AI 의인화의 위험성: 정보보안 관점

생성형 AI 혁명은 둔화될 기미를 보이지 않고 있습니다. 챗봇과 AI 어시스턴트는 직원 교육, 고객 문의 답변 등 전적으로 비즈니스 세계에서 없어서는 안될 요소가 되었습니다. 우리는 이런 기술에 이름과 성별, 경우에 따라 고유한 성격을 부여하기도 했습니다.
생성형 AI 분야에서는 매우 중요한 두 가지 추세가 나타나고 있습니다. 한 쪽에서는 이 기술을 인간화하려는 필사적인 노력이 계속되고 있으며, 때로는 그 결과를 거의 고려하지 않고 무모하게 행동하기도 합니다. 다른 한편으로 Deloitte의 최신 보고서 State of Generative AI in the Enterprise에 따르면 지난 몇 년 동안 AI에 대한 기업의 신뢰가 전반적으로 크게 증가했습니다.
그러나 많은 고객과 직원들의 생각은 다릅니다. 75% 이상의 소비자가 허위 정보에 대해 우려하고 있습니다. 직원들은 AI로 대체되는 것을 걱정합니다. 신뢰의 격차가 점점 벌어지고 있으며, 이는 AI 기반 가짜 뉴스로 점철된 시대를 규정하는 힘으로 부상하고 있습니다.
정보보안 및 거버넌스 전문가들은 이 상황을 이렇게 바라봅니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
AI를 인간화하려는 경향과 사람들이 AI를 신뢰하는 정도는 심각한 윤리적, 법적 문제를 보여줍니다. AI 기반의 '휴머나이저' 도구는 AI가 생성한 콘텐츠를 '자연스럽고 인간적'인 서사로 변환한다고 주장합니다. 마케팅과 광고에 사용할 '디지털 인간'을 만든 사람들도 있습니다. 앞으로 나오는 광고에 나오는 사람은 실제 인간이 아닌 그래픽일 가능성이 높습니다. 정확한 용어로 딥페이크라고 부르도록 하죠.
AI를 의인화하려는 시도가 처음은 아닙니다. Apple이 2011년 Siri를 출시하면서 이 길을 개척했습니다. 이제 이러한 디지털 어시스턴트는 수없이 많고 그 중 일부는 디지털 의료, 고객 지원, 개인적인 동반자 관계와 같은 특수한 용도에 맞게 조정되었습니다.
이러한 디지털 어시스턴트 중 상당수가 여성스러운 이름과 목소리를 가진 가상의 여성 페르소나를 띠는 것은 우연이 아닙니다. 연구에 따르면 사람들은 여성의 목소리를 압도적으로 선호하고, 그래서 여성의 목소리를 더 신뢰하는 경향이 있습니다. 비록 육신은 없지만 유능하고 신뢰할 수 있으며 효율적인 여성을 구현합니다. 그러나 기술 전략가이자 연사인 George Kamide는 이것이 "인간의 편견과 고정관념을 강화하며 기술의 작동 방식을 위험하게 모호하게 만든다"고 지적합니다.
단순한 윤리 문제가 아닙니다. 설득을 위해 설계된 모든 것이 우리를 조작에 더 취약하게 만들 수 있기에 보안 문제이기도 합니다. 사이버 보안의 맥락에서 이는 소셜 엔지니어링 사기범으로부터 완전히 새로운 수준의 위협을 제시합니다.
사람들은 기계가 아닌 다른 사람들과 관계를 형성합니다. 이 차이를 구분하는 것이 거의 불가능해지면 민감한 결정을 내릴 때 AI를 신뢰할 가능성이 높아집니다. 우리는 더욱 취약해집니다. 우리의 개인적 생각을 기꺼이 공유하고, 기업은 영업 비밀과 지적 재산을 공유하려고 합니다.
이는 정보 보안과 개인정보 보호에 치명타를 입힐 수 있습니다. 대부분의 대규모 언어 모델(LLM)이 모든 상호 작용을 기록하여 향후 모델 학습에 활용할 수 있습니다.
가상 비서가 미래의 사용자에게 내 개인 정보를 공개해도 괜찮을까요? 기업의 리더로서, 앞으로의 답변에서 우리 회사의 지적 재산권이 드러나도 괜찮을까요? 나의 비밀이 차세대 AI를 학습하기 위해 방대한 텍스트, 오디오, 시각 콘텐츠 말뭉치가 되어도 괜찮을까요?
기계를 실제 인간과의 교류를 대체하는 상대로 생각하기 시작하면 이 모든 일이 생길 가능성이 훨씬 높아집니다.
우리는 컴퓨터가 거짓말을 하지 않는다고 믿지만, 사실 알고리즘은 거짓말을 하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 사용자를 속이는 훈련을 따로 받지 않아도 '할루시네이션'을 일으키거나 훈련 데이터를 공개하는 데 악용될 수 있습니다.
