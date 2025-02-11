RCSA의 가장 중요한 측면 중 하나는 포괄적이고 객관적인 제어 설명을 보장하는 것입니다. 이러한 설명은 기관이 프로세스에서 위험을 인식하는 방법과 통제에서 위험을 완화하는 방법을 정의합니다. 제대로 작성되지 않은 제어 설명은 모호성을 야기하여 제어를 테스트하고 규정 준수를 보장하기 어렵게 만듭니다.

전통적으로 조직은 자연어 처리(NLP)와 자연어 이해를 사용하여 위험 및 제어 설명의 완전성을 평가했습니다. 그러나 최근 대규모 언어 모델(LLM)의 발전으로 이 프로세스가 크게 개선되었습니다.

LLM은 5W(누가, 무엇을, 언제, 어디서, 왜)와 같은 확립된 표준에 따라 제어 설명을 평가하여 설명이 포괄적이고 객관적인지 확인할 수 있습니다.

대규모 학습 데이터 세트가 필요한 기존 NLP 모델과 달리 LLM은 잘 만들어진 프롬프트로 효과적으로 작동할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 광범위한 데이터 세트를 빠르고 안정적으로 평가할 수 있습니다. 또한 LLM은 제어 설명에 대한 실시간 피드백을 제공하여 데이터 캡처 지점에서 품질 스크리닝을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.