기능 및 준비도 수준에 관계없이 응답자의 약 3분의 2가 2026년까지 ROI 입증이 최우선 순위가 아니라고 답했습니다. 대신 그들은 AI 도입과 사용 사례 개발에 집중하고 있습니다.



이는 당연한 일입니다. 필요한 기술이 부족함에도 불구하고 AI 도입은 기업에서 가장 많이 언급되는 전략적 우선순위이며, 전략적 목표를 달성하기 위해서는 지금 당장 AI를 시범 운영하고 솔루션을 실험해야 합니다.



이 파일럿 단계에서는 ROI를 정량화하기 어려울 수 있습니다. 하지만 AI 리더들은 이를 감수할 만한 가치가 있는 위험이라고 생각합니다. AI를 비용 센터로 보는 함정에 빠지면 더 긴 관점을 취하는 경쟁자를 따라잡기가 어려울 수 있습니다.