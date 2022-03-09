애플리케이션 현대화: Rapid Assessment 접근 방식

분산 애플리케이션에 대한 Rapid Assessment를 실행하려면 최소한의 데이터 속성이 필요합니다. 각 기준에 대해 자세히 살펴보겠습니다.



상용 기성품(COTS) 애플리케이션

상용 애플리케이션(COTS)의 소스 코드는 일반적으로 구매자에게 배포되지 않기 때문에 이러한 애플리케이션은 클라우드로 마이그레이션해야 합니다. 보다 상세한 평가 (일반적으로 30일 스프린트) 동안 추가 조사를 통해 COTS 공급업체가 애플리케이션을 컨테이너로 이전하거나 클라우드 네이티브 버전을 개발할 계획이 있는지 확인할 수 있습니다.

고객이 개발한 일부 COTS 사용자 지정 어댑터는 리팩토링 또는 컨테이너화 대상이 될 수 있습니다. 이러한 구성 요소 수준의 배치는 보다 자세한 평가를 통해 결정될 것입니다.

이미 클라우드로 이전한 SaaS 애플리케이션 또는 애플리케이션

클라우드에서 이미 실행 중인 애플리케이션은 일반적으로 최종 목표가 클라우드로의 전반적인 이동을 가속화하는 것이라면 '있는 그대로' 유지됩니다. 목표가 모든 작업 부하를 특정 클라우드 공급자로 옮기는 것이라면 애플리케이션을 다른 클라우드로 옮길 가능성이 있지만, 가장 안전한 방법은 이러한 애플리케이션이 현재 있는 위치에 그대로 남아 있다고 가정하는 것입니다.

미션 크리티컬/비즈니스 크리티컬 애플리케이션

임무 수행에 중요한 애플리케이션이나 비즈니스에 중요한 애플리케이션은 리팩토링이나 클라우드 기반/12-팩터 애플리케이션으로 현대화하는 것이 좋습니다. 리팩토링 비용이 높더라도 이러한 애플리케이션이 가장 큰 이점을 얻을 수 있기 때문입니다.

이 애플리케이션 세트에서 다음과 같은 애플리케이션을 결정합니다.

변경 활동 수준이 높거나 백로그가 많으며 더 민첩한 것이면 이점이 있을 것입니다.

현재 비즈니스 요구 사항을 충족하지 못하며 현대화된 비즈니스 프로세스 또는 개선된 사용자 경험을 반영하여 재구상하면 도움이 될 수 있습니다.

이 카테고리는 일반적으로 전체 포트폴리오의 5~15%를 넘지 않습니다. 500개의 애플리케이션으로 구성된 포트폴리오의 경우, 3~5년 안에 25~75개의 애플리케이션을 다시 작성해야 합니다. 이는 엄청난 개발 노력과 비용을 의미하는 상당한 수치입니다!

Java 애플리케이션

Java 애플리케이션은 컨테이너화에 적합한 주요 후보입니다. JavaEE 애플리케이션 서버(WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat 등)에서 실행되는 모든 애플리케이션은 비교적 적은 노력으로 컨테이너화할 수 있어야 합니다. 핵심 가정은 앱을 컨테이너화하기 위해 '최소한'의 작업만 수행한다는 것입니다. 미들웨어 업그레이드 또는 이동(예: 관계형 데이터베이스를 클라우드 네이티브 데이터베이스로 이동, MQ에서 Kafka로 이동)은 이 범위에서 제외됩니다. 하지만 CI/CD 파이프라인을 업그레이드하여 컨테이너를 생성하고 OpenShift의 기본 기능을 활용해야 합니다.

Windows 애플리케이션

Windows 애플리케이션에는 컨테이너화를 위한 두 가지 옵션이 있습니다.

일반적으로 .Net CORE 워크로드인 Linux 컨테이너에서 실행

OpenShift V4.6에서 사용할 수 있는 Windows 컨테이너에서 실행

일반적으로 Windows 애플리케이션의 결정 기준은 다음과 같습니다.

.Net CORE를 Linux 컨테이너로 이동

.NET, VB, C 또는 C# 사용자 지정 Windows 앱을 Windows 컨테이너로 이동

컨테이너화의 적합성을 더 잘 결정하려면 좀 더 자세한 탐색이 필요하지만 Windows 애플리케이션의 절반 이상이 계획 목적으로 컨테이너화될 수 있다고 가정하면 됩니다.

기타 모든 애플리케이션 - 마이그레이션

다른 모든 애플리케이션은 일반적으로 클라우드로 마이그레이션되며, 대부분의 분산 워크로드에서 가장 일반적인 패턴은 물리적에서 가상으로 또는 가상에서 가상으로 마이그레이션되는 것입니다. '이국적인' 또는 '비주류' 기술은 클라우드 랜딩 존을 쉽게 이용할 수 없을 수 있으므로 더욱 신중한 고려가 필요합니다. iSeries 및 pSeries 워크로드는 일반적으로 IBM Cloud의 Power Systems Virtual Server로 이동할 수 있습니다. 기타 워크로드의 경우 가능한 경우 IBM Cloud Data Center의 CoLo 영역에 특수 하드웨어를 설치해야 할 수 있습니다(예: Unisys, Tandem Nonstop 등).