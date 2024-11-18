호라이즌 스캐닝을 위한 AI 강화 시나리오 모델링으로 위험 감소 및 효율성 향상

조직이 진화하는 규정을 준수하고 잠재적인 위험을 완화하려면 규제 변화 관리(RCM)가 필수적입니다. RCM의 핵심은 조직의 위험 태세에 영향을 미칠 수 있는 새롭게 발생하는 위험을 식별, 평가 및 우선순위를 지정하는 것을 포함하는 호라이즌 스캐닝 관행입니다.
호라이즌 스캐닝의 강력한 툴은 시나리오 모델링으로, 데이터와 분석을 사용하여 잠재적인 미래 시나리오와 그 영향을 시뮬레이션합니다. 생성형 AI(Gen AI)는 RCM 호라이즌 스캐닝을 위한 시나리오 모델링을 혁신하여 향상된 정확성, 효율성, 전략적 인사이트를 제공합니다.
조직은 시나리오 모델링을 통해 잠재적인 규제 변화를 예측하고 대비할 수 있습니다. 조직은 다양한 미래 시나리오를 시뮬레이션함으로써 규정 준수 프로그램의 격차를 파악하고, 새로운 규정의 영향을 평가하고, 관련 위험을 완화하기 위한 전략을 개발할 수 있습니다.
그러나 기존 시나리오 모델링은 리소스 집약적일 수 있으며 상당한 데이터 분석 및 모델링 전문 지식이 필요합니다. 바로 여기에 생성형 AI가 개입하여 프로세스를 자동화하고 개선하여 효율성과 신뢰성을 높입니다.
시나리오 모델링은 조직이 미래의 규제 변화를 예측하고 대비할 수 있도록 지원하는 RCM 호라이즌 스캐닝의 중요한 구성 요소입니다. 생성형 AI는 데이터 분석을 자동화하고, 현실적인 시나리오를 시뮬레이션하고, 정확성과 신뢰성을 개선하여 이 프로세스를 개선합니다. 규제 환경이 계속 진화함에 따라 규정을 준수하고 경쟁력을 유지하고자 하는 조직에서는 생성형 AI를 시나리오 모델링에 통합하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.
이러한 고급 AI 기술을 수용하면 규정 준수 노력을 간소화하고 사전 예방적 위험 관리와 의사 결정에 입각한 전략적 인사이트를 제공할 수 있습니다.
