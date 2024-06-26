AI 의인화의 위험성: 정보보안 관점

생성형 AI 혁명은 둔화될 기미를 보이지 않고 있습니다. 챗봇과 AI 어시스턴트는 직원 교육, 고객 문의 답변 등 전적으로 비즈니스 세계에서 없어서는 안될 요소가 되었습니다. 우리는 이런 기술에 이름과 성별, 경우에 따라 고유한 성격을 부여하기도 했습니다.

생성형 AI 분야에서는 매우 중요한 두 가지 추세가 나타나고 있습니다. 한 쪽에서는 이 기술을 인간화하려는 필사적인 노력이 계속되고 있으며, 때로는 그 결과를 거의 고려하지 않고 무모하게 행동하기도 합니다. 다른 한편으로 Deloitte의 최신 보고서 State of Generative AI in the Enterprise에 따르면 지난 몇 년 동안 AI에 대한 기업의 신뢰가 전반적으로 크게 증가했습니다.

그러나 많은 고객과 직원들의 생각은 다릅니다. 75% 이상의 소비자가 허위 정보에 대해 우려하고 있습니다. 직원들은 AI로 대체되는 것을 걱정합니다. 신뢰의 격차가 점점 벌어지고 있으며, 이는 AI 기반 가짜 뉴스로 점철된 시대를 규정하는 힘으로 부상하고 있습니다.

정보보안 및 거버넌스 전문가들은 이 상황을 이렇게 바라봅니다.