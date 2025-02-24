인공 지능(AI)이 발전함에 따라 할리우드의 로봇 사랑도 계속되고 있습니다. AI 영화 장르의 최신작 중 하나인 동명의 베스트셀러를 원작으로 한 영화 '와일드 로봇'은 올해 아카데미상 후보로 거론되고 있습니다.
이 영화는 인간과 같은 공감 능력을 발달시키고 다른 생명체를 돌보는 ‘착한’ 기계의 모습을 그린 보기 드문 영화입니다.
영화 팬들은 어두운 스토리의 AI 영화에 더 익숙할 것입니다. '메이드', ‘메간', '엑스 마키나', 스탠리 큐브릭의 고전 영화 '2001 스페이스 오디세이'에서는 AI를 탑재한 악당들이 인간을 하나씩 공격합니다. '아이, 로봇'과 ‘터미네이터’, '매트릭스'와 같은 블록버스터 프랜차이즈 영화에서 지능형 시스템은 인간의 집단적 노예화 또는 멸종을 추구합니다.
하지만 이러한 주제는 재미있기는 하지만 자칫 AI 리터러시를 약화시킬 수 있습니다.
업계 뉴스레터
가장 중요하고 흥미로운 AI 뉴스에 대한 선별된 인사이트를 확인하세요. 주간 Think 뉴스레터를 구독하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독은 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
IBM Consulting의 신뢰할 수 있는 AI 부문 글로벌 리더인 Phaedra Boinodiris는 영화 제작자들이 현실의 AI 문제에서 벗어나 믿을 수 없는 문제에 주로 집중하고 있다고 말합니다.
그녀는 영화 '터미네이터'와 '2001 스페이스 오디세이'에 등장한 악당들을 언급하며 사람들이 "스카이넷과 HAL만이 해를 끼칠 수 있다는 인식을 가질 수 있다"고 말했습니다.
이 영화와 다른 영화에 등장하는 시스템은 인간의 인지 능력에 필적하거나 능가할 수 있는 가상의 인공지능 시스템인 인공 일반 지능(AGI)을 묘사합니다. 이러한 공상 과학 영화에 대한 대중의 집착은 "현재 AI의 실제 위험에 대한 이해 부족을 더욱 악화시킬 수 있습니다."고 지적합니다.
이러한 실제 위험에는 인간에게 심각한 해를 끼칠 수 있는 편향되고 해로운 결과물이 포함됩니다.윤리학자들과 개발자들의 노력에도 불구하고 이러한 문제는 복잡하고 혼란스러운 것으로 드러나고 있습니다.
예를 들어, 한 연구에 따르면 생성형 AI 모델이 노골적인 인종 편견은 덜하지만 은밀한 인종 편견은 더 많이 드러내는 것으로 나타났습니다. 그러나 덜 어려운 일은 공상 과학 영화에서 상상할 수 있는 종류의 실존적 위기를 예방하는 것입니다.
오늘날의 AI 모델과 도구를 위한 가드레일을 제공하는 실제 솔루션은 극장 관객들이 팝콘을 만지기도 전에 할리우드 최고의 영화에 등장하는 기계 반란을 효과적으로 진압할 수 있습니다.
자세히 살펴보겠습니다.
James Cameron 감독에게 사과의 말씀을 드리자면, 인공지능이 주도하는 종말에 대한 영화 제작자의 비전을 막기 위해 총을 든 전사가 필요하지 않다는 것이 밝혀졌습니다. 엔지니어와 프로그래머는 다음과 같은 일반적인 도구와 전략으로 작업을 완료할 수 있습니다.
현재 일부 도시에서 전동 스쿠터의 이동을 제한하는 GPS 기반 기술은 AI 로봇의 이동 능력을 제어하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 지오펜싱은 GPS 또는 RFID가 장착된 디바이스가 넘을 수 없는 가상 경계를 만듭니다.
영화 '엑스 마키나'와 '메이드'에서 지오펜싱은 악의적인 휴머노이드 로봇(Alicia Vikander와 Megan Fox 분)이 각자의 집을 벗어나지 못하도록 효과적으로 막고 위험한 계획을 좌절시킬 수 있었습니다.
