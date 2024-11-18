호라이즌 스캐닝을 위한 AI 강화 시나리오 모델링으로 위험 감소 및 효율성 향상

조직이 진화하는 규정을 준수하고 잠재적인 위험을 완화하려면 규제 변화 관리(RCM)가 필수적입니다. RCM의 핵심은 조직의 위험 태세에 영향을 미칠 수 있는 새롭게 발생하는 위험을 식별, 평가 및 우선순위를 지정하는 것을 포함하는 호라이즌 스캐닝 관행입니다.

호라이즌 스캐닝의 강력한 툴은 시나리오 모델링으로, 데이터와 분석을 사용하여 잠재적인 미래 시나리오와 그 영향을 시뮬레이션합니다. 생성형 AI(Gen AI)는 RCM 호라이즌 스캐닝을 위한 시나리오 모델링을 혁신하여 향상된 정확성, 효율성, 전략적 인사이트를 제공합니다.