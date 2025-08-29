AI 에이전트를 통한 경고 피로 감소

사이트 안정성 엔지니어링(SRE) 팀과 DevOps 팀이 지쳐가고 있습니다. 방대한 IT 자산, 도구 과부하, 늘 대기해야 하는 직무 특성이 어우러져 '경고 피로'라는 중대한 문제를 야기합니다.

경고 피로는 '알림을 과도하게 많이 받아서 생기는 정신적, 운영적 피로 상태'를 일컫습니다. 이는 DevOps, 보안 운영 센터(SOC), 사이트 안정성 엔지니어링(SRE), 그 밖에 IT 성능과 보안을 담당하는 팀들의 대응력과 효율성을 저하시키는 광범위하고 중대한 문제입니다.

Vectra의 '2023 State of Threat Detection' 보고서(종업원 1,000명 이상인 기업의 IT 보안 분석가 2,000명을 대상으로 한 설문조사 기반)에 따르면 SOC 팀은 하루 평균 알림 4,484건을 처리한다고 합니다. 이 중 67%는 대량의 오탐과 경고 피로로 인해 무시됩니다. 보고서에 따르면, 분석가의 71%는 '위협 탐지 능력에 대한 가시성과 신뢰 부족으로 인해 자신의 조직이 자신도 모르게 침해를 당했을 수도 있다'고 생각했습니다.



Vectra 보고서는 보안에 초점을 맞추고 있지만, 애플리케이션과 인프라 성능 모니터링을 담당하는 팀도 비슷한 과부하에 직면해 있습니다. 예를 들어 한 번 설정을 잘못해서 수백 또는 수천 개의 성능 알림이 오면 IT 팀의 주의가 분산되거나 둔감해지고, 중요한 알림을 놓치거나 실제 문제에 대한 대응이 늦어지는 '알림 폭풍'이 발생할 수 있습니다. 이러한 실제 문제는 많은 비용을 초래할 수 있습니다.



이러한 번아웃의 원인은 무엇일까요? 에이전틱 AI는 확장가능한 솔루션의 일부가 될 수 있을까요?