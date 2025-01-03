2024년은 AI의 성장과 업무부터 교육, 심지어 개인의 삶에 이르기까지 모든 것에 미치는 영향에 있어 주목할 만한 한 해였습니다. 저는 전 세계 IBM의 사회적 영향력 프로그램을 이끄는 역할을 하면서 교육 리더, 혁신가, 기업가 및 정책 입안자와 대화할 기회를 얻었습니다. 이러한 대화를 통해 저는 AI가 커뮤니티 전반에 걸쳐 산업을 변화시키고 있다는 이야기를 계속 듣고 있습니다.
가장 최근에는 예술, 뷰티, 문화, 패션, 미디어 분야의 리더들과 이야기를 나누며 AI가 이미 각 산업을 어떻게 변화시키고 있는지 알아봤습니다. IBM의 저희 팀은 AI를 사용하여 커뮤니티를 효과적으로 지원하는 방법에 중점을 두었습니다. 동시에 AI 여정의 어느 단계에 있든 학습자의 역량을 강화하고 재교육하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 그렇다면 다른 분야의 전문가들은 이 새로운 기술에 어떻게 접근하고 있을까요? 작업을 위한 새로운 애플리케이션을 테스트하는 것부터 크리에이티브 프로세스를 방해하는 관리 작업을 자동화하는 것까지, AI를 활용할 수 있는 방법을 모색하는 크리에이터들이 늘어나고 있습니다. 여러분이 생각해 볼 수 있도록 그들의 인사이트 중 일부를 함께 소개해 드리겠습니다. 인간적인 요소가 여전히 업무의 핵심이라는 것은 분명합니다. 동시에 AI가 어떻게 시간을 절약하기 시작했는지 엿볼 수 있는 스토리를 통해 직원들이 가장 잘하는 일에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
이러한 추세는 업계 전반에서 공통적으로 나타납니다. IBM의 새로운 보고서에 따르면 경영진의 87%는 일자리가 생성형 AI로 대체되기보다는 증강될 것으로 예상합니다. 인적 요소와 관련하여 오늘날의 도전 과제는 경영진의 약 절반(47%)이 직원들이 기업 전반에 걸쳐 AI를 효과적으로 구현하고 확장할 수 있는 지식과 기술이 부족하다고 답했다는 점입니다. AI의 이점을 최대한 활용하려면 교육과 기술 향상에 투자해야 합니다. 이러한 노력에는 사람이 매우 중요합니다.
이를 염두에 두고 2025년 교육에 대한 IBM의 세 가지 예측과 이에 대비하기 위해 지금 구축해야 할 기술을 소개합니다.
교육 분야에서는 기존의 AI 도구에서 AI 에이전트로의 전환이 시작될 것으로 예상됩니다. 동시에 ChatGPT 및 OpenAI와 함께 AI 기술을 주류로 사용하면서 섀도 AI의 잠재적 위험이 증가했습니다. 이 두 가지 현상은 자율 시스템 제어와 함께 책임, 데이터 및 IT 정책의 중요성을 강조합니다. 이는 교육 제공자에게 특히 중요합니다. AI 가드레일과 프로세스에 더 많은 관심을 기울일 것으로 예상되기 때문입니다. 이에 대비하려면 모든 수준의 교육자, 학생 및 의사 결정권자가 AI 윤리 및 데이터 관리에 중점을 두고 AI에 대한 숙련도를 높여야 합니다.
브루클린 박물관의 브랜드 마케팅 및 스토리텔링 담당자인 Miles Hicks는 최근 대화에서 "우리는 AI를 정직하게 적용할 수 있는 방법을 찾아 제작 중인 작품에 대해 만족할 수 있기를 원합니다. 비판적 사고가 핵심입니다. 우리는 정보가 과부하된 세상에 살고 있으며, 분별력을 갖추는 방법을 배우는 것은 전문가로서 가장 중요한 교훈 중 하나입니다."라고 말했습니다.
저는 이에 전적으로 동의하며, IBM SkillsBuild가 이러한 기술을 구축하는 데 도움이 되는 과정을 무료로 제공합니다.
AI 윤리(1시간 45분): 이 과정에서는 공정성, 견고성, 설명 가능성, 투명성, 개인 정보 보호 등 AI 윤리의 다섯 가지 기둥을 실제 사례를 통해 살펴보고 신뢰할 수 있는 AI 시스템을 만드는 데 있어 그 중요성을 배웁니다.
