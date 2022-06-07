데이터센터가 지속가능성을 저해하고 있나요?

출근길에 차를 운전해 주차장에 주차한 다음, 언젠가 점심을 먹으러 나갈지도 모른다는 생각에 하루 종일 시동을 걸어둔다고 상상해 보세요. 데이터 센터를 관리하면서 사용 중인 애플리케이션을 주기적으로 실행하는 것은 본질적으로 돈과 에너지를 낭비하는 것과 같은 일을 하는 것입니다.
데이터 센터는 전 세계 전력 사용량의 1%를 차지하며 가장 빠르게 성장하는 글로벌 전력 소비처 중 하나입니다. 게다가 전 세계 거의 모든 데이터 센터는 극적으로 과하게 프로비저닝되고 있습니다. 평균 서버 사용률은 용량의 12~18%에 불과합니다. 이 문제를 해결하는 현명한 방법은 애플리케이션 자원 관리를 자동화하여 애플리케이션의 성능을 보장하고 데이터 센터의 활용도를 높이는 것입니다. 이를 통해 비용과 에너지 사용량을 크게 줄일 수 있습니다.
오늘날의 현대 비즈니스에서 애플리케이션은 곧 비즈니스입니다. 성능을 유지하는 것이 성장을 달성하는 데 핵심적인 요소입니다. 애플리케이션 자원 관리 소프트웨어는 애플리케이션의 모든 리소스 활용도를 지속적으로 분석하여 애플리케이션이 필요할 때 필요한 성능을 발휘할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 성능 품질과 안정성을 보장할 수 있을 뿐만 아니라 비용과 에너지도 절약할 수 있습니다. Barclays Equity Research 보고서인 Green Data Centers: Beyond Net Zero에 따르면 전기는 총 데이터 센터 운영 비용의 70%를 차지합니다.
국가자원보호위원회는 서버 사용 증가가 업계에서 가장 큰 에너지 절약 기회 중 하나라고 제안합니다. 서버 사용률을 높이면 전원 공급 및 냉각이 필요한 서버 수가 자연스럽게 줄어들어 전기를 절약할 수 있습니다.
데이터 센터 전력 소비를 40% 줄이면 연간 460억 kwh의 전기를 절약할 수 있습니다. 이는 미국 미시건 주에 1년 동안 전력을 공급할 수 있는 양입니다. 포드, 크라이슬러, 제너럴 모터스, 미시건 대학교, 미시건 주립대학교, 거대한 Google 캠퍼스가 있다는 점을 고려하면 이는 결코 적은 양이 아닙니다. 100,000평방피트 규모의 시설에서 활용도를 40% 늘리면 40,000평방피트를 무료로 추가로 받는 것과 같습니다.
애플리케이션 자원 관리 도구는 소프트웨어를 사용하여 앱 스택을 자동으로 관리하여 성능, 규정 준수 및 비용을 실시간으로 최적화하는 동시에 비즈니스 제약 조건을 관리합니다.
모든 비즈니스 및 IT 리더는 데이터 센터부터 지속가능성 및 친환경 컴퓨팅을 향한 속도를 높일 수 있습니다. 조직은 애플리케이션 자원 관리를 자동화하여 모든 애플리케이션이 과다 활용되지 않고 최적의 수준에서 작동할 수 있도록 리소스를 확보할 수 있습니다. 그렇다면 소프트웨어 솔루션에서 무엇을 찾아야 할까요? 이 세 가지 능력이 핵심입니다.
2016년 초, 버뮤다 경찰청(BPS)은 애플리케이션 성능 저하 문제를 해결하기 위해 데이터 센터에 새로운 하드웨어를 구매해야 한다고 생각했습니다. 예산 제약으로 인해 대안을 고려해야 했습니다.
BPS 솔루션 제공업체인 Gateway Systems Limited는 데이터 센터 리소스를 위한 가상 마켓플레이스를 생성하고 애플리케이션 우선순위에 따라 리소스를 할당하는 소프트웨어인 IBM® Turbonomic의 Operations Manager를 통해 가상화된 환경을 훨씬 더 효과적이고 효율적으로 운영할 수 있다고 믿었습니다. 매일 수백 건의 워크로드 배치는 물론 규모 및 용량 결정까지 자동화합니다. 이렇게 하면 데이터 센터가 건강한 상태를 유지하고, 특정 시점에 필요한 호스트 서버만 활성화되어 있습니다.
이 소프트웨어는 애플리케이션 성능 저하 문제를 해결했을 뿐만 아니라 BPS의 기존 호스트 서버를 훨씬 더 효과적으로 사용했습니다. IBM Turbonomic은 가상 머신을 412개 더 실행할 수 있을 만큼 충분한 서버 리소스를 확보했으며, 궁극적으로 BPS는 총 CPU 소켓이 32개(호스트의 67%)인 16개의 Cisco UCS 블레이드 서버를 폐기하고 제거할 수 있었습니다. 이를 통해 연간 약 11,600달러의 VMware 라이센스를 포함하여 관련 하드웨어 유지 관리 비용과 소프트웨어 라이센스 비용이 모두 제거되었습니다. 반가운 부수적인 효과로 UPS 대기 시간이 12분에서 26분으로 늘어났습니다.
Cisco의 UCS Power Calculator는 평균 서버 사용률이 60% 라고 가정할 때 호스트 서버 16개(32개의 소켓)를 4,550와트로 제거함으로써 발생하는 직접적인 에너지 절감 효과를 추정합니다. BPS의 전기 요금이 kWh당 미화 0.40달러라면 연간 거의 미화 16,000달러의 비용을 절감할 수 있습니다.
IBM Turbonomic은 비용과 탄소 발자국을 줄이는 동시에 확실한 애플리케이션 성능을 통해 귀사의 비즈니스를 지원할 수 있습니다. 데이터 센터 최적화는 좋은 시작점입니다. 예를 들어, IBM Turbonomic 은 가상 머신 밀도를 높여 더 적은 리소스로 동일한 수준의 성능을 달성할 수 있으므로 고객이 호스트 수를 일시 중단하거나 용도를 변경할 수 있습니다. 클라우드 여정을 계속 진행하고 있다면 온프레미스 워크로드를 클라우드로 안전하게 마이그레이션하고 클라우드 소비를 지속적으로 최적화하여 탄소 발자국을 줄일 수 있습니다.
IBM Turbonomic의 총 경제적 영향 연구에서 Forrester는 고객이 3년 동안 274% ROI를 달성하고 구현 첫 해에 온프레미스 인프라의 연간 교체 비용을 75% 절감한 것으로 나타났습니다. Forrester는 또한 데이터 센터 또는 퍼블릭 클라우드의 애플리케이션 리소스 소비를 최적화하면 조직의 장기적 에너지 소비 프로필이 개선되어 환경 지속가능성에 기여한다고 언급했습니다.
탄소 중립성과 애플리케이션 성능 사이에서 타협할 필요가 없습니다. 애플리케이션이 수행해야 할 일을 하는 데 필요한 만큼만 소비하면 비용을 절감하고 탄소 발자국을 즉각적이고 지속적으로 크게 줄일 수 있습니다.