사이버 보안 회사인 Sophos의 수석 데이터 과학자인 Ben Gelman은 이 기술이 하드웨어 기반이기 때문에 로봇이 지오펜싱 제한을 무시할 수 없다고 설명합니다. "AI는 집적 회로 기판을 변경하는 컴퓨터 프로그램을 작성할 수 없습니다."라고 Gelman은 말합니다. "최신 지오펜싱 기술만 사용하면 많은 로봇 영화가 거의 사소한 수준이 됩니다."
총(‘터미네이터’)이나 독(‘메간’), 강력한 금속 부속물(‘아이, 로봇’)을 휘두르는 살인 로봇과 가까이 있는 것은 일반적으로 좋지 않은 생각입니다. 하지만 이런 기계들을 멀리서 멈출 수 있다면 어떨까요?
여기서 원격 킬 스위치가 등장합니다.
IBM Consulting의 AI 분야 부사장 겸 수석 파트너인 Shobhit Varshney는 "Tesla 자동차가 특정 방향으로 주행하기 시작하면 Tesla는 원격으로 이를 무시하고 멈추게 할 수 있습니다."라고 말합니다. 전기 자동차를 원격으로 비활성화하는 데 사용되는 것과 동일한 기술을 통제에서 벗어난 로봇에도 적용할 수 있다고 Varshney는 말합니다.
주인공이 온프레미스 '끄기' 버튼에 액세스하는 것을 로봇이 적극적으로 차단하는 영화 시나리오에서는 원격 비활성화 기능이 특히 유용할 수 있습니다. “킬 스위치는 AI가 아닌 인간이 제어할 수 있도록 [인간이] 쉽게 접근할 수 있는 곳에 있어야 합니다.”
AI 재난 영화의 일반적인 줄거리는 악의적인 기계가 코드를 실행하고 다양한 네트워크 리소스에 액세스할 수 있는 무한한 능력을 가지고 있다는 것입니다.
그러나 실제로는 AI 모델이 할 수 있는 일이 한정되어 있기 때문에 여러 가지 접근 방식이 존재합니다. 예를 들어, AI가 아닌 고정된 프로그래밍 스크립트를 사용하면 AI가 사전 승인된 목록에 없는 함수를 호출하지 못하도록 할 수 있습니다.
또는 외부 시스템 액세스가 차단된 전용 또는 에어 갭 하드웨어에서 AI 시스템을 실행할 수도 있습니다. 따라서 코드 실행에 제한이 없더라도 다른 시스템을 장악할 수는 없습니다.
예를 들어, 이러한 안전 장치 덕분에 스카이넷이 영화 '터미네이터'에서 핵무기고를 장악하는 것을 막을 수 있었습니다. “외부로 나가는 연결이 없기 때문에 이러한 물리적 시스템을 종료하면 AI가 꺼집니다.”라고 Gelman 은 말합니다.
AI 시스템을 모니터링하고 관리하려면 다른 AI 시스템을 사용해야 하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 분류 모델은 대규모 언어 모델(LLM)의 입력 및 아웃풋 텍스트에서 혐오 발언, 욕설, 비속어를 감지하고 제거할 수 있습니다. LLM은 동료 LLM의 출력이 해당 시스템에 대해 정의된 규칙을 준수하는지 검증하는 데 사용될 수 있습니다.
이러한 검증 프로토콜은 '2001 스페이스 오디세이' HAL의 살인적인 난동을 막는 것부터 인류를 말살하려는 스카이넷의 캠페인을 방해하는 것까지 AI 중심 영화에서 벌어지는 많은 폭력을 예방할 수 있었을 것입니다.
검증의 가장 명확한 사용 사례는 로봇이 실제 작가 Isaac Asimov의 로봇 3원칙을 따르도록 표면적으로 프로그래밍된 '아이, 로봇'에서 찾을 수 있습니다.
