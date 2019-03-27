Microsoft Azure는 PaaS, IaaS, SaaS 등 다양한 솔루션을 제공하는 퍼블릭 클라우드 컴퓨팅 플랫폼입니다. Azure는 가장 빠르게 성장하는 클라우드 비즈니스 중 하나로, 매출이 76% 성장했습니다. 이는 분석, 스토리지, 가상 컴퓨팅, 네트워킹 등에 사용할 수 있습니다. Azure의 서비스 양은 너무 방대하여 작업하기가 혼란스러울 수 있습니다.
클라우드 마이그레이션 여정을 진행하는 데 도움이 되는 올바른 리소스를 확보하는 것이 중요합니다. 다음은 단시간에 Azure 전문가가 될 수 있도록 도와주는 최고의 가이드입니다.
실용적인 Microsoft Azure IaaS: 확장가능한 클라우드 솔루션 마이그레이션 및 빌드: By 시지몰 암비 카티케얀
Azure IaaS를 도입하고 온프레미스 인프라를 Azure로 마이그레이션하는 방법을 알아보세요. 이 책은 Microsoft Azure IaaS를 사용하여 가용성이 높고 확장 가능한 솔루션 스택을 구축하기 위한 Microsoft의 설계 및 모범 사례 지침에 따라 솔루션을 제공합니다.
이 책이 끝나면 익숙한 온프레미스 아키텍처 구성 요소를 클라우드 인프라 구성 요소에 매핑하는 방법을 알게 될 것입니다.
한 달 동안 점심 시간을 활용해 Azure 알아보기, 작성자: Iain Foulds
이 가이드는 가장 중요한 개념과 작업을 예시, 연습 문제, 실습을 포함한 21개의 소규모 학습으로 나누어 시작을 돕습니다.
클라우드 기반 가상 머신(VM) 설정, 웹 서버 배포 및 호스팅된 데이터 저장소 사용을 포함한 기본 사항을 마스터하게 됩니다. 이 가이드는 Azure를 처음 접하는 초보자에게 적합합니다.
개발자를 위한 Azure 실습, 작성자: Kamil Mryzglod
개발자를 위한 Azure 실습에서는 App Service, 기능 및 서비스 패브릭을 포함하여 Azure에서 사용할 수 있는 여러 PaaS 서비스를 살펴보고 완전하고 안정적인 시스템을 쉽게 구축하는 방법을 자세히 설명합니다.
다양한 SQL 및 NoSQL 데이터베이스, 서버리스 및 메시징 구성 요소를 사용하여 클라우드 기반 솔루션을 빌드할 때 기술을 극대화하는 방법과 Azure Cognitive Search와 같은 검색 엔진까지 배울 수 있습니다.
Microsoft Azure: 초보자부터 전문가까지, 모두를 위한 개인 가이드, 작성자: Nate J
이 책에서는 Azure Portal 내에서 가상 네트워크를 설정하는 방법, 네트워크 보안 그룹을 사용하는 방법, 플랫폼 내에서 VM을 시작하는 방법을 안내합니다. 또한 Azure 플랫폼 내에서 SQL Database를 사용하는 방법을 안내합니다.
이 책에서는 Microsoft Azure의 모든 측면을 다루고 있으므로 Azure 초보자에서 Azure 전문가로 전환하는 데 도움이 되는 훌륭한 가이드입니다.
Microsoft Azure를 활용해 ID 및 액세스 관리 마스터하기, 작성자: Jochen Nickel
이 가이드에서는 ID 및 액세스 관리 분야에서 Microsoft Azure의 모든 이점을 보여줍니다. 서비스형 ID 및 액세스 관리 기능을 통해 작업하면 Microsoft 전략에 대한 전체 개요를 얻을 수 있습니다.
이 책을 마치면 Microsoft 정보 보호 기술에 대해 완전히 이해할 수 있을 것입니다.
