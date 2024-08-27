AI에 대한 반발이 절정에 이르렀나요? “나는 정말 … 생성형 AI가 싫다.”라고 일러스트 회사 Procreate의 CEO가 X에 올린 최근 영상에서 말했습니다. 영상 위에 적힌 문구: “우리는 절대 그 길로 가지 않습니다. 창의성은 만들어지는 것이지 생성되는 것이 아닙니다.”
Procreate의 게시물은 사람들 사이에서 민감한 부분을 건드렸으며, 일주일도 안 되어 1천만 회에 가까운 조회 수로 크게 화제가 되었지만, 모두에게 같은 의미로 다가온 것은 아니었습니다.
“우리는 예술성과 장인정신이 자동화되는 독특한 순간을 지나고 있습니다.”라고 IBM AI Infrastructure 부사장 Volkmar Uhlig은 최근 Mixture of Experts 팟캐스트 에피소드에서 말했습니다. “그러나 독창적인 예술에 대한 필요와 수요는 항상 존재할 것입니다.”라고 그는 말했습니다.
그러나 많은 크리에이터들은 확신하지 못합니다.
디자인 커뮤니티와 더 넓은 예술계의 수천 명은 Procreate가 자신들의 우려를 대변하는 것에 크게 공감했습니다. 이들은 AI가 창의성과 장인 정신을 파괴하고 결국 자신의 일자리를 빼앗을까 걱정합니다.
Procreate의 발언은 또한 AI를 향한 광범위한 반발을 자극했습니다. 4월에 Dove는 AI가 생성한 여성 이미지가 브랜드의 진정성과 배치되며 여성의 복지에도 잠재적 위협이 된다고 판단해, 여성의 AI 생성 표현을 금지한 최초의 뷰티 브랜드가 되었다고 밝혔습니다.
“Dove에서는 알고리즘이 아니라 여성이 스스로 진정한 아름다움이 무엇인지 결정하고 정의할 수 있는 미래를 추구합니다.”라고 Alessandro Manfredi, Dove 최고 마케팅 책임자가 말했습니다.
Dove는 전 세계 33,000명 이상의 여성을 대상으로 연구를 진행했으며, 온라인에서 본 것이 가짜거나 AI 생성이라는 사실을 알면서도 3명 중 1명은 외모를 바꿔야 한다는 압박을 느낀다는 결과를 발견했습니다.
일부 경우에는 AI 사용이 브랜드와 가장 충성도 높은 팬들 사이의 관계를 훼손할 수 있습니다. 6월에 Toys“R”Us는 OpenAI의 Sora로 생성된 논란의 광고를 공개했고, 이는 큰 분노를 불러일으켰습니다. 많은 시청자는 광고에 등장한 소년을 “섬뜩하다”, “오싹하다”라고 비판했습니다.
반발에도 불구하고, 장난감 회사는 이 실험이 “성공적이었다”고 밝혔으며, 이는 Toys“R”Us Studios 사장 Kim Miller Olko가 NBC 인터뷰에서 언급한 내용입니다.
AI가 사람들의 일자리를 빼앗는다는 비판에 대해 Olko는 이번 경우에는 사실이 아니라고 주장했습니다. 약 열두 명이 이 영상 작업에 참여했으며, 이는 다른 영상들과 대체로 같은 규모입니다.
“Geoffrey는 애니메이션입니다. 그는 만화 캐릭터입니다.”라고 Miller Olko는 말했습니다. “기린을 고용할 수는 없잖아요, 무슨 말인지 알죠? 이건 애니메이션이었습니다.”
한편, 한 슈퍼 팬이 7월에 제작한 AI 생성 Volvo 광고는 시간적 제약 속에서도 창의성을 인정받아 큰 호평을 받았습니다. Volvo와 공식적인 관련이 없는 헝가리의 컬러리스트 Laszlo Gaal은 Runway의 텍스트-투-비디오 툴을 사용해 24시간 만에 Volvo 광고 전체를 제작했습니다. 이 광고는 거의 즉시 바이럴을 일으켰습니다.
일부 산업들은 생성형 AI에 대해 거의 만장일치에 가까운 열정을 보입니다. 예를 들어 소프트웨어 개발자와 엔지니어들은 여러 AI 기반 툴을 사용해 더 빠르게 코드를 작성하며, AI가 단순 작업을 담당함에 따라 생산성이 증가하고 비용이 절감됩니다.
