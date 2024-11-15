유망한 사례 연구에도 불구하고, 생성형 AI 도구와 관련된 위험은 여전히 존재합니다. 여기에는 정확성, 투명성, 공정성, 개인정보 보호 및 지적 재산권 침해와 관련된 미해결 문제가 포함됩니다.

AI가 생성한 스토리는 제대로 작성되지 않았을 뿐만 아니라 표절과 사실의 부정확성으로 인해 많은 논란을 일으켰습니다. 더 많은 검색 엔진이 AI 요약을 배포함에 따라 이러한 기능이 출처에 대한 링크를 포함하여 권위 있는 것처럼 보이게 한다는 우려가 있습니다. 하지만 문맥에서 벗어나 사실을 왜곡하고 허위 정보를 제공31할 수있습니다. 그리고 학습 데이터의 소스에 따라 AI 모델은 기존 편향을 증폭시킬 수 있습니다.

Reuters Institute6는 ChatGPT와 같은 챗봇을 손가락질하기는 쉽지만, 뉴스 조직이 이 문제를 쉽게 피할 수는 없다고 지적했습니다 . 자체적으로 독점 모델을 개발하는 것은 어려운 일입니다. 아무리 규모가 큰 뉴스룸이라도 LLM에 필요한 모든 학습 데이터를 제공할 수 있을 만큼 큰 아카이브를 보유하고 있지 않을 수 있습니다.

가장 좋은 해결책은 기존 모델을 미세 조정하거나 프롬프트 조정하는 것이지만 이러한 방법에는 안전성, 안정성 및 해석 가능성과 관련된 자체적인 문제가 있을 수 있습니다.

생성형 AI는 놀라운 능력을 발휘할 수 있지만 궁극적으로 세상에 대한 일관된 이해가 부족합니다32. 따라서 AI는 소스의 품질을 검증할 수 없으며 때때로 속을 수 있습니다. 예를 들어, Wired33는 Google, Microsoft and Perplexity의 AI 제품들이 웹상에 고품질 정보가 부족해 널리 반박된 인종 과학에 기반한 AI 답변을 내놓고 있다고 밝혔습니다. 게다가 AI 모델은 할루시네이션을 일으킬 수 있으며, 불확실성을 전달하는 방법을 여전히 학습하는 중입니다.

이전에는 출판물에서 머신 러닝 또는 AI를 사용하여 생성된 작업과 함께 데이터와 코드를 게시했습니다. 이제 알고리즘 책임성과 설명 가능성에 대한 수요가 훨씬 더 높아져 시청자는 AI로 콘텐츠가 제작되는 시점을 알고 싶어 합니다34. 그럼에도 불구하고 일부 초기 연구에 따르면 시청자는 AI로 생성된 것으로 표시될 때 뉴스 콘텐츠를 덜 신뢰하는 경향이 있습니다.

저널리즘은 작가와 독자 간의 관계에 의존합니다. 신뢰를 유지하는 것이 가장 중요합니다. 또한 다양한 수준의 뉴스 제작에서 AI가 점점 더 많이 사용됨에 따라 미디어 회사는 가능한 한 투명하게 공개하려고 노력하고 있습니다.

2024년 5월 뉴욕타임즈가 발표한 가이드라인35에서, 편집자들은 생성형 AI가 진실을 밝히고 더 많은 사람이 세상을 이해하도록 돕는 그들의 사명을 수행하는 데 활용되는 툴이 될 것이라고 밝혔습니다. 이 기술은 인간의 안내와 검토 아래 사용되며, 편집자들은 작업이 어떻게 제작되었는지, 그리고 위험·편향·부정확성을 완화하기 위해 어떤 조치를 취했는지 설명합니다.

Columbia Journalism Review36는 “기자와 AI의 관계는 취재원을 개발하거나 고정 취재원을 구축하는 과정과 다르지 않다”고 표현했습니다. “인간 취재원과 마찬가지로, 인공지능은 박식할 수 있지만 설계상 주관성에서 자유롭지 않습니다. 따라서 맥락화와 신중한 검증이 필요합니다.”

다양한 산업 분야에서 AI 시스템의 투명성을 강화하는 추세입니다. 그러나 기업들은 여전히 더 많은 오픈 소스 코드와 보안 사이의 절충점을 협상하고 있습니다.