Forbes에 따르면 IT 다운타임의 평균 비용은 대규모 조직의 경우 분당 9,000달러, 고위험 조직의 경우 시간당 500만 달러 이상에 달할 수 있습니다.3

다행히도 조직은 이제 AI를 사용하여 장비 고장으로 인한 가동 중단을 사전에 예방하거나 예측할 수 있습니다. 조직은 AI 메커니즘을 적용함으로써 트랜잭션, 애플리케이션, 하위 시스템 및 시스템 수준에서 이상 징후를 감지할 수 있습니다. 예를 들어, 센서는 메인프레임 구성 요소의 데이터를 분석하여 잠재적인 하드웨어 오류를 예측하고 예방적 유지 관리를 가능하게 합니다.

메인프레임을 클라우드나 분산 시스템과 같은 신기술과 통합하는 것은 IT 인프라 및 애플리케이션 팀에게 복잡성을 초래할 수 있습니다. 조직들은 점점 더 IT 운영을 위한 인공 지능(AIOps), 즉 AI 기능을 활용해 IT 인프라와 운영 워크플로를 자동화하고 간소화하며 최적화하는 방식에 주목하고 있습니다. AIOps를 통해 IT 운영 팀은 속도 저하 및 중단에 신속하게 대응하여 더 나은 가시성과 컨텍스트를 제공할 수 있습니다.