로젝트를 계속 진행하면서 COBOL이 뉴스에 오르내리기 시작했습니다. 실업급여 시스템과 같은 기존 애플리케이션을 작업할 COBOL 프로그래머가 긴급히 필요했는데, 업무량이 넘쳐나고 있었습니다. 저희는 이 책을 오픈 메인프레임 프로젝트에 가져갔고, 오픈 소스 프로젝트로 전환할 것을 제안했습니다. Github에 프로젝트를 게시한 주에 리포지토리 조회 수가 13만 회를 기록했습니다. 그 이후로 저희 책은 커뮤니티에서 제안하고 집필한 완전히 새로운 책으로 여러 차례의 수정을 거쳤습니다. 그리고 동영상 강좌도 큰 인기를 얻었습니다.

전문가 연사 시리즈의 프로듀서로서 하이브리드 클라우드, z/OS, 스토리지, SAP HANA 등 IBM 시스템 기술 전반에 걸쳐 전문가들과 함께 일할 수 있는 기회를 얻으셨을 것 같습니다. 어떤 기술 트렌드에 가장 흥미를 느끼시나요?

자율 주행 요트 개발자부터 코로나19 퇴치를 지원하는 사람까지, 이 동영상 시리즈를 제작하면서 놀라울 정도로 다양한 전문가 그룹을 만났습니다. Docker 컨테이너화, 하이브리드 클라우드, 가상화 등 전반적인 추상화 트렌드가 흥미롭게 다가옵니다. 우리는 더 이상 우리가 잘 알고 있는 기본 머신과 기술에만 국한되지 않습니다. 오늘날 애플리케이션 개발자는 기본 메인프레임 기술에 대해 전혀 몰라도 엔터프라이즈급 코드를 작성하고 이를 메인프레임에 배포할 수 있습니다. 기본 하드웨어, 프로그래밍 언어, 운영 체제, 물리적 위치를 추상화하면 누가 무엇을 개발할 수 있는지에 대한 가능성이 훨씬 더 넓어집니다.

마지막으로 개인적인 열정과 기술 커리어를 통합하고자 하는 사람들에게 어떤 조언을 해주고 싶으신가요?

자신이 좋아하는 일을 잘하는 것이 중요합니다. 제 열정이 제 커리어를 형성했습니다. 저는 VR 헤드셋과 드론 같은 기술 기기를 좋아하는데, 특허 공개에 영감을 주기도 했습니다. 저는 열성적인 YouTube 크리에이터로서 영상 촬영 및 영상 편집에 대해 배운 지식을 일상 업무에 적용하여 조직의 영상 책임자가 되었습니다. 저는 무언가에 열정이 있다면 항상 그 열정이 제 커리어에 적용될 수 있는지 확인하고 싶어하는데, 그 덕분에 제가 가장 좋아하는 일을 할 수 있게 되었습니다. 이제 남은 건, 제 본업과 맥주 양조를 함께할 수 있는 방법만 있으면 좋겠네요. 이 블로그 게시물은 '기술 선구자 비하인드 스토리' 시리즈의 일환으로, 선도적인 IT 전문가와 아키텍트, 저명한 엔지니어, AI, 하이브리드 클라우드, 보안 등의 전문가를 인터뷰하여 이들이 IBM IT 인프라를 통해 전 세계 비즈니스의 성공을 어떻게 지원하고 있는지 소개합니다. '기술 선구자'는 업무에 혁신, 협업, 창의적 사고를 도입하고 지식에 대한 끝없는 갈증을 느끼며 동료들의 롤 모델이 되는 검증된 리더를 말합니다. 더 많은 소식을 기대해 주세요.