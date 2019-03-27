Microsoft Azure는 PaaS, IaaS, SaaS 등 다양한 솔루션을 제공하는 퍼블릭 클라우드 컴퓨팅 플랫폼입니다. Azure는 가장 빠르게 성장하는 클라우드 비즈니스 중 하나로, 매출이 76% 성장했습니다. 이는 분석, 스토리지, 가상 컴퓨팅, 네트워킹 등에 사용할 수 있습니다. Azure의 서비스 양은 너무 방대하여 작업하기가 혼란스러울 수 있습니다.

클라우드 마이그레이션 여정을 진행하는 데 도움이 되는 올바른 리소스를 확보하는 것이 중요합니다. 다음은 단시간에 Azure 전문가가 될 수 있도록 도와주는 최고의 가이드입니다.