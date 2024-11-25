공공 부문의 메인프레임 혁신을 주도하는 AI

IBM® System/360이 최초의 메인프레임 제품군을 출시한 지 60년이 지난 지금도 이러한 컴퓨터에 대한 수요는 여전히 높습니다. 최근 연구에 따르면 미국에서만 주 정부 중 89%가 여전히 어떤 식으로든 메인프레임에 의존하고 있습니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)는 Oxford Economics와 공동으로 전 세계 IT 경영진 2,551명을 대상으로 설문조사를 실시하여 인공 지능(AI) 및 하이브리드 클라우드의 시대에서 메인프레임이 어떻게 사용되는지 파악했습니다. 이 그룹에는 255명의 정부 IT 리더가 포함되었습니다.

이 연구 결과는 보안, 안정성, 확장성이 필수적인 공공 부문에서 AI 혁신을 발전시키고, 하이브리드 클라우드 전략을 지원하고, 디지털 혁신을 추진하는 데 있어 메인프레임의 중추적인 역할을 강조합니다.