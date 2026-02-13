기관이 급여, 복리후생 또는 HR 시스템을 현대화함에 따라 직원들은 종종 불확실성과 불안을 느낍니다. AI는 질문에 답하고, 변화하는 사항을 설명하고, 사람들이 자신 있게 전환을 탐색할 수 있도록 도와주는 안정적인 가이드 역할을 할 수 있습니다.

이는 미래 상태의 약속이 아닙니다. 이러한 기능들은 오늘날 이미 사용되고 있으며, 정부 HR 팀과 직원 모두에게 실질적인 가치를 제공합니다.

정부가 IBM을 선택하는 이유: 경험, 규모 및 신뢰

많은 제공업체가 AI를 제공하지만, 정부 HR을 완벽하게 이해하는 제공업체는 거의 없습니다.

IBM의 자체 '클라이언트 제로' 여정은 글로벌 인력을 위해 HR을 현대화하는 데 필요한 요소를 반영합니다. 이 프로세스에는 AI가 실제로 작동하는 데 필요한 문화적 변화, 워크플로 재설계, 채택 과제, 신뢰 구축이 포함됩니다. 정부 리더에게는 이러한 측면이 중요합니다. 이는 무엇이 가능한지, 그리고 목표 실현을 위해 무엇이 필요한지를 보여줍니다.

IBM은 10년이 넘는 기간 동안 조직을 위한 HR 서비스를 제공해 왔으며, 연방정부 직원만 약 50만 명을 지원하고 있습니다. IBM의 AI 모델은 실제 정부 HR 정책에 맞게 학습되고 조정되므로 일반 솔루션이 제공할 수 없는 정확성, 일관성, 신뢰성을 제공할 수 있습니다.

IBM이 지원하는 AI 기능은 기관이 HR 서비스 제공을 개선하고 20년 만에 처음으로 실시하는 연방 급여 지급 시스템을 포함하여 주요 현대화 노력에 대비할 수 있도록 적극적으로 지원하고 있습니다.

이 AI는 실제 운영, 실제 정책, 실제 인력에 기반합니다.

AI 기반 혁신을 통해 인력의 역량을 강화하고 미션을 현대화하세요.

정부를 위한 IBM Consulting에 대해 자세히 알아보기

IBM이 정부 기술 솔루션으로 안전하고 규정을 준수하며 신뢰할 수 있는 AI 기반 인력 혁신을 가속화하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아보세요 .