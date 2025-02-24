일부 AI 영화는 다른 영화보다 불신을 덜 요구합니다. 고급 챗봇과 한 남자의 낭만적인 관계를 그린 2013년 영화 '그녀'는 예언적인 영화였습니다.



최근 몇 년 동안 Scarlett Johansson이 연기한 ‘그녀’ 캐릭터만큼 발전된 챗봇은 아니지만 챗봇과 로맨틱한 애착을 형성한 사례가 다양하게 보고되고 있습니다.

이 영화는 인간이 AI에 감정적 애착을 형성하는 것이 바람직한지에 대한 질문을 제기했습니다. 몇 년 후, MIT의 연구원들은 이 주제를 다루었습니다. 2024년 연구에서 그들은 특정 챗봇 사용 패턴은 사용자의 자신감 증가와 관련이 있지만, 다른 패턴은 고립의 위험을 높인다는 결론을 내렸습니다.



연구진은 '인간 관계를 대체하는 것이 아니라 보완하는' AI 동반자 관계에 대한 접근 방식을 개발하는 데 가치가 있다고 제안했습니다.3 하지만 이러한 추천이 실제로 적용될지는 아직 미지수입니다.

적어도 한 편의 AI 영화는 실제 기술 사례에 상당한 영향을 미쳤습니다. 1983년에 개봉한 '위험한 게임'은 슈퍼컴퓨터가 조종하는 핵전쟁 시뮬레이션에 실수로 접속했다가 세계 대전을 일으킬 뻔한 한 10대의 이야기를 다루고 있습니다.



이 영화는 당시 Ronald Reagan 미국 대통령을 설득하여 민감한 정부 네트워크를 보호하기 위한 포괄적인 사이버 보안 지침인 국가 통신 및 자동화된 정보 시스템 보안에 관한 정책(NSSD-145)을 제정하는 데 큰 영향을 미쳤습니다.

그러나 이 영화의 중요성은 사이버 보안 정책에 미치는 영향을 넘어선다고 IBM의 Boinodiris는 말합니다. 이 영화는 우리 사회가 여전히 답을 찾기 위해 노력하고 있는 AI 설계에 대한 철학적 질문을 제기합니다.



예를 들어, 전쟁이 주제인 경우 AI 시스템은 무엇을 '승리'로 간주해야 할까요? 승리하는 쪽의 사망자 수가 더 적어야 할까요? 환경 파괴를 결정에 고려해야 할까요? 평판 피해는 어떻게 고려할까요?

"의사 결정을 위해 이러한 성격의 모델을 개발할 때는 철학자, 역사가, 심리학자 등 다양한 분야의 전문가가 모두 협력하여 우리의 의도를 반영하는 방식으로 모델을 개발해야 합니다."라고 Boinodiris는 말합니다.

그녀는 스크린에 자주 등장하는 휴머노이드 로봇의 난투극보다 더 큰 관심을 기울여야 하는 것은 바로 이러한 과제라고 말합니다. AI의 실제 의도하지 않은 결과를 완화하는 데 있어 “우리는 이 여정의 시작 단계에 있습니다.”라고 Boinodiris는 말합니다. “아직 갈 길이 멀고 험난하죠.”