한편, 한 슈퍼 팬이 7월에 제작한 AI 생성 Volvo 광고는 시간적 제약 속에서도 창의성을 인정받아 큰 호평을 받았습니다. Volvo와 공식적인 관련이 없는 헝가리의 컬러리스트 Laszlo Gaal은 Runway의 텍스트-투-비디오 툴을 사용해 24시간 만에 Volvo 광고 전체를 제작했습니다. 이 광고는 거의 즉시 바이럴을 일으켰습니다.

일부 산업들은 생성형 AI에 대해 거의 만장일치에 가까운 열정을 보입니다. 예를 들어 소프트웨어 개발자와 엔지니어들은 여러 AI 기반 툴을 사용해 더 빠르게 코드를 작성하며, AI가 단순 작업을 담당함에 따라 생산성이 증가하고 비용이 절감됩니다.

그리고 지루한 작업을 넘어서, 생성형 AI는 대규모 언어 모델이 코드의 리팩터링과 문서를 대신 처리할 수 있기 때문에 훨씬 더 빠르게 프로토타입을 만들도록 도와줍니다. 그 결과 개발자들은 가장 유망한 프로토타입에만 시간을 쓸 수 있게 됩니다.

그러나 최종 판단은 누가 내려야 할까요? IBM의 선임 연구 과학자인 Skyler Speakman은 Mixture of Experts 팟캐스트에서 “예술에 대해 너드들에게 묻고 있는 셈입니다.”라고 말하며 “예술가와 장인들의 관점”을 요구했습니다.

크리에이터들의 의견은 엇갈리는 것으로 나타났습니다. 반대 의견도 강하지만, 많은 크리에이터들은 생성형 AI가 엄청난 시간을 절약해준다는 등 다양한 이점을 발견합니다.

예를 들어 IBM의 Global SEO Strategist인 James Pate는 콘텐츠 마케팅 분야에서 생성형 AI가 주요 콘텐츠의 요약을 만들거나 주요 콘텐츠에서 쉽게 파생되는 작업을 지원할 수 있다고 말합니다.

Pate의 팀은 마이그레이션해야 하는 수천 개의 콘텐츠 페이지에 메타데이터와 태그를 자동으로 채우기 위해 IBM® watsonx를 사용합니다. 이는 “설명이 없는 페이지가 게시되거나 마이그레이션이 지연되는 것을 방지하는 데 도움이 되었습니다.”라고 Pate는 말했습니다.

광고 에이전시 SuperHeroes의 CEO Rogier Vijverberg는 생성형 AI가 창의성을 강화하고 민주화할 수도 있다고 주장합니다.

“생성형 AI는 전 세계의 크리에이터들이 막대한 예산 없이도 이전에는 불가능했던 방식으로 자신의 상상을 시각화할 수 있도록 해줍니다.”

IBM.com의 웹 디자인 리더인 Todd Cramer도 이러한 생각에 공감하며, 생성형 AI가 자신의 디자인 팀에서 빠른 프로토타이핑을 강화하는 능력을 강조합니다.

“간단한 프롬프트 엔지니어링을 통해 다양한 창의적 개념을 탐색할 수 있기 때문에, 디자이너들이 몇 시간 대신 몇 초 만에 콘셉트 반복을 만들어낼 수 있으며, 이는 창의성뿐 아니라 디자인 프로세스의 생산성과 효율성도 향상시킵니다.”라고 Cramer는 말합니다.

Vijverberg는 AI와 인간의 대립이라는 단순한 구도가 현실을 설명하지 못한다고 덧붙입니다. “이러한 툴을 사용하는 인간 크리에이터는 항상 존재합니다.” Vijverberg의 회사는 최근 최신 생성형 AI 툴을 특히 잘 활용하는 여섯 명의 “AI 아티스트”를 고용했습니다. 이 AI 아티스트들은 Vijverberg 에이전시의 새로운 부서인 Jimmy라는 디지털 아트 컬렉티브에 소속되어 있으며, 이는 “세계 최고 수준의 CGI 및 AI 아티스트”들을 대표합니다.

같은 맥락에서 Cramer는 이 기술을 대체재가 아니라 실용적 툴로 봅니다. “디자이너들은 생성형 AI가 자신의 일을 빼앗을 것을 걱정하지 말아야 합니다. 오히려 생성형 AI를 활용해 더 잘 일하는 디자이너를 걱정해야 합니다.”라고 Cramer는 말합니다. 생성형 AI는 창의적 작업을 대체하는 것이 아니라, 디자인 프로세스의 적절한 부분에 적용함으로써 창의성, 생산성, 실행력을 가속하는 향상 툴입니다.”

AI를 절대 사용하지 않겠다고 선언해 화제를 모은 Procreate조차, X에 게시한 원문 이후 3일 만에 일부 입장을 완화했습니다.

AI를 통한 생산성 향상을 지적하는 댓글들에 대해 Procreate는 이렇게 적었습니다.

“일부 AI 툴이 생산성을 향상하는 데 도움이 될 수 있다는 점을 이해합니다. 이러한 툴이 지루하거나 위험한 작업을 수행하고, 데이터가 윤리적으로 수집된 경우에는 문제가 없습니다. 우리는 아티스트들을 위한 더 나은 툴을 만드는 데 도움이 되는 AI 툴을 탐색하는 데만 관심이 있을 것입니다.”

더 알고 싶으신가요? 새 연구에서는 ChatGPT가 일련의 창의적 작업에서 인간을 보조할 때 어떤 일이 발생하는지를 조사합니다.