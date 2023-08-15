인공 지능(AI) 도입은 이미 시작되었습니다. 이제 조직은 AI 기능을 추가할지 여부가 아니라, 빠르게 떠오르는 AI 기술을 어떻게 사용할지 고민하고 있습니다. 실제로 비즈니스에서 인공 지능의 사용은 소규모의 사용 사례별 애플리케이션을 넘어 AI를 비즈니스 운영의 전략적 핵심에 두는 패러다임으로 발전하고 있습니다. 더 깊은 인사이트를 제공하고 반복적인 작업을 제거함으로써 직원들이 프로젝트 협업, 혁신적인 솔루션 개발, 더 나은 경험 창출 등 인간 고유의 역할에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
이러한 발전에는 어려움도 존재합니다. 42%의 기업이 AI 기술을 탐색 중이라고 밝혔지만, 실패율은 높습니다. 평균적으로 AI 프로젝트의 54%만이 파일럿 단계에서 프로덕션 단계로 넘어갑니다. 이러한 과제를 극복하기 위해서는 오늘날 기업이 사용하는 많은 프로세스와 모델, 즉 IT 아키텍처, 데이터 관리 및 문화의 변화가 필요합니다. 오늘날 조직이 이러한 변화를 이루고 실용적이고 윤리적인 방식으로 AI의 이점을 누리고 있는 몇 가지 방법을 소개합니다.
업계 뉴스레터
가장 중요하고 흥미로운 AI 뉴스에 대한 선별된 인사이트를 확인하세요. 주간 Think 뉴스레터를 구독하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독은 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
비즈니스의 인공 지능은 회사 전체의 데이터와 외부 소스를 활용하여 AI 모델 개발을 통해 인사이트를 얻고 새로운 비즈니스 프로세스를 개발합니다. 이러한 모델은 반복적인 작업과 복잡하고 시간이 많이 소요되는 작업을 줄이고, 기업이 비즈니스 수행 방식을 전략적으로 변경하여 효율성을 높이고, 의사 결정을 개선하고, 비즈니스 성과를 개선할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
AI와 관련하여 흔히 들을 수 있는 말은 인공 지능의 성능은 그 기반이 되는 데이터의 품질에 의해 결정된다는 것입니다. 따라서 잘 구축된 비즈니스용 AI 프로그램에는 우수한 데이터 거버넌스 프레임워크도 있어야 합니다. 이는 데이터와 AI 모델이 높은 정확도를 통해 더 높은 품질의 결과를 제공할 뿐만 아니라, 데이터가 안전하고 윤리적인 방식으로 사용되도록 보장합니다.
오늘날 비즈니스에서 인공 지능에 대한 대화를 피하기는 어렵습니다. 의료 서비스, 소매, 금융 서비스, 제조 등 업종을 불문하고 비즈니스 리더는 데이터를 활용하여 경쟁 우위를 확보하고 COVID 이후 일상적으로 직면하는 문제를 해결하는 데 어떻게 도움이 되는지 알고 싶어합니다.
대부분의 대화가 생성형 AI 기능에 집중되어 있는데, 여기에는 그럴만한 이유가 있습니다. 하지만 이 획기적인 AI 기술은 미디어의 주목을 받고 있지만, 이는 이야기의 일부분일 뿐입니다. 더 깊이 들어가면, AI 시스템의 잠재력은 이러한 도구를 넘어 더 크게 생각하도록 요구하고 있습니다. AI와 머신 러닝 모델을 적용하여 큰 그림의 전략적 비즈니스 목표를 달성하려면 어떻게 해야 할까요?
비즈니스의 인공 지능은 이미 기업이 데이터 분석 및 사이버 보안 위협 탐지에 접근하는 방식을 구조적으로 변화시키고 있습니다. AI는 인재 확보 및 유지, 고객 서비스, 애플리케이션 현대화와 같은 주요 워크플로에서 구현되고 있으며, 특히 가상 에이전트 또는 챗봇과 같은 다른 기술과 함께 활용되고 있습니다.
