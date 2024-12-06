전 세계적으로 우리는 AI와 관련하여 혁신과 규정 준수 사이에서 오랜 시간 밀고 당기는 것을 목격하고 있습니다. 저는 유럽 3국 위원회에서 발표를 마치고 막 돌아왔는데, AI에 대한 EU의 대담한 비전에 큰 영감을 받고 있습니다.

현재 미국에 비해 EU에서 AI에 투자하고 있는 투자 자본이 훨씬 적은 것은 사실이며, 곧 상황이 바뀌기를 바랍니다. EU는 도메인 전문가가 데이터를 더 잘 제어할 수 있도록 하는 방법과 데이터가 AI를 훈련하는 데 사용되는 방법을 전 세계에 보여주기 위해 노력을 두 배로 늘릴 수 있는 엄청난 기회를 가지고 있다고 생각합니다. EU가 여러 분야의 프로그램을 아우르는 AI 리터러시에 대한 총체적인 접근 방식을 세계에 보여줄 수 있다고 생각합니다. 이를 통해 조직이 악성 모델에 대한 책임을 질 수 있는 제3자 감사자를 인증하는 방법을 전 세계에 보여줄 수 있습니다.

저는 현재 유럽이 AI 거버넌스 측면에서 여러 면에서 주도적인 역할을 하고 있다고 생각하며, 다른 국가들이 그 뒤를 따를 것으로 기대하고 있습니다. AI 개발에 윤리적 원칙을 적용하려는 유럽의 노력은 타의 추종을 불허합니다. 개인정보 보호, 투명성 증진, 원치 않는 편견 완화라는 측면에서 인권을 강조하고 있습니다. 또한 Horizon Europe, 'How to change the World'와 같은 프로그램과 같은 생각을 가진 국가 및 조직과 동맹을 구축하려는 EU의 노력으로 학제 간 협력이 크게 이루어지고 있습니다.

책임감 있는 AI는 단순히 무엇을 구축할 수 있는지가 아니라 왜, 어떻게 구축하는지에 관한 것입니다. 다양성, 형평성, 포용성은 AI 혁신 전략의 핵심입니다. 이는 윤리적인 길일 뿐만 아니라 다양한 관점을 통해 보다 창의적인 문제 해결을 유도하고, 공평한 접근을 통해 더 광범위한 사회적 영향을 보장하고, 포용적 설계를 통해 원치 않는 편향을 줄여 모두에게 적합한 기술을 만들기 때문입니다.