이 법칙은 인간에게 상해를 입히지 않도록 되어 있지만, 영화에서 악의 로봇 군대의 리더인 VIKI는 이 법칙을 재해석하여 “인류를 보호하기 위해 일부 인간을 희생해야 한다”고 선언합니다. Gelman은 적절한 검증이 이루어졌다면 VIKI의 결정은 “쉽게 분류하고 예방할 수 있었을 것”이라고 말합니다.
AI 정렬은 인간의 가치와 목표를 AI 모델에 인코딩하는 프로세스입니다. 실제로 이는 우주선이 의도한 목적지에 도달하도록 하기 위해 우주 비행사를 죽인 할의 결정과 같이 지능형 시스템이 목표를 달성하기 위해 비윤리적이거나 위험한 조치를 취하는 것을 방지하기 위한 내장된 보호 장치입니다.
현재 상황에서는 AI 정렬 프로세스가 완벽하지 않다는 점을 알아두는 것이 중요합니다. “신경망은 추상적인 규칙을 특정 상황과 특정 시나리오에 적용하는 데는 매우 취약합니다.”라고 기술 뉴스 및 분석 사이트인 Ars Technica의 부필진인 Jacek Krywko는 설명합니다.
좋은 소식은 이 분야에서 진전이 있다는 것입니다. 예를 들어, 스탠포드 대학교와 Meta의 연구원들은 AI 시스템을 위한 '유연한 규범적 추론의 기반'을 제공하도록 설계된 지식 은행을 만들었습니다.1
이 지식 은행은 150,000개 이상의 상황별 규범으로 구성되어 있습니다. 예를 들어 고객이 카페에서 커피를 마시는 것은 규범적인 반면, 교실에서 커피를 마시는 어린이는 그렇지 않은 경우가 그 예입니다.
운이 따른다면, 현실의 인공지능이 언젠가 영화에서 보는 할, 비키 같은 다른 AGI 수준에 도달하더라도,AI 정렬 프로세스가 그에 보조를 맞출 만큼 충분히 발전해 있을 것입니다.
소수의 기관에 AI 개발이 집중되면 심각한 윤리적 문제가 발생할 수 있습니다.
“AI 개발은 소수의 플레이어가 통제할 수 없습니다. 특히 일부 플레이어가 기업 데이터 보호, 개인정보 보호, 투명성과 같은 근본적인 가치를 공유하지 않을 수 있습니다.”라고 IBM의 CEO Arvind Krishna는 최근 Fortune에 기고한 칼럼에서 썼습니다.2
“답은 발전을 제한하는 것이 아니라 대학, 기업, 연구소, 시민 단체의 광범위한 연합에 의해 AI가 구축되도록 하는 것입니다.”
공상 과학의 영역에서 이러한 AI 개발의 탈중앙화는 영화 '터미네이터'와 '아이, 로봇'에서 악의적인 로봇 무리가 일으킨 피해 규모를 막는 데 도움이 될 수 있었습니다. IBM Consulting의 Varshney는 서로 다른 기관에서 개발한 AI는 서로 다른 최신 정렬 프로세스를 거칠 가능성이 높다고 지적합니다.
한 회사의 로봇이 궁극적으로 통제에서 벗어난 로봇이 되어도 다른 회사에서 생산한 로봇은 자동으로 따라가지는 않을 것입니다. “다른 AI들은 오염되지 않습니다. 상호 공모 가능성도 낮죠.”라고 Varshney는 말합니다.
또한 이러한 시나리오에서는 오염되지 않은 로봇이 오염된 로봇을 방어할 수 있기 때문에 “한 회사의 로봇이 정부를 추월할 정도로 강력해질 수는 없습니다.”라고 Varshney는 말합니다.
일부 AI 영화는 다른 영화보다 불신을 덜 요구합니다. 고급 챗봇과 한 남자의 낭만적인 관계를 그린 2013년 영화 '그녀'는 예언적인 영화였습니다.
최근 몇 년 동안 Scarlett Johansson이 연기한 ‘그녀’ 캐릭터만큼 발전된 챗봇은 아니지만 챗봇과 로맨틱한 애착을 형성한 사례가 다양하게 보고되고 있습니다.
