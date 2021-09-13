언더라이팅부터 클레임 관리까지, 보험 산업을 혁신하는 인공지능

보험은 미국에서만 1조 2,000억 달러 규모의 산업으로 290만 명의 사람들을 고용하고 있습니다.

지금까지 보험 업계는 엄격한 규제 환경, 위험 포트폴리오 구축에 필요한 규모, 고객과의 신뢰 구축에 필요한 시간 등으로 인해 디지털 혁신의 영향을 경험하지 못했습니다. 그러나 최근 IBM 기업가치연구소(IBV) 설문조사에서 보험 경영진은 기업에 영향을 미치는 가장 큰 동인으로 변화하는 시장 요인(예: 경쟁 증가 및 고객 선호도 변화)을 꼽았습니다.

보험 산업의 핵심 기능인 리스크 관리는 고객 데이터가 계속 복잡해짐에 따라 더욱 복잡해지고 있습니다. 보험사는 사일로화된 사업부에 흩어져 있는 데이터를 종이 또는 다양한 비정형 디지털 형식으로 수집합니다. 데이터가 풍부한 환경에서 보험 및 보험금 청구 관리 담당자는 내부 및 외부 의사 결정에 필요한 정보에 즉시 액세스할 수 없으므로 번아웃과 비용이 많이 드는 실수로 이어집니다.

실제로 지식 근로자는 업무 시간의 30%를 업무를 완료하는 데 필요한 정보를 찾는 데 소비합니다. 비정형 데이터의 양과 복잡성으로 인해 수동 분석은 지루하고 시간과 비용이 많이 듭니다. 이러한 정보 단절로 인해 끊임없이 변화하는 규제 환경에서 보험 회사는 규정 준수를 유지하고 벌금을 피하며 브랜드 평판을 유지하는 것이 훨씬 더 어려워집니다.

보험 업계에서 수작업 프로세스는 비즈니스 성장의 범위와 속도에 따라 확장할 수 없습니다. 따라서 지식 관리와 데이터 처리 방식을 더욱 스마트하게 만들기 위해 보험사들은 운영 전반에 인공 지능(AI)을 구현하여 직원과 고객에게 더 나은 개인화된 경험을 제공하고 있습니다.

AI는 보험의 미래: 더 스마트한 위험 평가, 더 스마트한 운영

향후 몇 년 안에 자동화 및 AI 솔루션이 보험 업계의 모든 영역에 적용될 것입니다. 일부 보험 제공업체는 AI 기반 텍스트 분석 플랫폼을 사용하여 지식 근로자가 더 나은 데이터 기반 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있도록 지원합니다. AI의 ROI가 높은 애플리케이션인 텍스트 분석 플랫폼은 자연어 처리를 사용하여 기존 데이터 세트에 숨겨진 인사이트를 발견하고 간단한 의사 결정이나 검색 쿼리를 거의 실시간으로 자동화하여 작업자의 생산성을 향상시킵니다. 효율성 향상으로 인해 근로자는 더 복잡한 작업에 집중하고 대응력을 높일 수 있게 되었고, 그 결과 더 나은 고객 경험과 더 높은 고객 만족도를 얻을 수 있게 되었습니다.

AI 기반 텍스트 분석 플랫폼이 보험 회사의 두 가지 일반적인 사용 사례를 디지털 방식으로 혁신하는 방법을 살펴보겠습니다.

언더라이팅

AI 기술은 언더라이팅 프로세스를 가속화하고, 인간의 주의를 끌기 위한 작업을 위임하고, 더 나은 데이터 기반 보험 정책을 더 빠르게 제공하고, 고객 경험을 개선함으로써 효율성을 높이고 워크플로를 자동화할 수 있습니다. 언더라이터는 AI를 통해 개별 고객을 기반으로 최적의 요율을 정확하게 찾아내 최적의 리스크를 관리할 수 있습니다. 또한 AI 기반 가격 책정 모델은 언더라이팅 라이프사이클 전반에 걸쳐 새로운 가격 책정 프레임워크를 도입하는 데 걸리는 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다.

보험사도 AI 솔루션을 사용하여 빠르게 답변을 얻고 해당 정보를 고객에게 전달할 수 있습니다. 예를 들어, 보험 회사는 지식 근로자가 위험 평가 프로세스 중에 원격 디지털 경험을 통해 관련 인사이트를 신속하게 제공할 수 있도록 외부 및 내부에 챗봇을 배포할 수 있습니다. 또한 직원은 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 기존 보험 계리 모델을 보강하여 보다 정확하고 일관된 위험 관리를 제공할 수 있습니다. 그러면 지식 근로자는 고객이 가치를 인정받는다고 느끼게 하는 '인간적인 손길' 작업에 더 집중할 수 있습니다.

이의 제기 처리

AI 기술은 고객이 보험금을 청구하는 순간부터 프로세스 자동화를 통해 관리 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 직원들은 데이터 과학 및 AI 솔루션을 사용하여 수치 및 자연어 데이터를 분석하고 관련 보험 정책 정보, 의료 양식 및 기타 입력 문서를 참조할 수 있습니다. AI는 청구 관리 데이터 분석을 기반으로 통찰력 있는 권장 사항을 제공하여 지식 근로자가 적격 청구와 지속적으로 지불해야 하는 청구 비율을 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 인사이트는 의사 결정 속도를 크게 높여 직원 및 고객 경험을 개선할 수 있습니다 .

머신 러닝 알고리즘은 사기성 청구 및 위험 관리 데이터에서 '위험 신호'를 더 쉽게 발견할 수 있으므로 작업자가 고유한 사례에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 그 결과, 유리창 파손과 같은 대량의 저비용 보험 청구를 신속하게 해결할 수 있으며, 지식 근로자는 더 복잡한 청구 및 사기 탐지에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

최종 목표: 인공지능을 통한 고객 중심의 맞춤형 경험 제공

보험사는 AI 솔루션을 사용하여 거의 실시간으로 고객을 한 눈에 파악할 수 있습니다. 고객 데이터는 기존의 사일로화된 많은 시스템에 존재하지만, 현대화된 AI 기반 아키텍처는 데이터 세트를 통합하고 다양한 문서에서 인사이트를 수집하여 보험금 청구 처리 또는 언더라이팅 라이프사이클 전반에 걸쳐 누구나 쉽게 인사이트에 액세스할 수 있도록 합니다.

이러한 투명성을 통해 보험사는 고객 중심의 고객 여정을 제공할 수 있는 기회를 창출할 수 있습니다. AI를 통해 언더라이터, 보험금 청구 처리 팀, 보험 설계사는 각 고객의 특정 생활 환경과 선호도에 대한 심층적인 인사이트에 액세스할 수 있으므로 고객 라이프사이클의 모든 접점이 고도로 개인화된 광고와 보험 추천, 견적 등을 제공할 수 있는 기회가 될 수 있습니다.

보험사는 AI 솔루션을 비즈니스 모델 및 운영에 완전히 통합함으로써 지식 근로자가 기존 고객 관계를 강화하고 고객 경험을 한 단계 더 발전시키는 데 필요한 정보를 제공할 수 있습니다.

기관 보험사는 이미 현재의 비즈니스를 뒷받침할 수 있는 오랜 신뢰와 규모를 보유하고 있습니다. 특히 지식 근로자의 기능을 강화하는 데 있어 AI와 기타 신기술을 운영 전반에 걸쳐 신속하게 통합할 수 있다면 오늘날의 불확실성에 직면하고 '보험 기술' 스타트업 및 기타 새로운 시장 진입자들의 위협에 맞서 경쟁할 수 있을 것입니다.

