AI 기반 비즈니스 인텔리전스: 분석의 미래

비즈니스 인텔리전스(BI) 툴은 엄청난 혼란을 겪고 있습니다. 자연어 처리 및 자동화된 예측 인사이트와 같은 인공 지능(AI) 프레임워크의 강력한 통합으로 BI가 비즈니스에 제공할 수 있는 기능이 혁신을 겪고 있습니다.
보고서에서 찾을 수 있는 내용의 미리보기를 소개합니다.
최근 IBM 글로벌 설문조사에 따르면 대기업의 AI 도입률은 45%인 반면, 중소기업(직원 수 1,000명 미만)의 경우 29%에 불과한 것으로 나타났습니다. 또한 대기업의 80~90%가 향후 2년 내에 AI 사용을 도입할 계획인 것으로 추정됩니다.
BI 도구에 AI를 도입하는 기업은 이미 앞서 나가고 있습니다. 예를 들어, 자연어 인터페이스를 사용하면 모든 비즈니스 사용자가 대규모 데이터 세트를 쿼리하고 이해하기 쉬운 시각화 및 언어로 강력한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이러한 데이터 분석의 민주화는 AI가 BI에서 전통적인 BI 도구와 비교했을 때 거대한 도약을 제공하는 한 가지 방법에 불과합니다.
이 보고서에서는 BI 도구에서 AI의 또 다른 강력한 구성 요소이니 자동화된 데이터 정리 및 준비에 대해서도 자세히 설명합니다. 스프레드시트 데이터를 한 줄씩 편집하거나 수동 검토를 통해 콘텐츠에 태그를 지정하는 데 시간을 소비하는 대신, BI의 AI가 분석을 위해 데이터를 준비하는 지루한 작업을 대신하므로 사람들이 시간을 더 생산적으로 사용할 수 있습니다. BI의 AI는 업무를 없애는 대신 강력한 기능을 제공하여 진정으로 가치를 더할 수 있는 업무에 집중할 수 있도록 합니다.
유용한 그림과 예시를 통해 AI 기반 비즈니스 인텔리전스의 가치는 BI에서 AI의 미래를 조명합니다. 여기에는 예측 인사이트를 포함하여 차세대 BI 툴에서 찾아야 할 기능에 대한 AI 주제별 전문가의 인사이트가 포함되어 있습니다. 이 보고서를 통해 AI가 비즈니스 인텔리전스 분야를 어떻게 근본적으로 긍정적으로 변화시키고 있는지 이해하게 될 것입니다.
데이터에서 인사이트를 찾아 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내리고 싶다면 AI 기반 BI 툴에 투자하는 것은 당연한 일입니다. 마이클 노리스(Michael Norris)가 작성한 AI 기반 비즈니스 인텔리전스의 가치에서 자세히 알아보세요.
