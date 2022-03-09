애플리케이션 현대화: Rapid Assessment 접근 방식

하이브리드 클라우드 현대화 및 마이그레이션 여정에 대비하여 애플리케이션 포트폴리오를 배치하는 작업을 신속하게, 때로는 몇 시간 만에 완료해야 애플리케이션을 현대화하고 하이브리드 클라우드로 마이그레이션하는 데 드는 노력을 예측할 수 있습니다.
이 'Rapid Assessment' 접근 방식은 상세한 애플리케이션 포트폴리오 분석을 수행할 수 없는 경우 애플리케이션 현대화 및 애플리케이션 마이그레이션 추정을 추진하기 위해 개발되었습니다. 대신 운영 체제 플랫폼, 프로그래밍 언어, 맞춤형 앱과 COTS 앱, SaaS 앱, 미션 크리티컬 앱과 비미션 크리티컬 앱 등 최소한의 입력만으로 애플리케이션을 평가하고 간단한 처리(리팩터링, 컨테이너화, 마이그레이션, 그대로 두기)에 할당합니다.
이 접근 방식을 사용하면 몇 개월이 걸리는 보다 상세한 평가와 달리 80~90%의 정확도로 몇 시간 만에 애플리케이션 처리를 결정할 수 있습니다.
Rapid Assessment의 목적은 모든 애플리케이션을 클라우드 여정에 신속하게 배치하기 위해 애플리케이션 포트폴리오에 신속하게 적용할 수 있는 일련의 높은 수준의 기준을 정의하는 것입니다. 이는 애플리케이션 자산에 대한 초기 관점을 개발하기 위한 예비 평가입니다. 보다 철저한 분석을 통해 도출되는 성향의 ±10~20% 이내가 되도록 하는 것이 목적입니다.
다음을 수행하려면 전체 애플리케이션 자산의 처분에 대한 관점을 개발해야 합니다.
Rapid Assessment 접근 방식을 정의할 때 분산 워크로드와 메인프레임 워크로드를 별도로 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 이러한 플랫폼은 일반적으로 현대화 동인, SLA 및 지원 기술이 서로 다르며 포트폴리오를 평가하기 위한 다양한 기준을 적용합니다. 많은 분산 애플리케이션이 메인프레임 백엔드 또는 '기록 시스템'을 갖고 있지만 이 경우 분산 워크로드는 분산 플랫폼에서 기본 실행 스레드가 실행되는 것으로 정의됩니다.
분산 애플리케이션 속성의 일반적인 상위 수준 분포와 그 정의는 다음과 같습니다.
참고로 이러한 처리는 Gartner 7R과 같은 다른 애플리케이션 분류 기준과는 다르지만 포트폴리오를 분류하는 훨씬 간단하고 직접적인 방법을 제공하면서 혁신 가치를 극대화하는 데 도움이 될 애플리케이션, 즉 리팩토링 및 컨테이너화될 애플리케이션을 식별합니다.
분산 애플리케이션에 대한 Rapid Assessment를 실행하려면 최소한의 데이터 속성이 필요합니다. 각 기준에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
상용 애플리케이션(COTS)의 소스 코드는 일반적으로 구매자에게 배포되지 않기 때문에 이러한 애플리케이션은 클라우드로 마이그레이션해야 합니다. 보다 상세한 평가 (일반적으로 30일 스프린트) 동안 추가 조사를 통해 COTS 공급업체가 애플리케이션을 컨테이너로 이전하거나 클라우드 네이티브 버전을 개발할 계획이 있는지 확인할 수 있습니다.
고객이 개발한 일부 COTS 사용자 지정 어댑터는 리팩토링 또는 컨테이너화 대상이 될 수 있습니다. 이러한 구성 요소 수준의 배치는 보다 자세한 평가를 통해 결정될 것입니다.
클라우드에서 이미 실행 중인 애플리케이션은 일반적으로 최종 목표가 클라우드로의 전반적인 이동을 가속화하는 것이라면 '있는 그대로' 유지됩니다. 목표가 모든 작업 부하를 특정 클라우드 공급자로 옮기는 것이라면 애플리케이션을 다른 클라우드로 옮길 가능성이 있지만, 가장 안전한 방법은 이러한 애플리케이션이 현재 있는 위치에 그대로 남아 있다고 가정하는 것입니다.