또한 최근 AI 발전은 기업들이 인사 채용 및 전문성 개발, DevOps 및 클라우드 관리, 생명공학 연구 및 제조 분야의 자동화와 최적화를 지원하는 데도 도움이 되고 있습니다. 이러한 구조적 변화가 진행됨에 따라 기업은 기존 비즈니스 프로세스를 지원하기 위해 AI를 사용하는 것에서 AI가 새로운 프로세스 자동화를 주도하고, 인적 오류를 줄이고, 더 심층적인 인사이트를 제공하는 방향으로 전환하기 시작할 것입니다. 이는 AI 우선 또는 AI+로 알려진 접근 방식입니다.
AI 우선 접근 방식으로 프로세스를 구축하는 것은 어떤 모습일까요? 모든 체계적인 변화와 마찬가지로, 이는 단계별 프로세스, 즉 AI로 가는 사다리입니다. 이를 통해 기업은 명확한 비즈니스 전략을 수립하고 세 가지 명확한 단계를 통해 사려 깊고 완전히 통합된 방식으로 AI 기능을 구축할 수 있습니다.
AI를 향한 첫 단계는 하이브리드 멀티클라우드 환경에서 데이터를 현대화하는 것입니다. AI 기능을 사용하려면 팀 플랫폼에서 다양한 기능과 워크플로우를 통합할 수 있는 고도로 탄력적인 인프라가 필요합니다. 하이브리드 멀티클라우드 환경은 이를 지원하여 기업 전반에 걸쳐 선택권과 유연성을 제공합니다.
파운데이션 모델의 생성은 깨끗한 데이터에서 시작됩니다. 여기에는 AI 데이터의 전체 라이프사이클을 통합, 정리 및 카탈로그화하는 프로세스 구축이 포함됩니다. 이를 통해 조직은 신뢰와 투명성을 바탕으로 확장할 수 있습니다.
적절한 데이터 거버넌스는 조직이 신뢰와 투명성을 구축하고 편향 탐지와 의사 결정을 강화하는 데 도움이 됩니다. 데이터가 액세스할 수 있고 신뢰할 수 있고 정확하면 조직은 조직 전체에 AI를 더 잘 구현할 수 있습니다.
파운데이션 모델은 레이블이 지정되지 않은 광범위한 데이터 세트에 대해 머신 러닝 알고리즘으로 학습된 AI 모델로, 최소한의 미세 조정으로 다양한 작업에 사용할 수 있습니다. 이 모델은 자기 지도 학습과 전이 학습을 사용하여 한 상황에 대해 학습한 정보를 다른 상황에 적용할 수 있습니다. 예를 들어, ChatGPT는 OpenAI에서 만든 GPT-3.5 및 GPT-4 파운데이션 모델을 기반으로 구축되었습니다.
잘 구축된 파운데이션 모델은 상당한 이점을 제공합니다. AI를 사용하면 기업은 자체 모델을 구축하는 데 드는 시간을 엄청나게 절약할 수 있습니다. 이러한 시간 절약 효과는 많은 기업들이 더 광범위하게 도입하도록 유도하는 요소입니다. IBM은 2년 안에 기업 환경 내 AI의 약 3분의 1을 파운데이션 모델을 통해 구동될 것으로 예상하고 있습니다.
비용 관점에서 볼 때 파운데이션 모델에는 상당한 초기 투자가 필요합니다. 하지만 다른 용도로 쉽게 확장할 수 있어 모델 구축에 드는 초기 비용을 절감할 수 있으므로 기업은 더 높은 ROI와 빠른 시장 출시를 통해 AI 투자에 대한 성과를 얻을 수 있습니다.
이를 위해 IBM은 자연어 학습 모델을 넘어 코드, 시계열 데이터, 표 형식 데이터, 지리 공간 데이터, 반정형 데이터, 이미지와 결합된 텍스트와 같은 혼합 양식 데이터 등 여러 유형의 비즈니스 데이터로 학습된 도메인별 파운데이션 모델 세트를 구축하고 있습니다. 그 중 첫 번째로 Slate가 최근에 출시되었습니다.
