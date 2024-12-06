AI 분야에서 혁신과 스캔들, 경이로움이 끊이지 않았던 한 해의 끝자락이 다가오는 지금, 기술의 윤리와 거버넌스는 그 어느 때보다 중요하고 불확실합니다. 3부로 구성된 이 Q&A에서는 IBM® Consulting의 신뢰할 수 있는 글로벌 AI 리더인 Phaedra Boinodiris의 2025년 예측을 살펴봅니다.
간단합니다. 바로 리터러시입니다. AI 리터러시는 인공 지능을 이해하고, 사용하고, 평가하는 능력을 의미합니다. AI는 뉴스에서 흔히 볼 수 있는 요소가 되었습니다. 매일 새로운 공상 과학 제목을 가져옵니다. 하지만 전 세계 다양한 역할과 산업에 종사하는 사람들은 여전히 자신이 이를 사용하고 있다는 사실조차 알지 못합니다. 따라서 편향된 알고리즘, 데이터 프라이버시, 환경 영향, 일자리 감소 등 뉴스에 자주 등장하는 (그리고 매우 현실적인) 문제를 해결하는 것도 중요하지만, 직장부터 정부, 학교 시스템 등에 이르기까지 AI에 능통한 세상을 만들지 않고는 이 모든 것을 달성할 수 없습니다.
그 다음으로 중요한 것은 책임감입니다. 우리는 이러한 모델의 결과에 대해 책임을 지는 자금 지원을 받는 권력 있는 위치에 있는 사람들이 필요합니다.
개발팀이 윤리적 AI를 만드는 것은 엄밀히 말하면 기술적 문제가 아니라 사회기술적 문제이며, 모델을 설계하는 팀이 사일로화되기보다는 여러 분야를 아우르는 팀이어야 한다는 점을 인식할 수 있도록 합니다. 수십 년 동안 우리는 전통적인 도메인 전문성이 없는 사람은 이 자리에 어울리지 않는다는 말을 전해왔습니다. 이는 큰 실수입니다.
책임감 있게 큐레이션된 AI 모델, 즉, 보다 정확한 모델을 구축하려면 '이 AI가 우리가 필요로 하는 문제를 해결하고 있는가'와 같은 질문에 처음부터 무게를 실을 수 있는 데이터 과학자 이상으로 구성된 팀이 필요합니다. 도메인 전문가에 따르면 이 데이터가 올바른 데이터일까요? 의도하지 않은 영향은 무엇인가요? 어떻게 하면 이러한 영향을 완화할 수 있을까요?" 언어학 및 철학 전문가, 부모, 젊은이, 다양한 사회 경제적 배경을 가진 다양한 삶의 경험을 가진 일반인을 초대하세요. 다양성은 넓을수록 좋습니다. 이는 도덕성에 관한 것이 아니라 수학에 관한 것입니다.
전 세계적으로 우리는 AI와 관련하여 혁신과 규정 준수 사이에서 오랜 시간 밀고 당기는 것을 목격하고 있습니다. 저는 유럽 3국 위원회에서 발표를 마치고 막 돌아왔는데, AI에 대한 EU의 대담한 비전에 큰 영감을 받고 있습니다.
현재 미국에 비해 EU에서 AI에 투자하고 있는 투자 자본이 훨씬 적은 것은 사실이며, 곧 상황이 바뀌기를 바랍니다. EU는 도메인 전문가가 데이터를 더 잘 제어할 수 있도록 하는 방법과 데이터가 AI를 훈련하는 데 사용되는 방법을 전 세계에 보여주기 위해 노력을 두 배로 늘릴 수 있는 엄청난 기회를 가지고 있다고 생각합니다. EU가 여러 분야의 프로그램을 아우르는 AI 리터러시에 대한 총체적인 접근 방식을 세계에 보여줄 수 있다고 생각합니다. 이를 통해 조직이 악성 모델에 대한 책임을 질 수 있는 제3자 감사자를 인증하는 방법을 전 세계에 보여줄 수 있습니다.
저는 현재 유럽이 AI 거버넌스 측면에서 여러 면에서 주도적인 역할을 하고 있다고 생각하며, 다른 국가들이 그 뒤를 따를 것으로 기대하고 있습니다. AI 개발에 윤리적 원칙을 적용하려는 유럽의 노력은 타의 추종을 불허합니다. 개인정보 보호, 투명성 증진, 원치 않는 편견 완화라는 측면에서 인권을 강조하고 있습니다. 또한 Horizon Europe, 'How to change the World'와 같은 프로그램과 같은 생각을 가진 국가 및 조직과 동맹을 구축하려는 EU의 노력으로 학제 간 협력이 크게 이루어지고 있습니다.
책임감 있는 AI는 단순히 무엇을 구축할 수 있는지가 아니라 왜, 어떻게 구축하는지에 관한 것입니다. 다양성, 형평성, 포용성은 AI 혁신 전략의 핵심입니다. 이는 윤리적인 길일 뿐만 아니라 다양한 관점을 통해 보다 창의적인 문제 해결을 유도하고, 공평한 접근을 통해 더 광범위한 사회적 영향을 보장하고, 포용적 설계를 통해 원치 않는 편향을 줄여 모두에게 적합한 기술을 만들기 때문입니다.