임무 수행에 중요한 애플리케이션이나 비즈니스에 중요한 애플리케이션은 리팩토링이나 클라우드 기반/12-팩터 애플리케이션으로 현대화하는 것이 좋습니다. 리팩토링 비용이 높더라도 이러한 애플리케이션이 가장 큰 이점을 얻을 수 있기 때문입니다.
이 애플리케이션 세트에서 다음과 같은 애플리케이션을 결정합니다.
이 카테고리는 일반적으로 전체 포트폴리오의 5~15%를 넘지 않습니다. 500개의 애플리케이션으로 구성된 포트폴리오의 경우, 3~5년 안에 25~75개의 애플리케이션을 다시 작성해야 합니다. 이는 엄청난 개발 노력과 비용을 의미하는 상당한 수치입니다!
Java 애플리케이션은 컨테이너화에 적합한 주요 후보입니다. JavaEE 애플리케이션 서버(WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat 등)에서 실행되는 모든 애플리케이션은 비교적 적은 노력으로 컨테이너화할 수 있어야 합니다. 핵심 가정은 앱을 컨테이너화하기 위해 '최소한'의 작업만 수행한다는 것입니다. 미들웨어 업그레이드 또는 이동(예: 관계형 데이터베이스를 클라우드 네이티브 데이터베이스로 이동, MQ에서 Kafka로 이동)은 이 범위에서 제외됩니다. 하지만 CI/CD 파이프라인을 업그레이드하여 컨테이너를 생성하고 OpenShift의 기본 기능을 활용해야 합니다.
Windows 애플리케이션에는 컨테이너화를 위한 두 가지 옵션이 있습니다.
일반적으로 Windows 애플리케이션의 결정 기준은 다음과 같습니다.
컨테이너화의 적합성을 더 잘 결정하려면 좀 더 자세한 탐색이 필요하지만 Windows 애플리케이션의 절반 이상이 계획 목적으로 컨테이너화될 수 있다고 가정하면 됩니다.
다른 모든 애플리케이션은 일반적으로 클라우드로 마이그레이션되며, 대부분의 분산 워크로드에서 가장 일반적인 패턴은 물리적에서 가상으로 또는 가상에서 가상으로 마이그레이션되는 것입니다. '이국적인' 또는 '비주류' 기술은 클라우드 랜딩 존을 쉽게 이용할 수 없을 수 있으므로 더욱 신중한 고려가 필요합니다. iSeries 및 pSeries 워크로드는 일반적으로 IBM Cloud의 Power Systems Virtual Server로 이동할 수 있습니다. 기타 워크로드의 경우 가능한 경우 IBM Cloud Data Center의 CoLo 영역에 특수 하드웨어를 설치해야 할 수 있습니다(예: Unisys, Tandem Nonstop 등).
메인프레임 워크로드는 애플리케이션 처분을 정의하는 데 있어 추가적인 복잡성을 야기합니다. 클라이언트의 전체 메인프레임 전략에 따라 이러한 애플리케이션의 최종 목적지가 항상 명확하지는 않습니다. 분산 워크로드의 경우 일반적인 목표 랜딩 존은 클라우드의 X86 Server 상의 컨테이너화된 환경 또는 가상화된 환경입니다. 메인프레임 애플리케이션의 대상은 고객의 메인프레임 철학과 비즈니스 목표에 따라 다양한 형태를 가질 수 있으며 다음을 포함할 수 있습니다.
이러한 질문에 대한 답변은 다음과 같은 타겟 성향을 결정하는 데 도움이 됩니다.
메인프레임에 남아 있을 작업 부하의 경우 메인프레임이 어디에 위치할 것인지에 대한 질문에 답해야 합니다.
따라서 메인프레임 애플리케이션의 배치가 훨씬 더 복잡하므로 해당 애플리케이션에 대한 보다 상세한 클라이언트 대화와 분석이 필요합니다.
다음 그림은 클라우드 현대화 제안서 개발의 맥락에서 애플리케이션 현대화 Rapid Assessment의 샘플 출력을 나타냅니다. 고객의 애플리케이션 포트폴리오에 대한 의견을 신속하게 개발할 수 있는 능력은 저희 접근 방식의 주요 차별화 요소였습니다.
경우에 따라 보다 상세한 평가가 필요할 수 있습니다. 그러나 Rapid Assessment는 애플리케이션 포트폴리오를 클라우드로 전환하는 데 필요한 노력을 빠르고 쉽게 추정할 수 있는 방법을 제공하며 전체 클라우드 전환 비즈니스 사례를 결정하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
