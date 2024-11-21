AI 파일럿은 재미있습니다. 대규모 AI 추진은 비즈니스입니다.

파일럿이 재미있고 AI 배포에 대한 신중하고 점진적인 접근 방식을 대표한다는 점에는 의문의 여지가 없습니다. 이러한 프로젝트를 통해 조직은 단일 프로세스를 개선하거나 비즈니스 운영의 작은 부분을 최적화하는 등 기술이 무엇을 할 수 있는지 맛볼 수 있습니다. 이러한 파일럿은 지역적으로만 국한되더라도 인상적인 결과를 가져오는 경우가 많습니다.

그러나 파일럿은 종종 범위가 제한된 고립된 사용 사례에 집중합니다. 제한된 세그먼트에 대한 고객 경험을 자동화하거나 재고 관리와 같은 특정 문제에 AI를 적용하는 등 통제되고 관리 가능한 환경에서 작동하도록 설계되었습니다. 이러한 시험은 개념을 증명하기 위한 것이지 전체적인 솔루션을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 대규모로 배포된 AI의 더 큰 가치를 결정하기 위한 진정한 벤치마크를 제공하지는 않습니다.

기업 전체에 AI를 확장하려면 단일 시험 운영으로는 파악할 수 없는 복잡성이 따릅니다. 견고한 기술 기반을 바탕으로 구축된 부서 간 조직 전체 솔루션 시리즈를 통해 기하급수적인 수익을 창출할 수 있습니다.

그러나 놀라울 정도로 소수의 기업만이 이러한 가치를 추출하는 데 진정으로 전념하고 있으며, 특히 생성형 AI의 환경에서 더욱 그렇습니다. 컨설팅 회사 McKinsey의 최근 연구에 따르면, 생성형 AI를 대규모로 도입한 기업은 단 11%에 불과합니다.

하지만 인공 지능의 혁신적 잠재력을 고려할 때, 안전하게 접근하는 것이 일련의 사일로화된 프로젝트를 조심스럽게 출시하는 것보다 더 큰 위험이 될 수 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 보고서에 따르면, 2024년에 AI를 통해 디지털 혁신 속도를 높일 계획이 있는 CEO 43%는 AI가 없으면 뒤처질 것을 우려했습니다. 이 CEO들은 AI가 조직의 운영 전반에 걸쳐 깊숙이 통합될 때 가장 가치가 있다는 사실을 깨달았습니다.