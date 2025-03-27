설문 응답자의 절반 이상이 2024년 AI 도입을 가로막는 장애물로 이러한 각 요소를 꼽았습니다.
• 성능이 부족하거나 파편화된 IT 및 클라우드 시스템
• 데이터 프라이버시, 보안, 관리 또는 조정 문제
• 인력의 기술 및 태도 부족
그러나 응답자의 약 1/3만이 2026년에도 이러한 문제가 여전히 장애물이 될 것이라고 예측했습니다.
사실이라면 큰 일이죠. 하지만 이러한 문제는 오랫동안 기업을 괴롭혀 왔습니다. 지금 어떻게 극복할 수 있을까요?
일본 에너지 유틸리티
AI에서는 문제가 발생하고 다른 시스템을 구현할 때는 문제가 발생하지 않는 것은 없습니다. ”
2024년과 2026년 사이에 AI에 대비한 IT 시스템을 갖춘 기업의 비율은 26%에서 45%로 거의 두 배 가까이 증가할 것으로 예상됩니다.
다시 말해, 응답자의 절반 이상이 아직 완전히 준비되지 않았을 것으로 예상하고 있습니다. 그리고 이 첫 번째 장벽을 넘었다 해도, 기술 투자만으로는 준비 태세 문제를 해결할 수 없다는 점을 명심하세요.
AI 준비는 여러 가지 요인이 복합적으로 작용하므로 준비도 마찬가지여야 합니다. 설문조사에 따르면 AI 투자의 최우선 순위는 다음과 같습니다.
투자 초점 2024
- AI를 배포하고 사용하기 위한 내부 기술 강화
- 데이터 준비성 보장
- AI 결과의 신뢰성 향상
- 최고의 엔터프라이즈 AI 도구 모음 식별
- AI 프로세스가 수동 프로세스만큼 좋거나 더 나은지 확인
투자 초점 2026
- 기업 전체에 AI 구축
- AI 활용 사례 확대
- AI 프로세스가 수동 프로세스만큼 좋거나 더 나은지 확인
- AI 신뢰성 강화
- 더 많은 사용자에게 AI 접근 권한 제공
기능 및 준비도 수준에 관계없이 응답자의 약 3분의 2가 2026년까지 ROI 입증이 최우선 순위가 아니라고 답했습니다. 대신 그들은 AI 도입과 사용 사례 개발에 집중하고 있습니다.
이는 당연한 일입니다. 필요한 기술이 부족함에도 불구하고 AI 도입은 기업에서 가장 많이 언급되는 전략적 우선순위이며, 전략적 목표를 달성하기 위해서는 지금 당장 AI를 시범 운영하고 솔루션을 실험해야 합니다.
이 파일럿 단계에서는 ROI를 정량화하기 어려울 수 있습니다. 하지만 AI 리더들은 이를 감수할 만한 가치가 있는 위험이라고 생각합니다. AI를 비용 센터로 보는 함정에 빠지면 더 긴 관점을 취하는 경쟁자를 따라잡기가 어려울 수 있습니다.
달리 명시되지 않는 한, 통계 및 인용문은 2024년 3월부터 6월까지 실시된 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 중국, 인도, 일본 및 호주에서 실시한 98건의 인터뷰와 1204명의 설문조사 응답자를 대상으로 한 IBM의 독창적인 연구 결과에서 가져온 것입니다. 응답자의 역할에는 AI 서비스 또는 솔루션의 평가 또는 선택과 관련하여 영향력을 가진 주요 의사 결정권자가 포함됩니다. 주로 1,000명 이상의 직원을 보유한 기업(n=1,082)에서 응답했으며, 일부는 중간 규모 기업(500~999명, n=122)에서도 응답했습니다. 금융 및 은행, 제조, 소매, 에너지 및 유틸리티, 공공 및 통신에 중점을 둔 산업 간 조합입니다.