그리고 지루한 작업을 넘어서, 생성형 AI는 대규모 언어 모델이 코드의 리팩터링과 문서를 대신 처리할 수 있기 때문에 훨씬 더 빠르게 프로토타입을 만들도록 도와줍니다. 그 결과 개발자들은 가장 유망한 프로토타입에만 시간을 쓸 수 있게 됩니다.
그러나 최종 판단은 누가 내려야 할까요? IBM의 선임 연구 과학자인 Skyler Speakman은 Mixture of Experts 팟캐스트에서 “예술에 대해 너드들에게 묻고 있는 셈입니다.”라고 말하며 “예술가와 장인들의 관점”을 요구했습니다.
크리에이터들의 의견은 엇갈리는 것으로 나타났습니다. 반대 의견도 강하지만, 많은 크리에이터들은 생성형 AI가 엄청난 시간을 절약해준다는 등 다양한 이점을 발견합니다.
예를 들어 IBM의 Global SEO Strategist인 James Pate는 콘텐츠 마케팅 분야에서 생성형 AI가 주요 콘텐츠의 요약을 만들거나 주요 콘텐츠에서 쉽게 파생되는 작업을 지원할 수 있다고 말합니다.
Pate의 팀은 마이그레이션해야 하는 수천 개의 콘텐츠 페이지에 메타데이터와 태그를 자동으로 채우기 위해 IBM® watsonx를 사용합니다. 이는 “설명이 없는 페이지가 게시되거나 마이그레이션이 지연되는 것을 방지하는 데 도움이 되었습니다.”라고 Pate는 말했습니다.
광고 에이전시 SuperHeroes의 CEO Rogier Vijverberg는 생성형 AI가 창의성을 강화하고 민주화할 수도 있다고 주장합니다.
“생성형 AI는 전 세계의 크리에이터들이 막대한 예산 없이도 이전에는 불가능했던 방식으로 자신의 상상을 시각화할 수 있도록 해줍니다.”
IBM.com의 웹 디자인 리더인 Todd Cramer도 이러한 생각에 공감하며, 생성형 AI가 자신의 디자인 팀에서 빠른 프로토타이핑을 강화하는 능력을 강조합니다.
“간단한 프롬프트 엔지니어링을 통해 다양한 창의적 개념을 탐색할 수 있기 때문에, 디자이너들이 몇 시간 대신 몇 초 만에 콘셉트 반복을 만들어낼 수 있으며, 이는 창의성뿐 아니라 디자인 프로세스의 생산성과 효율성도 향상시킵니다.”라고 Cramer는 말합니다.
Vijverberg는 AI와 인간의 대립이라는 단순한 구도가 현실을 설명하지 못한다고 덧붙입니다. “이러한 툴을 사용하는 인간 크리에이터는 항상 존재합니다.” Vijverberg의 회사는 최근 최신 생성형 AI 툴을 특히 잘 활용하는 여섯 명의 “AI 아티스트”를 고용했습니다. 이 AI 아티스트들은 Vijverberg 에이전시의 새로운 부서인 Jimmy라는 디지털 아트 컬렉티브에 소속되어 있으며, 이는 “세계 최고 수준의 CGI 및 AI 아티스트”들을 대표합니다.
같은 맥락에서 Cramer는 이 기술을 대체재가 아니라 실용적 툴로 봅니다. “디자이너들은 생성형 AI가 자신의 일을 빼앗을 것을 걱정하지 말아야 합니다. 오히려 생성형 AI를 활용해 더 잘 일하는 디자이너를 걱정해야 합니다.”라고 Cramer는 말합니다. 생성형 AI는 창의적 작업을 대체하는 것이 아니라, 디자인 프로세스의 적절한 부분에 적용함으로써 창의성, 생산성, 실행력을 가속하는 향상 툴입니다.”
AI를 절대 사용하지 않겠다고 선언해 화제를 모은 Procreate조차, X에 게시한 원문 이후 3일 만에 일부 입장을 완화했습니다.
AI를 통한 생산성 향상을 지적하는 댓글들에 대해 Procreate는 이렇게 적었습니다.
“일부 AI 툴이 생산성을 향상하는 데 도움이 될 수 있다는 점을 이해합니다. 이러한 툴이 지루하거나 위험한 작업을 수행하고, 데이터가 윤리적으로 수집된 경우에는 문제가 없습니다. 우리는 아티스트들을 위한 더 나은 툴을 만드는 데 도움이 되는 AI 툴을 탐색하는 데만 관심이 있을 것입니다.”