비즈니스에 진정으로 효과적인 AI 프로그램을 시작하려면 깨끗한 품질의 데이터 세트와 이를 저장하고 액세스하기 위한 적절한 데이터 아키텍처가 있어야 합니다. 조직의 디지털 혁신은 조직 전체의 필요한 접점에서 데이터를 수집할 수 있을 만큼 충분히 성숙해야 하며, 데이터 분석을 수행하는 모든 사람이 데이터에 액세스할 수 있어야 합니다.
AI가 저장, 처리 및 분석해야 하는 방대한 양의 데이터를 관리하려면 효과적인 하이브리드 멀티클라우드 모델을 구축하는 것이 필수적입니다. 최신 데이터 아키텍처는 데이터 액세스를 간소화하고 셀프서비스 데이터 소비를 더 쉽게 만드는 데이터 패브릭 아키텍처 접근 방식을 사용하는 경우가 많습니다. 또한 데이터 패브릭 아키텍처를 도입하면 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 일관된 능력을 기능하는 AI 지원 컴포저블 아키텍처를 구축할 수 있습니다.
정확성의 중요성과 데이터의 윤리적 사용으로 인해 데이터 거버넌스는 모든 조직의 AI 전략에서 중요한 부분이 되었습니다. 여기에는 거버넌스 도구를 도입하고 워크플로에 거버넌스를 통합하여 일관된 표준을 유지하는 것이 포함됩니다. 또한 데이터 관리 플랫폼을 통해 조직은 모델을 구축하거나 미세 조정하는 데 사용된 데이터를 적절히 문서화하여 사용자에게 아웃풋을 형성하는 데 사용된 데이터에 대한 인사이트를 제공하고 규제 감독 팀에게 안전 및 개인정보 보호를 보장하는 데 필요한 정보를 제공할 수 있습니다.
효과적이고 윤리적으로 수익을 창출하고 운영을 개선하기 위해 AI를 먼저 도입하는 기업은 AI를 프로세스에 완전히 통합하지 못하는 기업에 비해 경쟁 우위를 점할 수 있습니다. AI 우선 전략을 수립할 때 고려해야 할 몇 가지 중요한 사항은 다음과 같습니다.
조직에 AI를 통합할 때 첫 번째 단계는 다양한 AI 플랫폼과 AI 유형이 주요 목표에 부합하는 방식을 파악하는 것입니다. 기업은 이러한 목표를 달성하기 위해 AI를 구현하는 방법뿐만 아니라 원하는 결과에 대해서도 논의해야 합니다.
예를 들어, 데이터는 보다 개인화된 고객 경험을 제공할 수 있는 기회를 열어주며, 이는 곧 경쟁 우위로 이어집니다. 기업은 고객 데이터를 기반으로 구축된 맞춤형 AI 모델을 사용하여 자동화된 고객 서비스 워크플로를 만들 수 있습니다. 보다 실제 같은 챗봇 상호작용, 제품 추천, 개인화된 콘텐츠 및 기타 AI 기능은 고객이 원하는 것을 더 많이 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 또한 시장 및 소비자 동향에 대한 심층적인 인사이트는 팀이 새로운 제품을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다.
더 나은 고객 경험과 운영 효율성을 위해 고객 서비스, 공급망 관리, 사이버 보안과 같은 중요한 워크플로와 시스템을 최적화하는 방법에 집중하세요.
데이터 민주화의 핵심 요소 중 하나는 제품으로서의 데이터 개념입니다. 회사 데이터는 온프레미스 데이터 센터, 메인프레임, 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드, 엣지 인프라에 분산되어 있습니다. AI 노력을 성공적으로 확장하려면 데이터 '제품'을 성공적으로 사용해야 합니다.
하이브리드 클라우드 아키텍처를 사용하면 서로 다른 소스의 데이터를 원활하게 사용하고 비즈니스 전반에서 효과적으로 확장할 수 있습니다. 모든 데이터와 데이터의 위치를 파악한 후에는 어떤 데이터가 가장 중요하고 어떤 데이터가 가장 강력한 경쟁 우위를 제공하는지 결정하세요.