이 영화는 인간이 AI에 감정적 애착을 형성하는 것이 바람직한지에 대한 질문을 제기했습니다. 몇 년 후, MIT의 연구원들은 이 주제를 다루었습니다. 2024년 연구에서 그들은 특정 챗봇 사용 패턴은 사용자의 자신감 증가와 관련이 있지만, 다른 패턴은 고립의 위험을 높인다는 결론을 내렸습니다.
연구진은 '인간 관계를 대체하는 것이 아니라 보완하는' AI 동반자 관계에 대한 접근 방식을 개발하는 데 가치가 있다고 제안했습니다.3 하지만 이러한 추천이 실제로 적용될지는 아직 미지수입니다.
적어도 한 편의 AI 영화는 실제 기술 사례에 상당한 영향을 미쳤습니다. 1983년에 개봉한 '위험한 게임'은 슈퍼컴퓨터가 조종하는 핵전쟁 시뮬레이션에 실수로 접속했다가 세계 대전을 일으킬 뻔한 한 10대의 이야기를 다루고 있습니다.
이 영화는 당시 Ronald Reagan 미국 대통령을 설득하여 민감한 정부 네트워크를 보호하기 위한 포괄적인 사이버 보안 지침인 국가 통신 및 자동화된 정보 시스템 보안에 관한 정책(NSSD-145)을 제정하는 데 큰 영향을 미쳤습니다.
그러나 이 영화의 중요성은 사이버 보안 정책에 미치는 영향을 넘어선다고 IBM의 Boinodiris는 말합니다. 이 영화는 우리 사회가 여전히 답을 찾기 위해 노력하고 있는 AI 설계에 대한 철학적 질문을 제기합니다.
예를 들어, 전쟁이 주제인 경우 AI 시스템은 무엇을 '승리'로 간주해야 할까요? 승리하는 쪽의 사망자 수가 더 적어야 할까요? 환경 파괴를 결정에 고려해야 할까요? 평판 피해는 어떻게 고려할까요?
"의사 결정을 위해 이러한 성격의 모델을 개발할 때는 철학자, 역사가, 심리학자 등 다양한 분야의 전문가가 모두 협력하여 우리의 의도를 반영하는 방식으로 모델을 개발해야 합니다."라고 Boinodiris는 말합니다.
그녀는 스크린에 자주 등장하는 휴머노이드 로봇의 난투극보다 더 큰 관심을 기울여야 하는 것은 바로 이러한 과제라고 말합니다. AI의 실제 의도하지 않은 결과를 완화하는 데 있어 “우리는 이 여정의 시작 단계에 있습니다.”라고 Boinodiris는 말합니다. “아직 갈 길이 멀고 험난하죠.”
생성형 AI의 새로운 문제, AI/ML 모델 관리의 필요성, 신뢰할 수 있고 투명하며 설명하기 쉬운 AI 프레임워크를 구축하는 방법을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
IBM watsonx.governance를 사용하여 어디서나 생성형 AI 모델을 관리하고 클라우드 또는 온프레미스에 배포하세요.
AI에 대한 직원의 확신을 높이고 도입과 혁신을 가속화하고 고객 신뢰를 개선하는 데 AI 거버넌스가 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요.
IBM Consulting의 도움을 받아 EU AI 법에 대비하고 책임감 있는 AI 거버넌스 접근 방식을 확립하세요.
단일 포트폴리오를 통해 AI에 지시하고, AI를 관리 및 모니터링하여 신뢰할 수 있고 투명하며 설명 가능한 AI를 가속하세요.
1 "NORMBANK: 상황별 사회 규범의 지식 은행." arXiv.org. 2023년 5월 26일.
2 Fortune.com 에 게재된 기사에서 인용
3 "챗봇 동반자: 동반자 챗봇 사용 패턴과 활성 사용자의 외로움과의 관계에 대한 혼합 방법 연구." arXiv.org. 2024년 12월 18일.