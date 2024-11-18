태그
호라이즌 스캐닝을 위한 AI 강화 시나리오 모델링으로 위험 감소 및 효율성 향상

테이블에 둘러앉아 문서를 검토하는 사람들

조직이 진화하는 규정을 준수하고 잠재적인 위험을 완화하려면 규제 변화 관리(RCM)가 필수적입니다. RCM의 핵심은 조직의 위험 태세에 영향을 미칠 수 있는 새롭게 발생하는 위험을 식별, 평가 및 우선순위를 지정하는 것을 포함하는 호라이즌 스캐닝 관행입니다.

호라이즌 스캐닝의 강력한 툴은 시나리오 모델링으로, 데이터와 분석을 사용하여 잠재적인 미래 시나리오와 그 영향을 시뮬레이션합니다. 생성형 AI(Gen AI)는 RCM 호라이즌 스캐닝을 위한 시나리오 모델링을 혁신하여 향상된 정확성, 효율성, 전략적 인사이트를 제공합니다.

호라이즌 스캐닝에서 시나리오 모델링의 역할

조직은 시나리오 모델링을 통해 잠재적인 규제 변화를 예측하고 대비할 수 있습니다. 조직은 다양한 미래 시나리오를 시뮬레이션함으로써 규정 준수 프로그램의 격차를 파악하고, 새로운 규정의 영향을 평가하고, 관련 위험을 완화하기 위한 전략을 개발할 수 있습니다.

그러나 기존 시나리오 모델링은 리소스 집약적일 수 있으며 상당한 데이터 분석 및 모델링 전문 지식이 필요합니다. 바로 여기에 생성형 AI가 개입하여 프로세스를 자동화하고 개선하여 효율성과 신뢰성을 높입니다.

생성형 AI가 시나리오 모델링을 개선하는 방법

데이터 분석 및 패턴 인식 자동화:

  • 생성형 AI는 규정 텍스트, 업계 보고서, 뉴스 기사 등 다양한 소스로부터 방대한 양의 데이터를 처리할 수 있습니다.
  • 인공 지능(AI) 모델은 관련 정보를 추출하고 패턴을 식별하며 새로운 트렌드를 감지할 수 있습니다. 이 자동화된 분석을 통해 조직은 광범위한 수동 작업 없이도 최신 규제 현황을 지속적으로 파악할 수 있습니다.
  • 대규모 글로벌 금융 규제에 대한 데이터 세트를 분석하는 AI 모델을 생각해 보세요. 이 모델은 환경, 사회 및 거버넌스 기준에 대한 관심이 높아지는 등 새로운 규제 동향을 신속하게 파악하고 이를 추가 조사 및 시나리오 모델링을 위한 잠재적 영역으로 표시할 수 있습니다.

현실적인 미래 시나리오 시뮬레이션:

  • 생성형 AI는 과거 데이터와 예측 분석을 사용하여 현실적이고 다양한 미래 시나리오를 만듭니다. 이러한 시뮬레이션은 사소한 규정 개정부터 중대한 입법 정비에 이르기까지 다양한 가능성을 다룰 수 있습니다. 조직은 다양한 시나리오를 탐색하여 운영 및 규정 준수 전략에 대한 잠재적 영향을 평가할 수 있습니다.
  • 금융 기관은 제안된 규정이 데이터 프라이버시에 미치는 영향을 시뮬레이션하기 위해 생성형 AI를 사용할 수 있습니다. AI 모델은 규정이 다양한 형태로 구현되는 시나리오를 생성하여 금융 기관이 잠재적인 규정 준수 문제를 평가하고 적절한 위험 완화 전략을 개발할 수 있도록 지원합니다.

시나리오의 정확성과 신뢰성 향상:

  • 생성형 AI 모델은 과거 데이터로부터 학습하여 시뮬레이션의 정확성과 신뢰성을 개선할 수 있습니다. 조직은 시간이 지남에 따라 새로운 데이터로 모델을 업데이트함으로써 시나리오 모델링이 최신 상태를 유지하고 최신 규제 환경을 반영하도록 할 수 있습니다.
  • 제약 산업의 과거 규제 변화에 대해 학습된 AI 모델은 미래의 규제 변화에 대한 매우 정확한 시나리오를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 제약 회사는 규정 준수 프로그램을 선제적으로 조정하고 중단을 최소화할 수 있습니다.

RCM 시나리오 모델링의 맥락에서 생성형 AI의 주요 이점

  • 효율성 및 리소스 절약: 생성형 AI는 데이터 분석 및 시나리오 생성을 자동화하여 효과적인 시나리오 모델링을 위한 시간과 리소스를 크게 줄입니다. 이를 통해 규정 준수팀은 수동 데이터 처리 대신 전략적 의사 결정에 집중할 수 있습니다.
  • 사전 예방적 위험 관리: 생성형 AI를 통해 조직은 잠재적인 규제 위험이 현실화되기 전에 파악할 수 있습니다. 위험 관리에 대한 이러한 사전 예방적 접근 방식은 조직이 규제 변화에 앞서 대응하고 준수를 유지하는 데 도움이 됩니다.
  • 전략적 인사이트 및 경쟁 우위: 생성형 AI는 정확하고 포괄적인 시나리오 분석을 제공함으로써 조직에 가치 있는 전략적 인사이트를 제공합니다. 이는 의사 결정에 정보를 제공하고 복잡한 규제 환경을 헤쳐나가는 데 있어 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.

시나리오 모델링은 조직이 미래의 규제 변화를 예측하고 대비할 수 있도록 지원하는 RCM 호라이즌 스캐닝의 중요한 구성 요소입니다. 생성형 AI는 데이터 분석을 자동화하고, 현실적인 시나리오를 시뮬레이션하고, 정확성과 신뢰성을 개선하여 이 프로세스를 개선합니다. 규제 환경이 계속 진화함에 따라 규정을 준수하고 경쟁력을 유지하고자 하는 조직에서는 생성형 AI를 시나리오 모델링에 통합하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

이러한 고급 AI 기술을 수용하면 규정 준수 노력을 간소화하고 사전 예방적 위험 관리와 의사 결정에 입각한 전략적 인사이트를 제공할 수 있습니다.