사이버 위협 행위자들은 이를 잘 알고 있으며, 이것이 바로 AI가 사이버 범죄의 차세대 프론티어가 되는 이유입니다. 기업이 디지털 어시스턴트를 사용하여 잠재 고객을 설득하는 것처럼, 위협 행위자가 이를 사용하여 의심하지 않는 피해자를 속여 원하는 행동을 취하도록 할 수도 있습니다. 예를 들어, Love-GPT라는 이름의 챗봇은 데이트 플랫폼에서 진짜처럼 보이는 프로필을 생성하고 사용자와 채팅까지 할 수 있어 최근 연애 사기에 연루된 바 있습니다.
알고리즘이 개선되고 필요한 컴퓨팅 파워를 더 쉽게 사용할 수 있게 될 수록 생성형 AI는 더욱 정교해질 것입니다. 이름, 성별, 얼굴, 성격을 가진 이른바 '디지털 인간'을 만드는 기술은 이미 존재합니다. 딥페이크 영상은 불과 몇 년 전보다 훨씬 그럴 듯해 졌습니다. 한 재무 담당자는 딥페이크 최고 재무 책임자(CFO)와 화상 통화를 한 후 2,500만 달러를 지불하는 등 이미 실시간 화상 회의에 참여하고 있습니다.
알고리즘을 사람으로 생각하면 할수록 그 차이를 구분하기가 더 어려워지고 기술을 사용하여 해를 끼치려는 사람들에게 더 취약해집니다. AI 기술의 빠른 발전 속도를 고려할 때 상황이 더 쉬워지지는 않을 것 같지만, 적법한 조직은 AI를 투명하게 사용할 윤리적 의무가 있습니다.
우리는 생성형 AI가 앞으로도 계속 존재하리라는 사실을 받아들여야 합니다. 그 이점도 과소평가해서는 안 됩니다. 스마트 어시스턴트는 지식 근로자의 인지 부하를 크게 줄이고 제한된 인적 자원이 더 중요한 문제에 집중할 시간을 제공할 수 있습니다. 하지만 모든 종류의 머신 러닝 능력을 인간의 상호 작용을 대체하는 것처럼 보이게 한다면 윤리적 문제가 야기되고, 이는 바람직한 거버넌스와 정책 결정에도 어긋납니다.
AI는 정부와 규제 당국이 따라잡을 수 없는 속도로 발전하고 있습니다. EU는 세계 최초로 인공지능에 관한 EU AI법을 시행했지만 아직 갈 길이 멀기만 합니다. 따라서 AI의 보안, 개인 정보 보호, 무결성 및 투명성과 이를 사용하는 방법과 관련하여 엄격한 자체 규제를 통해 주도권을 잡는 것은 기업의 몫입니다.
AI를 인간화하기 위해 끊임없이 노력하다 보면 윤리적 비즈니스 관행을 구성하는 중요한 요소들을 놓치기 쉽습니다. 그러면 직원, 고객, 모든 관계자가 조작과 과잉 신뢰에 취약해집니다. 이러한 집착이 이어지면 AI가 인간이 되는 것이 아니라, 우리가 인간을 비인간화하게 됩니다.
그렇다고 기업이 생성형 AI나 유사 기술을 멀리해야 한다는 의미는 아닙니다. 다만, 기업은 이 기술을 어떻게 사용하는지 투명하게 공개하고 직원들에게 위험 발생 가능성을 명확하게 전달해야 합니다. 생성형 AI는 비즈니스 기술 전략뿐만 아니라 보안 인식 교육, 거버넌스 및 정책 결정에도 필수적인 부분이 되어야 합니다.
이상적인 세상에서는 AI와 같은 모든 것에 레이블이 지정되고 검증이 가능합니다. 그렇지 않다면 신뢰할 수 없는 사이트일 가능성이 높습니다. 그러면 인간 사기꾼만 걱정하면 됩니다. 하지만 이들은 당연하게도 악의적인 AI를 사용할 것입니다. 다시 말해 AI를 의인화하는 것은 악의적인 행위자에게 맡겨야 적어도 그 차이를 구별할 수 있을 것입니다.
IBM X-Force Threat Intelligence Index를 통해 더 빠르고 효과적으로 사이버 공격에 대비하고 대응할 수 있는 인사이트를 확보하세요.
IBM이 주요 기업으로 선정된 이유를 확인하고, 조직의 요구에 가장 적합한 사이버보안 컨설팅 서비스 업체를 선택하기 위한 인사이트를 얻으세요.
최대 규모 엔터프라이즈 보안 제공업체의 솔루션으로 보안 프로그램을 혁신하세요.
사이버 보안 컨설팅, 클라우드 및 관리형 보안 서비스를 통해 비즈니스를 혁신하고 위험을 관리하세요.
AI 기반 사이버 보안 솔루션으로 보안팀의 속도, 정확성, 생산성을 향상시키세요.
데이터 보안, 엔드포인트 관리, ID 및 액세스 관리(IAM) 솔루션 등 어떤 솔루션이 필요하든 IBM의 전문가들이 협력하여 엄격한 보안 태세를 갖추도록 도와드립니다.사이버 보안 컨설팅, 클라우드, 관리형 보안 서비스 분야의 글로벌 리더와 협력하여 기업을 혁신하고 리스크를 관리하세요.