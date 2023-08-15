파운데이션 모델은 레이블이 지정되지 않은 광범위한 데이터 세트에 대해 머신 러닝 알고리즘으로 학습된 AI 모델로, 최소한의 미세 조정으로 다양한 작업에 사용할 수 있습니다. 이 모델은 자기 지도 학습과 전이 학습을 사용하여 한 상황에 대해 학습한 정보를 다른 상황에 적용할 수 있습니다. 예를 들어, ChatGPT는 OpenAI에서 만든 GPT-3.5 및 GPT-4 파운데이션 모델을 기반으로 구축되었습니다.

잘 구축된 파운데이션 모델은 상당한 이점을 제공합니다. AI를 사용하면 기업은 자체 모델을 구축하는 데 드는 시간을 엄청나게 절약할 수 있습니다. 이러한 시간 절약 효과는 많은 기업들이 더 광범위하게 도입하도록 유도하는 요소입니다. IBM은 2년 안에 기업 환경 내 AI의 약 3분의 1을 파운데이션 모델을 통해 구동될 것으로 예상하고 있습니다.

비용 관점에서 볼 때 파운데이션 모델에는 상당한 초기 투자가 필요합니다. 하지만 다른 용도로 쉽게 확장할 수 있어 모델 구축에 드는 초기 비용을 절감할 수 있으므로 기업은 더 높은 ROI와 빠른 시장 출시를 통해 AI 투자에 대한 성과를 얻을 수 있습니다.

이를 위해 IBM은 자연어 학습 모델을 넘어 코드, 시계열 데이터, 표 형식 데이터, 지리 공간 데이터, 반정형 데이터, 이미지와 결합된 텍스트와 같은 혼합 양식 데이터 등 여러 유형의 비즈니스 데이터로 학습된 도메인별 파운데이션 모델 세트를 구축하고 있습니다. 그 중 첫 번째로 Slate가 최근에 출시되었습니다.

AI는 데이터에서 시작됩니다

비즈니스에 진정으로 효과적인 AI 프로그램을 시작하려면 깨끗한 품질의 데이터 세트와 이를 저장하고 액세스하기 위한 적절한 데이터 아키텍처가 있어야 합니다. 조직의 디지털 혁신은 조직 전체의 필요한 접점에서 데이터를 수집할 수 있을 만큼 충분히 성숙해야 하며, 데이터 분석을 수행하는 모든 사람이 데이터에 액세스할 수 있어야 합니다.

AI가 저장, 처리 및 분석해야 하는 방대한 양의 데이터를 관리하려면 효과적인 하이브리드 멀티클라우드 모델을 구축하는 것이 필수적입니다. 최신 데이터 아키텍처는 데이터 액세스를 간소화하고 셀프서비스 데이터 소비를 더 쉽게 만드는 데이터 패브릭 아키텍처 접근 방식을 사용하는 경우가 많습니다. 또한 데이터 패브릭 아키텍처를 도입하면 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 일관된 능력을 기능하는 AI 지원 컴포저블 아키텍처를 구축할 수 있습니다.

거버넌스 및 데이터 출처 파악

정확성의 중요성과 데이터의 윤리적 사용으로 인해 데이터 거버넌스는 모든 조직의 AI 전략에서 중요한 부분이 되었습니다. 여기에는 거버넌스 도구를 도입하고 워크플로에 거버넌스를 통합하여 일관된 표준을 유지하는 것이 포함됩니다. 또한 데이터 관리 플랫폼을 통해 조직은 모델을 구축하거나 미세 조정하는 데 사용된 데이터를 적절히 문서화하여 사용자에게 아웃풋을 형성하는 데 사용된 데이터에 대한 인사이트를 제공하고 규제 감독 팀에게 안전 및 개인정보 보호를 보장하는 데 필요한 정보를 제공할 수 있습니다.