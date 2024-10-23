AI 할루시네이션은 사이버 보안에 위험을 초래할 수 있습니다

간단히 말해, AI 할루시네이션은 생성형 AI 도구와 같은 대규모 언어 모델(LLM)이 잘못된 답변을 제공하는 경우를 말합니다. 때로는 존재하지 않는 연구 논문을 작성하는 것과 같이 답변이 완전히 조작되었음을 의미하기도 합니다. Bard 사건처럼 잘못된 답이 나오는 경우도 있습니다.

할루시네이션이 발생하는 이유는 다양하지만, 가장 큰 이유는 모델이 학습에 사용하는 데이터가 정확하지 않기 때문입니다. AI의 정확성은 AI가 활용하는 정보의 정확성에 달려 있습니다. 입력 편향도 주요 원인입니다. 학습에 사용되는 데이터에 편향이 포함된 경우 LLM은 실제로 존재하지 않는 패턴을 찾아 잘못된 결과를 초래합니다.

특히 의료 및 금융과 같은 주요 영역에서 기업과 소비자가 자동화 및 의사 결정을 위해 점점 더 AI에 의존하고 있는 상황에서, 오류 가능성은 큰 위험을 초래할 수 있습니다. Gartner에 따르면 AI 할루시네이션은 의사 결정과 브랜드 평판을 모두 손상시킵니다. 또한 AI 할루시네이션은 허위 정보의 확산으로 이어집니다. 더욱이 AI 할루시네이션이 발생할 때마다 사람들의 AI 결과에 대한 신뢰가 떨어지고, 이는 광범위한 영향을 미칩니다. 그럼에도 불구하고 점점 더 많은 기업이 이 기술을 도입하고 있습니다.

AI를 맹목적으로 신뢰하고 싶을 수도 있지만, AI를 사용할 때는 균형 잡힌 접근 방식을 사용하는 것이 중요합니다. AI 할루시네이션을 줄이기 위한 예방 조치를 취함으로써, 조직은 AI의 이점과 AI 할루시네이션을 포함한 잠재적 문제를 함께 고려할 수 있습니다.