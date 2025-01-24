성공적인 딥페이크 사기는 우리가 생각하는 것보다 더 흔한 사기일까요?

CFO의 딥페이크에 속아 미화 2,500만 달러에 달하는 사기를 당한 직원은 나중에 자신의 CFO가 보낸 것으로 추정되는 이메일을 처음 받았을 때 기밀 거래에 대한 언급이 있었기 때문에 이메일이 실제로 피싱 이메일이 아닌가 의심했다고 인정했습니다. 하지만 영상에 등장하는 다른 부서원들을 보고, 영상이 진짜라고 판단했습니다. 하지만 이 직원은 나중에 부서원들의 동영상 이미지도 딥페이크임을 알게 되었습니다.

피해자인 많은 사람들은 자신의 우려, 의문 및 의심을 간과합니다. 하지만 심지어 딥페이크에 대해 교육을 받은 사람들조차도 우려를 뒤로 미루고 이미지가 진짜라고 믿게 되는 이유는 무엇일까요? 이는 향후 막대한 비용과 피해를 유발하는 딥페이크 사기를 방지하기 위해 우리가 답해야 할 미화 100만 달러, 아니 2500만 달러 규모의 질문입니다.

Sage Journals는 누가 딥페이크에 빠질 가능성이 더 높은지에 대한 질문을 던졌으나, 연령이나 성별에 관한 어떤 패턴도 발견하지 못했습니다. 그러나 노령층은 이러한 사기에 더 취약할 수 있으며 이를 감지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한 연구자들은 인식이 좋은 출발점이지만, 사람들이 딥페이크에 속아 넘어가는 것을 방지하는 데는 효과가 제한적인 것 같다는 사실을 발견했습니다.

그러나 웨스턴 시드니 대학교 계산 신경과학자 틸 그루트스와거스(Tijl Grootswagers)는 딥페이크 식별의 어려움을 정확히 지적했습니다. 바로 우리 모두에게 새로운 기술이라는 점입니다. 우리는 뉴스 기사와 편견에 회의적인 태도를 가지라고 배웠지만, 눈에 보이는 이미지의 진위를 의심하는 것은 우리의 사고 과정에 반하는 행동입니다. 그루트스와거스는 Science Magazine에서 말했습니다 "우리 삶에서는 누가 진짜인지 가짜인지 생각할 필요가 없습니다. 이는 우리가 학습한 일이 아닙니다."

흥미롭게도 그루트스와거스는 우리의 두뇌가 개입 없이도 더 잘 탐지한다는 사실을 발견했습니다. 그는 사람들이 딥페이크 사진을 볼 때, 그 이미지가 실제 이미지나 영상과는 달리 뇌의 시각 피질에 다른 전기 신호를 일으킨다는 사실을 발견했습니다. 왜 그런지 묻자 그루트스와거스는 확신하지 못했습니다. 다른 뇌 영역의 간섭으로 신호가 의식에 도달하지 못했을 수도 있고, 또는 이는 새로운 과제이기 때문에 인간이 이미지가 가짜라는 신호를 인식하지 못한 것일 수도 있습니다.

즉, 우리 각자는 자신이 보는 모든 이미지나 비디오가 딥페이크일 수 있다고 생각하도록 두뇌를 학습시켜야 합니다. 콘텐츠에 따라 행동을 시작할 때마다 이 질문을 던짐으로써, 우리 스스로가 알아채기 전에 뇌가 가짜를 탐지하는 신호를 감지하기 시작할 수 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 특히 직장에서 딥페이크의 피해자가 된다면, 우리 각자가 모든 사례를 보고하는 것이 중요하다는 것입니다. 그래야만 전문가와 당국이 생성과 확산을 억제하기 시작할 수 있습니다.