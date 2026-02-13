전 세계의 정부 인사(HR) 리더들은 더 적은 자원, 노후화된 시스템, 끊임없는 변화에 대처 중인 인력으로 더 많은 일을 해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 직원들은 소비자로서 경험하는 것과 동일한 편의성과 명확성을 기대하며, HR 팀은 정확한 급여 지급, 쉽게 누릴 수 있는 복리후생, 정책 준수, 인력 지원을 유지하기 위해 보이지 않는 곳에서 끊임없이 노력합니다.
이는 단순한 기술적 문제가 아니라, 인적 문제입니다.
인공 지능은 기관들이 시스템뿐만 아니라 업무 경험 자체를 현대화해야 한다는 실질적인 압박을 받고 있는 시점에 공공 부문의 화두로 떠올랐습니다. 대부분의 정부 지도자는 AI의 잠재력을 인식하고 있습니다. 이제 과제는 실험 단계를 넘어 HR 전문가가 직원들에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 진정으로 도움이 되는 솔루션을 찾는 것으로 옮겨 갔습니다.
지난 한 해 동안 정부 전반의 AI 활동은 빠르게 가속화되었습니다. 새로운 정책, 인력 부족, 현대화 프로그램 및 공공의 긴급 상황으로 인해 기관은 HR, IT, 재무, 구매/조달 및 핵심 업무 전반에서 도구를 시범 운영하게 되었습니다.
이러한 급증은 HR 리더에게 기회와 부담을 동시에 안겨줍니다.
많은 기관이 각각 고유한 인터페이스, 데이터 모델 및 거버넌스 접근 방식을 사용하여 여러 파일럿을 동시에 진행하고 있습니다. 이미 어려움을 겪고 있는 HR 팀의 경우 이 프로세스로 인해 복잡성이 오히려 더 증가하는 경우도 많습니다.
한 정부 HR 리더는 이렇게 말합니다. "더 많은 파일럿이 필요하지 않습니다. 우리 직원들에게 도움이 되고 우리가 지지할 수 있는 솔루션이 필요합니다."
정부 HR 팀은 '빠르게 움직여 문제를 해결할' 여유가 없습니다. 모든 변경 사항은 FedRAMP 및 데이터 레지던시 요건부터 조합 규칙, 급여 구조, 인력 보호에 이르기까지 엄격한 규제 프레임워크 내에서 이루어져야 합니다.
즉, HR 리더는 직원을 위한 서비스를 개선하고 신뢰, 규정 준수 및 제도적 무결성을 보호해야 하는 이중의 책임을 지고 있습니다. 모든 AI 솔루션은 이 두 가지를 모두 준수해야 합니다.
정부 HR의 AI는 플랫폼이 아닌 사람으로부터 시작해야만 성공할 수 있습니다.
AI를 책임감 있게 구현하면 직원들이 경험하는 일상적인 마찰을 완화하고 HR 전문가가 공공 서비스에서 본연의 업무에 집중할 수 있는 여유를 줄 수 있습니다.
실제로 이는 여러 가지 방식으로 나타날 수 있습니다.
정책 문서를 검색하거나 전화 대기열에서 기다릴 필요 없이, 직원들은 급여, 복리후생, 휴가 또는 인생의 중요한 사건에 대해 필요할 때 명확하고 정확한 안내를 이해하기 쉬운 언어로 받을 수 있습니다. 즉, 직원들의 불만과 HR 팀의 반복적인 문의가 줄어듭니다.
AI는 일반적인 질문에 답변하고, 요청을 라우팅하고, 업데이트를 시작하는 등 일상적인 트랜잭션 작업을 수행할 수 있으므로 HR 전문가는 복잡한 사례, 직원 복지, 노사 관계 및 미션 크리티컬 요구 사항을 지원하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
AI는 정적 보고서가 아닌, 리더가 기술 격차, 퇴직 위험 및 인력 동향을 실시간으로 이해하도록 지원하여 사후 대응이 아닌 사전 예방적 계획을 수립할 수 있도록 지원합니다.
기관이 급여, 복리후생 또는 HR 시스템을 현대화함에 따라 직원들은 종종 불확실성과 불안을 느낍니다. AI는 질문에 답하고, 변화하는 사항을 설명하고, 사람들이 자신 있게 전환을 탐색할 수 있도록 도와주는 안정적인 가이드 역할을 할 수 있습니다.
이는 미래 상태의 약속이 아닙니다. 이러한 기능들은 오늘날 이미 사용되고 있으며, 정부 HR 팀과 직원 모두에게 실질적인 가치를 제공합니다.
정부가 IBM을 선택하는 이유: 경험, 규모 및 신뢰
많은 제공업체가 AI를 제공하지만, 정부 HR을 완벽하게 이해하는 제공업체는 거의 없습니다.
IBM의 자체 '클라이언트 제로' 여정은 글로벌 인력을 위해 HR을 현대화하는 데 필요한 요소를 반영합니다. 이 프로세스에는 AI가 실제로 작동하는 데 필요한 문화적 변화, 워크플로 재설계, 채택 과제, 신뢰 구축이 포함됩니다. 정부 리더에게는 이러한 측면이 중요합니다. 이는 무엇이 가능한지, 그리고 목표 실현을 위해 무엇이 필요한지를 보여줍니다.
IBM은 10년이 넘는 기간 동안 조직을 위한 HR 서비스를 제공해 왔으며, 연방정부 직원만 약 50만 명을 지원하고 있습니다. IBM의 AI 모델은 실제 정부 HR 정책에 맞게 학습되고 조정되므로 일반 솔루션이 제공할 수 없는 정확성, 일관성, 신뢰성을 제공할 수 있습니다.
IBM이 지원하는 AI 기능은 기관이 HR 서비스 제공을 개선하고 20년 만에 처음으로 실시하는 연방 급여 지급 시스템을 포함하여 주요 현대화 노력에 대비할 수 있도록 적극적으로 지원하고 있습니다.
이 AI는 실제 운영, 실제 정책, 실제 인력에 기반합니다.
AI 기반 혁신을 통해 인력의 역량을 강화하고 미션을 현대화하세요.
