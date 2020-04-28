AI 시각적 인사이트를 통한 제조 효율성 향상

Industry 4.0은 더 스마트한 제조를 의미합니다. 제조업체는 IoT, 분석 및 기타 연결된 기술을 공장 운영에 통합함으로써 큰 투자 없이도 새로운 효율성의 물결을 시작할 수 있습니다.
메인프레임, 서버, 스토리지 및 IT 어플라이언스 제조업체인 IBM의 경험이 좋은 예가 될 수 있습니다. IBM은 구성 요소와 어셈블리의 AI 기반 비전 검사를 통해 공정 효율성과 제품 품질을 크게 개선하는 방법을 직접 경험했습니다.
전자 부품이 더욱 복잡해지고 시스템이 고밀도화됨에 따라 수동 검사가 더욱 어려워졌습니다. 스테이션에서 일하는 기술자는 복잡한 어셈블리를 검사하는 데 피로를 느낄 수 있습니다. 이로 인해 결함을 놓치거나 수리 비용이 더 많이 드는 후반 단계에서 결함을 발견하게 될 수 있습니다.
일반적으로 규칙 기반인 기존의 자동화된 검사 시스템은 모든 결함을 찾아내는 것을 목표로 하지만, 종종 오탐을 발생시키기도 합니다. 이러한 경우 추가적인 수동 검사가 필요합니다. 또한 기술이 고도로 발달함에 따라 제조업체는 신제품의 요구 사항을 충족하기 위해 오래된 자동 검사 장비를 교체해야 할 수도 있습니다.
IBM은 수동 검사와 자동 검사를 모두 사용합니다. 2018년에는 AI 기반 컴퓨터 비전 솔루션인 IBM Maximo Visual Inspection으로 이를 보완했습니다. Power Systems 또는 x86 GPU 서버에서 실행되는 이 솔루션은 딥 러닝 모델을 적용하여 제조 공정의 품질 결함을 자동으로 감지합니다. 제조 엔지니어와 기술자가 AI 전문가나 데이터 과학자의 도움 없이도 모델을 학습할 수 있는 솔루션의 사용 편의성이 큰 장점입니다.
IBM은 캐나다, 헝가리, 멕시코, 미국 제조 현장의 생산 라인에 비주얼 인스펙션을 통합했습니다. 작업자가 검사를 시작하든, 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러를 통해 자동으로 검사를 시작하든 딥 러닝은 높은 정확도로 대규모로 결함을 인식합니다. 최대 5배의 효율성 향상과 20%의 오탐률 감소를 실현하여 최고 수준의 품질과 생산 처리량을 유지할 수 있습니다. 또한 '한 번 설정하고 잊어버리는' 솔루션이 아니기 때문에 운영 전반에 걸쳐 새로운 사용 사례가 계속 등장하고 있습니다.
이러한 경험은 고객에게도 도움이 됩니다. 컴퓨터 비전이 필요한 고객들은 IBM 공장에서 솔루션을 구현한 바 있는 비전 검사 전문가들의 도움을 받을 수 있습니다. 이들의 실제 전문 지식은 고객이 빠른 가치 실현 시간을 달성하는 데 도움이 됩니다.
각 사용 사례에 특화된 딥 러닝 모델은 일반적으로 알려진 이미지와 비디오를 분석하여 훈련하는 데 단 몇 시간밖에 걸리지 않습니다. 카메라에 연결하면 모델을 생산할 준비가 완료되며 다양한 시스템이나 클라우드에서 실행할 수 있습니다. 운영자 피드백을 분석하면 시간이 지남에 따라 모델이 더욱 스마트해질 수 있습니다.
솔루션의 직관적인 도구 세트를 사용하면 코딩이나 딥 러닝 전문 지식이 없는 분야 전문가도 모델을 관리하고 새 모델을 학습시킬 수 있습니다. 이를 통해 고객의 인건비를 절감하고 검사, 작업자 안전, 유지보수, 비디오 편집, 샘플 분석 및 기타 영역에서 새로운 애플리케이션을 탐색할 수 있습니다.
비전 검사를 사용하는 제조 시설에서 IBM은 다양한 산업 분야의 고객을 초청하여 이미지와 비디오에 포함된 테라바이트급 데이터에서 더 깊은 이해를 얻는 방법을 시연했습니다. 그 결과 Industry 4.0의 약속을 이행하는 데 도움이 되는 더 스마트한 제조가 가능해졌습니다.
