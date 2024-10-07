음성 AI 급증: 토킹 테크가 비즈니스를 변화시킬 수 있는 방법

주요 기술 회사들은 AI 어시스턴트의 성격과 기능을 향상시키기 위해 경쟁하고 있습니다. Meta의 접근 방식에는 메시징 플랫폼 전반에 걸쳐 AI 어시스턴트에 유명인의 목소리를 도입하는 것이 포함됩니다. 사용자는 Awkwafina 및 Judi Dench와 같은 스타를 기반으로 AI가 생성한 음성을 선택할 수 있습니다.

그러나 약속과 함께 잠재적인 위험도 따릅니다. Hay는 이 기술이 잘못된 손에 들어가면 사기꾼에게 이득이 될 수 있다는 점을 인정합니다.

"앞으로 6개월 안에 새로운 세대의 사기꾼이 등장하게 될 것입니다. 이들은 팟캐스트 진행자와 같은 진짜 같은 목소리를 가지고 있고, 목소리에는 억양과 감정이 담겨 있습니다."라고 그는 경고합니다. "본질적으로 사람들에게서 돈을 벌기 위해 존재하는 모델입니다." 이로 인해 비정상적인 억양이나 로봇처럼 들리는 목소리와 같은 기존의 위험 신호가 무용지물이 될 수 있습니다. "그건 숨겨져 있을 겁니다."라고 Hay는 말합니다.

그는 이 상황을 등장인물이 누군가의 신원을 확인하기 위해 개인적인 질문을 해야 하는 해리포터 소설의 한 플롯 포인트에 비유합니다. 실제 세계에서는 사람들이 유사한 전술을 채택해야 할 수도 있습니다.

"내가 은행과 대화하고 있다는 것을 어떻게 알 수 있을까요?"라고 Hay는 생각했습니다. "돈을 달라고 하는 딸과 대화하고 있다는 것을 어떻게 알 수 있을까요? 인간은 이러한 질문을 하는 데 익숙해져야 할 것입니다."

이러한 우려에도 불구하고 Hay는 이 기술의 잠재력에 대해 여전히 낙관적입니다. 그는 음성 AI가 접근성을 크게 개선하여 사람들이 모국어로 기업 및 정부 서비스와 상호 작용할 수 있도록 할 수 있다고 지적합니다.

"애플리케이션 같은 걸 생각해 보세요. 그렇죠? 그리고 모든 혼란스러운 문서들을 보게 됩니다. 모국어로 [복지 서비스 제공자]에게 전화를 걸 수 있고, 정말 복잡한 문서를 이해하기 쉬운 간단한 언어로 번역할 수 있다고 생각해보세요."

AI 음성 기술은 계속 발전하고 있으며, Hay는 우리가 잠재적 애플리케이션의 일부분만 남았을 뿐이라고 믿고 있습니다. 그는 Meta가 최근 공개한 Orion 증강 현실 안경과 같은 웨어러블 기기에 AI 어시스턴트가 원활하게 통합되는 미래를 구상합니다.

"실시간 API가 안경에 있으면 이동 중에도 실시간 API와 대화할 수 있습니다."라고 Hay는 말합니다. "AR과 결합하면 판도를 바꿀 것입니다." 스마트 글래스가 사람들의 신원을 즉시 알아낼 수 있었던 최근 사건을 포함하여 윤리적 문제를 인정하지만, Hay는 이 기술의 잠재 고객에 대해 여전히 낙관적입니다.

"윤리는 해결해야 할 문제이며, 윤리는 매우 중요합니다."라고 그는 인정합니다. "하지만 저는 낙관적입니다."