급진적인 예측은 아닐 수도 있지만, 교육과 기술 향상에 어떻게 접근해야 하는지에 있어 중요하면서도 종종 간과되는 부분이라고 생각합니다. 향후 몇 년 동안 마켓플레이스는 빠르게 변화할 것이며, 미래의 일자리를 잡을 준비가 된 개인에 대한 수요도 증가할 것입니다. 개별 기여자로 교육을 받은 직원이 곧 AI 에이전트의 관리자가 될 수 있으며, 이를 위해서는 새로운 AI 기술이 필요합니다. AI 에이전트의 성장, 양자 컴퓨팅의 향후 사용, 사이버 위협의 증가로 이러한 변화는 보편적이 될 것입니다. 업스킬링은 AI에서 끝나지 않습니다. 당장 필요한 것은 AI 기술이지만, 곧 사이버 보안 기술에 대한 지속적인 수요와 함께 양자 기술에 대한 수요도 곧 증가할 것입니다. 평생 학습은 취업 시장에서 경쟁력을 유지하고자 하는 사람들에게 필수적입니다.
Katina Skin의 설립자 겸 CEO인 Katini Yamaoka는 자신의 뷰티 회사에서 AI 기술이 필요하다고 강조했습니다. “사업을 시작한 후에는 고객 기반을 구축해야 하며 고객이 누구인지, 어떤 고민이 있는지, 무엇을 찾고 있는지 파악하기 위해 깊이 파고들어야 합니다. AI는 이를 밝혀내는 데 놀라운 역할을 했습니다."
비즈니스를 시작하든, 업무를 보강하든, 커리어 여정의 어느 단계에 있든 관계없이 오늘날에는 AI가 필요합니다. 최근에 저는 IBM® SkillsBuild를 통해 얻은 AI 디지털 자격 증명 덕분에 포춘 500대 기업에서 경력을 쌓은 신입생 Jamauri Bynum-Bridgewater와 이야기를 나눴습니다. IBM이 2026년까지 200만 명의 학습자를 AI로 교육하기 위해 최선을 다하는 이유가 바로 이러한 이유 때문입니다. 가장 인기 있는 몇 가지 과정은 시작하기에 좋은 과정들입니다.
인공 지능 소개(1시간 15분): 한 세기도 채 안 되는 기간 동안 AI는 데이터 분석과 자율 학습을 변화시켰습니다. 이 과정에서는 비정형 데이터에서 인사이트를 도출하는 데 있어 데이터의 역사와 역할을 다룹니다.
프롬프트 작성 기술 마스터하기 (1시간): 이 실습 과정에서는 여행 일정 및 사용자 지정 음악 재생 목록에 대한 프롬프트 작성과 같이 AI 언어 모델에 효과적인 프롬프트를 작성하는 방법을 가르칩니다.
AI와 자동화는 교육 플랫폼 및 시스템의 경쟁 우위가 될 것입니다. 학습 플랫폼 전반에 걸쳐 AI 사용이 증가하여 주제에 대한 간소화된 설명과 개인화된 학습 경로를 제공할 수 있게 될 것이라고 생각합니다. 우리는 이미 학습자를 위해 IBM SkillsBuild를 개선하기 위해 AI를 활용하고 있습니다. 예를 들어, 우리는 AI를 사용하여 47개 언어로 60,000명 이상의 학습자 피드백을 분석했으며, 이를 통해 온라인 학습 등록과 같은 프로세스를 간소화할 수 있었습니다. 교육 시스템에는 AI를 위한 수많은 애플리케이션이 있으며, 각각의 새로운 영역에 기술을 적용할 때 우리가 가진 지식을 공유한다면 정말 큰 변화를 가져올 수 있습니다.
Hearst의 수석 제품 디자이너인 Breanna Young은 "AI 활용을 모색하면서 커뮤니티 전반에서 서로 지식을 공유하는 것은 우리의 몫입니다."라고 말합니다.
저는 이것이 중요한 규정이라는 데 동의하며, AI를 IBM SkillsBuild 온라인 플랫폼에 추가로 통합하는 과정에서 지식을 계속 공유할 것입니다. AI가 교육 서비스를 어떻게 개선할 수 있는지 자세히 보려면 다음 과정을 추천합니다.
실제 인공 지능(40분): 챗봇과의 커뮤니케이션부터 자율 주행 자동차 조종 및 복잡한 글로벌 문제 해결에 이르기까지 AI는 모든 곳의 문제를 해결하고 있습니다.
AI가 제공하는 기능을 최대한 활용하려면 자체 기술에 투자해야 합니다. Katini는 대화에서 "AI는 우리의 삶을 개선하기 위해 존재하지만 여전히 기초를 다지고 기반을 구축해야 합니다."라고 말했습니다.
지금보다 시작하기에 가장 좋은 시기는 없습니다. Miles는 이를 다음과 같이 멋지게 요약했습니다. “학생이 되세요. 평생 학습에 개방적이어야 합니다. 1시간짜리 강좌를 수강하는 것을 너무 두려워하거나 너무 자만해서는 안 됩니다."
이를 염두에 두고 제가 추천한 강좌는 각 2시간 이내로, 모든 경험 수준의 개인을 위해 설계되었습니다. AI 중심 세계에서 성공하는 데 필요한 기술을 키우는 데 도움이 되는 과정을 살펴보세요.
