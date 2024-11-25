공공 부문의 메인프레임 혁신을 주도하는 AI

IBM® System/360이 최초의 메인프레임 제품군을 출시한 지 60년이 지난 지금도 이러한 컴퓨터에 대한 수요는 여전히 높습니다. 최근 연구에 따르면 미국에서만 주 정부 중 89%가 여전히 어떤 식으로든 메인프레임에 의존하고 있습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)는 Oxford Economics와 공동으로 전 세계 IT 경영진 2,551명을 대상으로 설문조사를 실시하여 인공 지능(AI) 및 하이브리드 클라우드의 시대에서 메인프레임이 어떻게 사용되는지 파악했습니다. 이 그룹에는 255명의 정부 IT 리더가 포함되었습니다.
이 연구 결과는 보안, 안정성, 확장성이 필수적인 공공 부문에서 AI 혁신을 발전시키고, 하이브리드 클라우드 전략을 지원하고, 디지털 혁신을 추진하는 데 있어 메인프레임의 중추적인 역할을 강조합니다.
지방, 주, 국가 차원과 미국 및 기타 국가의 많은 정부 기관은 계속해서 메인프레임을 사용하여 다양한 필수 서비스를 운영하고 있습니다. 이러한 서비스에는 세금 시스템, 차량 등록 및 혜택 프로그램이 포함됩니다. 방대한 양의 데이터를 빠르고 안정적이며 안전하게 처리하는 탁월한 능력을 갖춘 메인프레임은 그 생명력을 입증했으며, 데이터 기반 혁신의 잠재력을 최대한 활용하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
이는 메인프레임의 혁신을 지원하는 높은 수준의 복원력 및 유연성을 요구하는 하이브리드 클라우드 및 AI 워크로드가 포함된 오픈 소스 Linux를 사용하는 시스템에서 특히 그렇습니다.
4세대 IBM® LinuxONE을 통해 우리는 몇 가지 기술을 도입했습니다. 여기에는 감사 준비를 간소화하는 Security and Compliance Center, 포스트퀀텀 시대에 데이터를 보호하는 데 도움이 되는 퀀텀 세이프 알고리즘, 트랜잭션 내 AI를 더욱 실용적으로 만들기 위해 설계된 IBM® Telum 프로세서의 AI 추론을 위한 통합 가속기 등이 포함됩니다.
새로운 연구에 따르면, 설문조사에 참여한 글로벌 정부 IT 리더 중 90%가 메인프레임 기반 애플리케이션이 조직의 디지털 혁신 여정에서 계속 중요한 역할을 한다는 데 동의했습니다. 또한 이 연구에 따르면 공공 부문 IT 리더들은 메인프레임을 엔터프라이즈 AI 배포를 위한 귀중한 플랫폼으로 간주하고 있습니다. 이들은 메인프레임을 사용하여 혁신을 주도하고, 사이버 보안을 강화하고, 운영을 간소화하고, 애플리케이션을 현대화합니다. 이러한 관점은 연구 결과의 강력한 통계를 통해 더욱 뒷받침됩니다:
정부 기관은 메인프레임의 트랜잭션 워크로드에 AI를 직접 적용함으로써 새로운 인사이트를 발견하고, 인력 생산성을 향상하고, 핵심 시스템의 가치를 극대화하여 궁극적으로 의미 있는 비즈니스 성과를 창출할 수 있습니다.
또한 메인프레임은 성공적인 하이브리드 클라우드 전략에 중요한 역할을 하여 조직이 가장 적합한 컴퓨팅 환경에 애플리케이션 워크로드를 배포할 수 있도록 지원합니다. 설문조사에 참여한 정부 IT 리더의 84%는 메인프레임이 다른 기술과 쉽게 통합되는 것이 중요하다고 답하며 이러한 접근 방식에 동의했습니다.
하이브리드 클라우드 및 AI 시대가 진행됨에 따라 메인프레임의 지속력이 그 어느 때보다 분명해졌습니다. 보안, 데이터 프라이버시 및 운영 효율성을 보장하는 전략적 자산으로서의 역할로 인해 비용을 관리하면서 새로운 서비스를 현대화하고 제공하기 위해 노력하는 정부 기관에 없어서는 안 될 필수 요소입니다.
공공 부문의 조직은 메인프레임의 강점을 활용하는 현대화 전략을 수용함으로써 디지털 혁신 여정을 가속화하고 성장과 혁신을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.
현대식 메인프레임이 어떻게 하이브리드 클라우드 전략을 개선하여 보안, 효율성 및 혁신을 보장할 수 있는지 알아보세요.
IBM Z는 엔터프라이즈 운영 체제 및 더 높은 AI 정확도, 생산성 및 민첩성을 제공하는 IBM Z 소프트웨어를 실행하는 IBM Telum 프로세서를 기반으로 하는 현대적인 인프라 제품군입니다.
IBM zSystems는 z/OS, Linux, z/VSE, z/TPF, z/VM 및 zSystems 소프트웨어를 실행하는 최신 z/Architecture 하드웨어 제품군입니다.
미션 크리티컬 워크로드를 처리하는 동시에 전체 IT 인프라의 보안, 안정성 및 제어를 유지하도록 설계되었습니다.
IBM으로 메인프레임 애플리케이션을 현대화하여 디지털 혁신을 가속화하세요.
IBM Z와 Telum을 활용해 데이터를 보호하고 성능을 최적화하며 실시간 AI 인사이트를 확보하세요. 속도, 확장성, 보안을 고려하여 설계된 업계 최고의 메인프레임 솔루션과 프로세서로 기업의 미래를 구축하세요.