AI 기술의 급속한 발전으로 많은 사람들이 편향, 개인정보 보호, 윤리에 대한 의문을 제기하기 시작했습니다. AI 솔루션이 정확성, 공정성, 투명성을 유지하고 고객 개인 정보를 보호할 수 있으려면 기업이 체계적인 데이터 관리 및 AI 라이프사이클 시스템을 갖추어야 합니다.
소비자 보호를 위한 규정은 계속 확대되고 있으며, 2023년 7월 EU 집행위원회는 9월에 발효될 새로운 GDPR 시행 기준과 데이터 정책을 제안했습니다. 적절한 거버넌스와 투명성이 없으면 기업은 평판 손상, 경제적 손실, 규제 위반의 위험을 감수해야 합니다.
AI 기술을 사용하여 챗봇을 구동하든 코드를 작성하든, 딥 러닝, 생성형 AI, 자연어 처리 및 기타 AI 도구를 배포하여 비즈니스 운영과 고객 경험을 최적화하는 방법은 무궁무진합니다. 다음은 인공 지능을 비즈니스에 적용한 몇 가지 예입니다.
AI를 업무에 활용하고, 코딩을 자동화하고, 배포 및 확장을 수행하는 등 애플리케이션 현대화와 엔터프라이즈 IT 운영을 위해 생성형 AI를 사용하고 있습니다. 예를 들어, Red Hat Ansible을 사용하는 개발자가 Project Wisdom을 사용하면 자연어 인터페이스를 통해 간단한 영어 문장으로 코딩 명령을 입력하고 자동으로 생성된 코드를 얻을 수 있습니다. 이 프로젝트는 AI for Code라는 IBM 이니셔티브와 AI의 코딩 교육을 목표로 하는 동종 최대 규모의 데이터 세트인 IBM® Project CodeNet를 출시한 결과물입니다.
AI는 챗봇, 디지털 어시스턴트, 기타 고객 인터페이스를 통해 대규모로 개인화된 경험을 창출하는 데 효과적입니다. 세계 최대의 레스토랑 회사인 McDonald’s는 자동 주문 접수(AOT) 기술 개발을 가속화하기 위해 자연어 처리(NLP)과 IBM® Watson AI 기술을 활용하여 고객 관리 솔루션을 구축하고 있습니다. 이는 시장 전반에 걸쳐 AOT 기술을 확장하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 추가 언어, 방언, 메뉴 변형을 포함한 통합 문제를 처리하는 데도 도움이 됩니다.
IBM은 북미 IBM Consulting을 위한 파일럿 프로그램의 일환으로 IBM® watsonx Orchestrate를 구현한 후 수동 승진 평가 작업에서 한 분기 만에 12,000시간을 절약하여 10주가 걸리던 프로세스를 5주로 단축했습니다. 또한 파일럿을 통해 중요한 HR 인사이트를 더 쉽게 얻을 수 있었습니다. 이제 IBM HR 팀은 디지털 작업자 도구인 HiRo를 사용하여 승진 대상 직원 개개인을 더 명확하게 파악하고 주요 벤치마크가 충족되었는지 여부를 더 빠르게 평가할 수 있습니다.
비즈니스에서 AI는 조직이 AI 우선 접근 방식을 취할 때 다양한 비즈니스 프로세스와 영역을 개선할 수 있는 잠재력을 발휘할 수 있습니다.
향후 5년 동안에는 기업들이 디지털 노동, IT 자동화, 보안, 지속가능성, 애플리케이션 현대화 등 최근 AI가 발전을 이루기 시작한 영역을 살펴보며 AI 프로그램을 더 빠르게 확장할 가능성이 높습니다.
궁극적으로 AI 신기술의 성공 여부는 데이터 품질, 데이터 관리 아키텍처, 새로운 파운데이션 모델, 우수한 거버넌스에 달려 있습니다. 이러한 요소들과 비즈니스 중심의 실용적인 목표를 바탕으로 기업들은 AI 기회를 최대한으로 활용할 수 있습니다.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
IBM Concert는 AI를 사용하여 운영에 관한 중요한 인사이트를 발견하고 개선을 위한 애플리케이션별 권장 사항을 제공합니다. Concert를 통해 비즈니스를 발전시키는 방법을 알아보세요.