AI 시각적 인사이트를 통한 제조 효율성 향상

이러한 경험은 고객에게도 도움이 됩니다. 컴퓨터 비전이 필요한 고객들은 IBM 공장에서 솔루션을 구현한 바 있는 비전 검사 전문가들의 도움을 받을 수 있습니다. 이들의 실제 전문 지식은 고객이 빠른 가치 실현 시간을 달성하는 데 도움이 됩니다.

각 사용 사례에 특화된 딥 러닝 모델은 일반적으로 알려진 이미지와 비디오를 분석하여 훈련하는 데 단 몇 시간밖에 걸리지 않습니다. 카메라에 연결하면 모델을 생산할 준비가 완료되며 다양한 시스템이나 클라우드에서 실행할 수 있습니다. 운영자 피드백을 분석하면 시간이 지남에 따라 모델이 더욱 스마트해질 수 있습니다.

솔루션의 직관적인 도구 세트를 사용하면 코딩이나 딥 러닝 전문 지식이 없는 분야 전문가도 모델을 관리하고 새 모델을 학습시킬 수 있습니다. 이를 통해 고객의 인건비를 절감하고 검사, 작업자 안전, 유지보수, 비디오 편집, 샘플 분석 및 기타 영역에서 새로운 애플리케이션을 탐색할 수 있습니다.

비전 검사를 사용하는 제조 시설에서 IBM은 다양한 산업 분야의 고객을 초청하여 이미지와 비디오에 포함된 테라바이트급 데이터에서 더 깊은 이해를 얻는 방법을 시연했습니다. 그 결과 Industry 4.0의 약속을 이행하는 데 도움이 되는 더 스마트한 제조가 가능해졌습니다.