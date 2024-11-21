AI 파일럿은 재미있습니다. 대규모 AI 추진은 비즈니스입니다.

인공 지능의 세계에서는 소규모 실험의 흥분에 휩쓸리기 쉽습니다. 특히 AI 파일럿이 사용하는 기술이 연간 4조 4천억 달러에 달하는 가치를 창출할 것으로 예상되는 만큼, AI 파일럿의 역할은 매우 중요할 수 있습니다. 성공적인 챗봇 데모, 내부 이력서 분석 도구 등 이러한 파일럿은 큰 비용(또는 투자)을 들이지 않고도 시험해 볼 수 있는 기회를 제공합니다. 그러나 이러한 소규모 실험은 마치 승리처럼 느껴질 수 있지만, 기업에서 AI의 진정한 가치를 명확하게 파악하기는 어렵습니다. 참신함이 사라지면서 비즈니스 리더들은 이러한 고립된 실험을 바탕으로 AI의 효과를 측정하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
이는 단순한 파일럿이나 시범 운영만으로는 AI의 잠재력을 완전히 발휘할 수 없기 때문입니다. AI가 엄청난 약속을 실현하는 것은 AI가 비즈니스 프로세스와 부서 전반에 깊이 뿌리내려진 규모 수준에서 이루어집니다. 대규모 엔터프라이즈 AI는 비즈니스 모델을 혁신하고 효율성을 높이며 새로운 성장 기회를 창출하는 진정한 가치가 나타나는 곳입니다.
파일럿이 재미있고 AI 배포에 대한 신중하고 점진적인 접근 방식을 대표한다는 점에는 의문의 여지가 없습니다. 이러한 프로젝트를 통해 조직은 단일 프로세스를 개선하거나 비즈니스 운영의 작은 부분을 최적화하는 등 기술이 무엇을 할 수 있는지 맛볼 수 있습니다. 이러한 파일럿은 지역적으로만 국한되더라도 인상적인 결과를 가져오는 경우가 많습니다.
그러나 파일럿은 종종 범위가 제한된 고립된 사용 사례에 집중합니다. 제한된 세그먼트에 대한 고객 경험을 자동화하거나 재고 관리와 같은 특정 문제에 AI를 적용하는 등 통제되고 관리 가능한 환경에서 작동하도록 설계되었습니다. 이러한 시험은 개념을 증명하기 위한 것이지 전체적인 솔루션을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 대규모로 배포된 AI의 더 큰 가치를 결정하기 위한 진정한 벤치마크를 제공하지는 않습니다.
기업 전체에 AI를 확장하려면 단일 시험 운영으로는 파악할 수 없는 복잡성이 따릅니다. 견고한 기술 기반을 바탕으로 구축된 부서 간 조직 전체 솔루션 시리즈를 통해 기하급수적인 수익을 창출할 수 있습니다.
그러나 놀라울 정도로 소수의 기업만이 이러한 가치를 추출하는 데 진정으로 전념하고 있으며, 특히 생성형 AI의 환경에서 더욱 그렇습니다. 컨설팅 회사 McKinsey의 최근 연구에 따르면, 생성형 AI를 대규모로 도입한 기업은 단 11%에 불과합니다.
하지만 인공 지능의 혁신적 잠재력을 고려할 때, 안전하게 접근하는 것이 일련의 사일로화된 프로젝트를 조심스럽게 출시하는 것보다 더 큰 위험이 될 수 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 보고서에 따르면, 2024년에 AI를 통해 디지털 혁신 속도를 높일 계획이 있는 CEO 43%는 AI가 없으면 뒤처질 것을 우려했습니다. 이 CEO들은 AI가 조직의 운영 전반에 걸쳐 깊숙이 통합될 때 가장 가치가 있다는 사실을 깨달았습니다.
진정한 비즈니스 혁신이 가능한 곳은 대규모의 AI입니다. 이러한 도구를 일회성 프로젝트의 사일로에서 꺼내 조직 전체에 도입하면 상당한 전략적 이점을 얻을 수 있습니다. 조직이 AI를 확장하는 데 필요한 기본 아키텍처에 투자할 때 문제점을 제거할 뿐만 아니라 운영 전반에 대한 데이터 기반 인사이트를 얻을 수 있습니다.
그리고 현재 환경에서 확장은 여러 가지 개별적인 문제를 해결할 수 있습니다. IBV가 수집한 수치를 확인하세요.
