강력한 리스크 관리 프레임워크의 핵심 구성 요소는 금융 기관이 잠재적 위험을 식별, 평가, 우선순위를 정하는 데 도움이 되는 체계적인 프로세스인 리스크 및 통제 자체 평가(RCSA)입니다.
정기적인 RCSA 훈련을 수행하면 조직은 위험을 사전에 관리하고 규정 준수를 보장하며 자산을 보호할 수 있습니다. 생성형 AI는 RCSA의 효율성과 정확성을 향상시켜 프로세스를 정적 체크리스트에서 동적인 데이터 기반 인사이트로 전환할 수 있습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
RCSA 프로세스에는 정량적 데이터와 질적 통찰력을 통합하여 조직의 모든 수준에서 잠재적 위험을 찾아내는 광범위한 위험 식별 단계가 포함됩니다. 이 프로세스의 중요한 결과는 식별된 위험, 그 원인 및 잠재적 영향으로 지속적으로 업데이트되는 동적 저장소인 위험 라이브러리입니다. 모든 사업부의 의견은 종합적인 위험 프로필을 확보하는 데 도움이 됩니다.
위험이 식별되면 평가를 거쳐 심각도와 가능성을 평가합니다. 조직은 정량적 방법과 질적 전문가 판단을 사용하여 위험을 분류하고 우선 순위를 지정합니다. 이 평가는 전체적인 위험 관점을 유지하면서 긴급한 완화가 필요한 위험을 결정하는 데 도움이 됩니다.
위험을 평가한 후 조직은 효율성, 설계 및 유지 관리에 대한 기존 제어를 평가합니다. 잘 구성된 제어 환경은 새로운 위험에 대응하여 노후화를 방지할 수 있는 민첩성을 유지해야 합니다.
RCSA의 가장 중요한 측면 중 하나는 포괄적이고 객관적인 제어 설명을 보장하는 것입니다. 이러한 설명은 기관이 프로세스에서 위험을 인식하는 방법과 통제에서 위험을 완화하는 방법을 정의합니다. 제대로 작성되지 않은 제어 설명은 모호성을 야기하여 제어를 테스트하고 규정 준수를 보장하기 어렵게 만듭니다.
전통적으로 조직은 자연어 처리(NLP)와 자연어 이해를 사용하여 위험 및 제어 설명의 완전성을 평가했습니다. 그러나 최근 대규모 언어 모델(LLM)의 발전으로 이 프로세스가 크게 개선되었습니다.
LLM은 5W(누가, 무엇을, 언제, 어디서, 왜)와 같은 확립된 표준에 따라 제어 설명을 평가하여 설명이 포괄적이고 객관적인지 확인할 수 있습니다.
대규모 학습 데이터 세트가 필요한 기존 NLP 모델과 달리 LLM은 잘 만들어진 프롬프트로 효과적으로 작동할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 광범위한 데이터 세트를 빠르고 안정적으로 평가할 수 있습니다. 또한 LLM은 제어 설명에 대한 실시간 피드백을 제공하여 데이터 캡처 지점에서 품질 스크리닝을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
생성형 AI는 제어 설명 결함을 해결하기 위한 혁신적인 접근 방식을 제공하여 조직이 제어 평가를 자동화하고 규정 준수의 격차를 식별할 수 있도록 지원합니다.
규정 준수 및 2차 기능에서 가장 중요한 과제는 효과적으로 테스트할 수 있도록 통제가 명확하고 완벽하게 작성되었는지 확인하는 것입니다. 통제에 충분한 세부 사항이 없으면 효과성을 평가할 수 없으므로 규제 위험이 증가합니다.
금융 기관은 LLM을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
RCSA는 금융 기관이 위험을 식별, 평가 및 우선순위를 정하는 데 여전히 기본입니다. 그러나 기존의 통제 평가 방식은 일관성이 없고 주관적인 경우가 많습니다. 생성형 AI는 데이터 품질 관리 평가를 자동화하고 고품질 설명을 보장하며 위험 관리 프레임워크를 개선하여 혁신적인 솔루션을 제공합니다.
IBM watsonx 생성형 AI는 IBM OpenPages 내에서 제어 설명을 평가할 수 있습니다. AI는 RCSA 프레임워크를 기준으로 제어 설명을 평가하고 데이터 품질 격차를 강조합니다. 이 자동화된 품질 검사는 규정 준수 팀이 제어 기능을 적절하게 문서화하고 테스트할 수 있도록 보장하는 데 도움이 됩니다.
금융 기관은 생성형 AI를 사용하여 제어 평가의 수동 부담을 줄이고 규정 준수를 개선하며 내부 감사 팀이 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다. 금융 산업이 계속 발전함에 따라 생성형 AI를 RCSA에 통합하는 것은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 이는 강력하고 민첩한 위험 관리 프레임워크를 유지하는 데 필수적입니다.
확장성이 뛰어난 AI 기반의 통합 GRC 플랫폼인 IBM OpenPages를 사용하여 데이터 거버넌스, 위험 관리 및 규정 준수를 간소화하세요.
최대 엔터프라이즈 보안 제공업체의 솔루션으로 보안 프로그램을 혁신하세요.
IBM의 확장 가능한 지능형 워크플로는 위험 평가, 규제 준수 및 사기 방지를 지원해 고객이 우선순위를 달성하고 성장을 촉진할 수 있도록 합니다.
업계 최고의 IBM 솔루션으로 비즈니스 운영을 혁신하세요. 지능형 워크플로와 자동화 기술을 통해 생산성, 민첩성, 혁신성을 강화하세요.