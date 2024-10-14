AI의 숨겨진 비용: 생성형 모델이 기업 예산을 재편하는 방법

전문가들은 앞으로 나아갈 길이 단순히 비용 절감에만 국한되지 않는다고 말합니다. "생성형 AI를 사용하면 코딩 효율성을 개선할 수 있으며, 애플리케이션을 코딩하는 방식에 따라 애플리케이션 사용 시 에너지 집약도가 높아지거나 낮아질 수 있습니다. 일부 추정에 따르면 더 나은 코딩 언어와 더 효율적인 코드로 전환하면 애플리케이션 사용 시 에너지 소비를 최대 50% %까지 줄일 수 있다고 합니다."

조직에서는 생성형 AI를 사용하여 데이터 센터 레이아웃을 최적화하고 서버 설계를 개선하고 있습니다. "생성형 AI가 컴퓨팅의 효율성과 컴퓨팅 리소스의 효율성을 지원할 수 있는 다양한 방법이 있습니다."라고 Dencik은 말합니다. "이는 단순히 문제의 원인이 아니라 솔루션의 일부가 될 수 있습니다."

Masood는 다음과 같은 추가 전략을 제안합니다. "LLM 라우팅이나 복잡성, 비용, 성능과 같은 요소를 기반으로 들어오는 요청을 가장 적합한 대규모 언어 모델로 지능적으로 전달하여 효율적인 리소스 활용과 최적의 결과를 보장하는 등 이러한 문제를 해결할 수 있는 창의적인 방법이 있습니다." 그는 또한 다음과 같이 말합니다. "LLM의 크기를 줄이고 더 빠르게 만들어 운영 비용을 절감했습니다. 양자화를 사용해 모델에 필요한 메모리를 줄이고, 효율적인 미세 조정을 통해 학습 속도를 높이면 하드웨어 비용이 절감되고 처리 시간이 빨라져 이 모델들이 배포 및 사용 비용이 더 저렴해집니다."

AI 모델의 복잡성 증가는 비용을 높이는 또 다른 요인입니다. Dencik은 다음과 같은 전략적 접근 방식을 권장합니다. "모든 것에 대규모 언어 모델을 사용할 필요는 없습니다."라고 그는 말합니다. "고품질 데이터로 학습된 소규모 모델은 작업에 따라 더 효율적이고 동일한 또는 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 적절한 모델을 선택하는 것이 중요하지만, AI를 사용하려는 모든 새로운 작업에 대해 새 모델을 만드는 것보다 기존 모델을 재사용하고 미세 조정하는 것이 더 나을 수 있습니다."

그는 AI 도입에 있어 다중 모달, 다중 모델 접근법을 옹호합니다. "비용 효율적이려면 조직이 다중 모달, 다중 모델 AI 활용으로 나아갈 수 있도록 허용하고, 조직 내에서 이를 가능하게 하는 플랫폼을 마련해야 한다"고 말합니다. “좀 더 복잡하게 들릴 수도 있지만, 이는 조직이 가장 비용 효율적인 방법으로 AI를 최대한 활용할 수 있는 방법입니다.”

지속가능성에 대한 우려도 AI 시스템의 총 소유 비용에 영향을 미치고 있습니다. 에너지 비용은 유틸리티 청구서에 직접 나타나지 않고 클라우드 비용에 대부분 숨겨져 있을 수 있지만, 생성형 AI가 환경에 미치는 영향에 대한 인식이 점점 커지고 있습니다. "이는 단순한 경제적 비용이 아니라 AI 사용과 관련된 환경적 비용입니다."라고 Dencik은 말합니다. 그는 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 클라우드 사용을 최적화하는 것을 목표로 하는 '그린 운영'과 같은 새로운 관행을 지적합니다.

기업이 이러한 과제에 대처함에 따라 컴퓨팅 비용을 효과적으로 관리하는 방법을 배우는 것이 시장 차별화 요소가 될 수 있습니다. 이 보고서는 "이러한 비용을 가장 잘 관리하는 CEO는 최신 기술을 사용하여 경쟁사보다 앞서 나가면서 성능을 높이면서 고성능 기계처럼 비즈니스를 운영할 수 있을 것"이라고 결론을 내립니다.