하나의 파일럿 프로젝트로는 대규모 AI 도입의 이러한 장기적인 이점이나 직원 교육 및 AI 도구를 개별적으로 구축하는 데 드는 비용을 설명할 수 없습니다.
AI는 데이터를 기반으로 성장하며, 조직 전반에서 사용할 수 있는 고품질 데이터 기반을 구축하면 정확성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 새로운 도구를 신속하게 구축할 수 있습니다. 그리고 시간이 지남에 따라 AI 모델이 개선됨에 따라 비즈니스 전반에서 엔터프라이즈 AI에 대한 장기 약정에 의한 더 나은 결과가 나타날 것입니다.
이러한 개념이 실제로 어떻게 작동하는지 보려면 통신 서비스 제공업체(CSP)를 예로 들 수 있습니다. 통신 업계는 AI, 특히 가상 에이전트 기술(VAT)을 일찍이 도입했습니다. 이는 CSP에게 매우 적합합니다. 다양한 고객과의 상호작용이 많고 일관된 고객 경험을 제공해야 하는 의무가 있는 경우가 많기 때문입니다. 이러한 기업의 대부분은 개별 고객의 계약 규모가 상대적으로 작을 수 있기 때문에 개별 상호 작용 비용을 면밀히 모니터링합니다.
일부 고객 경험 사용 사례에 부가가치세를 적용함으로써 CSP의 성능이 향상되었습니다. Forrester의 보고서에 따르면 VAT를 시행하는 대규모 조직은 포함된 대화당 5.50달러를 절감할 수 있다고 합니다. IBM 기업가치연구소(IBV)는 이러한 기업의 84%가 도입 후 ROI를 달성하거나 이를 초과했으며, 97%가 고객 만족도에 긍정적인 영향을 미쳤다고 보고했습니다. CSP가 고객 경험에 부가가치세를 도입한 것은 모든 면에서 성공적인 파일럿이었습니다. 이러한 이니셔티브가 얼마나 수익성이 높았는지 고려할 때, 이러한 이니셔티브가 자주 확장되거나 확장되지 않았다는 것은 놀라운 일입니다.
하지만 예외적인 사례인 Vodaphone은 AI를 좁게 정의된 기능에 적용하는 데 그치지 않았습니다. 2017년에 회사는 영국에서 자체 어시스턴트 TOBi를 시작했습니다. 6년이 지난 지금, TOBi는 매달 수십만 건의 통화를 처리하고 있습니다. 또한 TOBi는 일련의 더 깊은 통합을 위한 출발점이 되었습니다. 이 회사는 다양한 브랜드와 지역에 대해 통합된 목소리로 대응하는 상호 보완적인 챗봇을 만든 다음 소셜 미디어 및 SMS와 같은 채널에 배포했습니다.
현재 Vodaphone은 공급업체 및 소매 환경에서 사용할 수 있는 챗봇을 추가했습니다. 수직적 통합을 통해 각 상호 작용의 비용을 줄이는 것은 물론 새로운 채널 및 제품에 대한 지원을 신속하게 추가하는 것이 더 쉬워졌습니다. 회사 전반에서 다양한 기능을 수행하기 위해 특별히 제작된 이러한 확장 가능한 멀티 채널 도구는 AI 파일럿과 AI 우선 전략적 접근 방식 간의 격차를 보여줍니다. 전자는 생산성을 향상시킬 수 있지만 후자는 상당한 매출 성장을 위한 길을 만듭니다.
AI 파일럿에서 대규모 혁신으로 전환할 때 얻을 수 있는 잠재적 수익을 고려할 때, 비즈니스 리더는 병목 현상과 실적이 저조한 부서를 극복하기 위한 개별 도구를 사후적으로 만들거나, AI를 운영의 핵심 요소로 만들기 위한 발판에 선제적으로 투자할 것인지 선택을 해야 합니다.
비즈니스 기능 전반에 걸쳐 AI를 학습, 조정, 배포 및 채택하려면 더 많은 선행 노력이 필요하지만, 현재 환경에서는 적응을 선택하지 않는 기업은 뒤처지게 됩니다. 이미 설문조사에 참여한 CEO의 3분의 2가 자동화를 통한 생산성 향상 효과가 너무 커서 경쟁력을 유지하기 위해 위험을 감수할 수 있다고 답했습니다. 조직 전체에 AI를 도입하기 위한 기본 아키텍처를 구축하는 것은 파일럿이 아니라 미래를 위한 비즈니스 모델입니다.
