2024년은 AI의 성장과 업무부터 교육, 심지어 개인의 삶에 이르기까지 모든 것에 미치는 영향에 있어 주목할 만한 한 해였습니다. 저는 전 세계 IBM의 사회적 영향력 프로그램을 이끄는 역할을 하면서 교육 리더, 혁신가, 기업가 및 정책 입안자와 대화할 기회를 얻었습니다. 이러한 대화를 통해 저는 AI가 커뮤니티 전반에 걸쳐 산업을 변화시키고 있다는 이야기를 계속 듣고 있습니다.

가장 최근에는 예술, 뷰티, 문화, 패션, 미디어 분야의 리더들과 이야기를 나누며 AI가 이미 각 산업을 어떻게 변화시키고 있는지 알아봤습니다. IBM의 저희 팀은 AI를 사용하여 커뮤니티를 효과적으로 지원하는 방법에 중점을 두었습니다. 동시에 AI 여정의 어느 단계에 있든 학습자의 역량을 강화하고 재교육하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 그렇다면 다른 분야의 전문가들은 이 새로운 기술에 어떻게 접근하고 있을까요? 작업을 위한 새로운 애플리케이션을 테스트하는 것부터 크리에이티브 프로세스를 방해하는 관리 작업을 자동화하는 것까지, AI를 활용할 수 있는 방법을 모색하는 크리에이터들이 늘어나고 있습니다. 여러분이 생각해 볼 수 있도록 그들의 인사이트 중 일부를 함께 소개해 드리겠습니다. 인간적인 요소가 여전히 업무의 핵심이라는 것은 분명합니다. 동시에 AI가 어떻게 시간을 절약하기 시작했는지 엿볼 수 있는 스토리를 통해 직원들이 가장 잘하는 일에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

이러한 추세는 업계 전반에서 공통적으로 나타납니다. IBM의 새로운 보고서에 따르면 경영진의 87%는 일자리가 생성형 AI로 대체되기보다는 증강될 것으로 예상합니다. 인적 요소와 관련하여 오늘날의 도전 과제는 경영진의 약 절반(47%)이 직원들이 기업 전반에 걸쳐 AI를 효과적으로 구현하고 확장할 수 있는 지식과 기술이 부족하다고 답했다는 점입니다. AI의 이점을 최대한 활용하려면 교육과 기술 향상에 투자해야 합니다. 이러한 노력에는 사람이 매우 중요합니다.

이를 염두에 두고 2025년 교육에 대한 IBM의 세 가지 예측과 이에 대비하기 위해 지금 구축해야 할 기술을 소개합니다.