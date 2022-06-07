데이터센터가 지속가능성을 저해하고 있나요?

2016년 초, 버뮤다 경찰청(BPS)은 애플리케이션 성능 저하 문제를 해결하기 위해 데이터 센터에 새로운 하드웨어를 구매해야 한다고 생각했습니다. 예산 제약으로 인해 대안을 고려해야 했습니다.

BPS 솔루션 제공업체인 Gateway Systems Limited는 데이터 센터 리소스를 위한 가상 마켓플레이스를 생성하고 애플리케이션 우선순위에 따라 리소스를 할당하는 소프트웨어인 IBM® Turbonomic의 Operations Manager를 통해 가상화된 환경을 훨씬 더 효과적이고 효율적으로 운영할 수 있다고 믿었습니다. 매일 수백 건의 워크로드 배치는 물론 규모 및 용량 결정까지 자동화합니다. 이렇게 하면 데이터 센터가 건강한 상태를 유지하고, 특정 시점에 필요한 호스트 서버만 활성화되어 있습니다.

이 소프트웨어는 애플리케이션 성능 저하 문제를 해결했을 뿐만 아니라 BPS의 기존 호스트 서버를 훨씬 더 효과적으로 사용했습니다. IBM Turbonomic은 가상 머신을 412개 더 실행할 수 있을 만큼 충분한 서버 리소스를 확보했으며, 궁극적으로 BPS는 총 CPU 소켓이 32개(호스트의 67%)인 16개의 Cisco UCS 블레이드 서버를 폐기하고 제거할 수 있었습니다. 이를 통해 연간 약 11,600달러의 VMware 라이센스를 포함하여 관련 하드웨어 유지 관리 비용과 소프트웨어 라이센스 비용이 모두 제거되었습니다. 반가운 부수적인 효과로 UPS 대기 시간이 12분에서 26분으로 늘어났습니다.

Cisco의 UCS Power Calculator는 평균 서버 사용률이 60% 라고 가정할 때 호스트 서버 16개(32개의 소켓)를 4,550와트로 제거함으로써 발생하는 직접적인 에너지 절감 효과를 추정합니다. BPS의 전기 요금이 kWh당 미화 0.40달러라면 연간 거의 미화 16,000달러의 비용을 절감할 수 있습니다.