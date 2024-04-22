이번 지구의 날을 맞아 IBM은 가장 부족한 자원인 지구를 보존하기 위한 행동을 촉구합니다. 진정한 변화를 주도하려면 개인, 산업, 조직 및 정부가 협력하여 데이터와 기술을 사용하여 전 세계적으로 지속가능성 이니셔티브를 발전시키는 데 도움이 될 새로운 기회를 발견하는 것이 중요합니다.
전 세계는 기후 변화 대응에 뒤쳐져 있습니다. 2024년은 기록상 가장 뜨거운 해가 될 것으로 예상되는 가운데, 데이터와 AI는 다양한 분야에 적용되어 지속가능성 노력을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다. IBM은 모든 조직이 집중해야 할 세 가지 핵심 영역, 즉 지속가능성 전략 및 보고, 에너지 전환 및 기후 복원력, 그리고 지능형 자산, 시설 및 인프라 관리가 있다고 생각합니다.
데이터와 AI를 사용하여 보고 요구 사항을 충족하는 동시에 지속가능성 전략 강화
전 세계 고객과의 대화를 통해 IBM은 지속가능성이 고객의 최우선 과제로 남아 있다는 것을 알게 되었습니다. CEO들은 지속가능성에 대한 투자가 향후 5년 내에 더 나은 비즈니스 성과를 이끌어내는 데 도움이 될 것이라고 말합니다. 하지만 일부 조직은 강력한 의지를 지니고 그에 따른 조치를 취함에도 불구하고 원하는 속도로 발전하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 비즈니스 리더를 대상으로 한 IBM 설문조사에 따르면, 비즈니스 리더들이 직면한 주요 과제 중 하나는 신뢰할 수 있는 데이터와 인사이트가 부족하다는 것입니다.
AI 기술은 인텔리전스를 더 빠르게 인사이트로 전환하여 기업이 지속가능성 목표와 재무 목표를 더 빠르게 달성할 수 있도록 지원함으로써 이러한 문제를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다. 비즈니스 팀은 AI를 사용하여 데이터를 '정리'하고, 격차를 관리하고, 다양한 프레임워크에 걸쳐 보고할 수 있습니다. 이렇게 하면 전략적 결정을 내리는 데 핵심적인 뛰어난 인사이트를 더 빠르고 일관되고 더 적은 오류로 확보할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 조직은 비즈니스 전반에 걸쳐 지속가능성 전략을 보다 쉽게 수립할 수 있습니다. 또한 이러한 데이터와 인사이트를 활용하여 진행 속도를 크게 높임으로써 성능을 개선하고 규제 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
IBM은 일부 자체 솔루션에 대해 '클라이언트 제로' 역할을 맡습니다. 예를 들어, IBM® Global Real Estate는 IBM의 기술을 사용하여 지속가능성 목표에 대한 진행 상황을 시기적절하고 정확하게 추적, 분석 및 보고합니다. 또한 IBM® Envizi를 사용하여 매년 전 세계적으로 받는 6,500개 이상의 유틸리티 청구서에서 데이터를 수집하고, IBM 전반의 총 에너지 소비, 비용, 재생 가능한 전기 구매를 요약하여 많은 계산 시간을 절약합니다. 이러한 기술을 통해 IBM은 보고서를 가져오고 위치, 지리, 유틸리티 등을 기준으로 필터링함으로써 에너지 소비가 가장 많은 부분을 파악하고, 예상치 못한 변화를 식별하고, IBM이 에너지 절약 추진에 가장 큰 기회가 있는 부문을 찾아낼 수 있습니다.
AI 및 IoT를 적용하여 지속 가능한 에너지원으로의 전환 가속화
저탄소 에너지원으로의 전환을 가속화하고 인프라를 혁신하여 기후에 더욱 탄력적인 조직을 구축해야 할 분명한 필요성이 있습니다. IBM의 접근 방식에는 AI, 사물인터넷(IoT), 고급 데이터 및 자동화 솔루션을 적용하여 이러한 전환을 지원하는 것이 포함됩니다.
예를 들어, 슈퍼마켓 체인인 Salling Group은 IBM Consulting의 Flex Platform을 활용하여 그리드의 재생 가능 전원 공급과 관련된 전력 소비의 균형을 맞추고 있습니다. 덴마크의 Andel Energi와 협력하여 만든 이 플랫폼은 IoT 센서, AI 및 클라우드를 사용하여 소비자가 실시간 지능형 그리드 최적화에 참여할 수 있는 에너지 에코시스템을 제공합니다. 이 기술은 기존 건물 관리 플랫폼과 연동하여, 재생 에너지와 같은 간헐적 에너지원의 활용을 용이하게 합니다. 이를 통해 식료품점과 같은 대형 건물은 재생 가능한 전기 생산을 통해 제공되는 전기를 기반으로 운영에 중대한 영향을 주지 않는 임계값까지 난방 또는 냉방과 같은 에너지 사용을 부분적으로 중단할 수 있으며, 이러한 유연성 대가로 보상을 받을 수 있습니다.
또한 기후 영향을 예측하는 데 필요한 도구를 제공하여 조직이 기후 복원력을 높일 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 삼림 벌채를 추적하고, 온실가스(GHG)를 감지하거나, 작물 수확량을 예측하도록 미세 조정이 가능한 지리 공간 파운데이션 모델을 개발하고 있습니다. 파운데이션 모델을 이용하면 데이터를 식별 및 분석하고, 인구가 이동하는 위치 및 이유와 같은 추세를 파악하고, 재생 에너지를 제공하는 방법에 대한 인사이트를 제공하고, 탄소가 저장되는 위치, 분해되는 데 걸리는 시간 등을 추정할 수 있습니다. 또한 AI를 사용하는 데 엄청난 양의 에너지와 데이터가 필요하다는 점도 알고 있습니다. AI가 점점 더 널리 활용됨에 따라 조직은 AI 시스템을 지속 가능하게 설계하고 관리하는 방안을 고려해야 합니다. 여기에는 재생 에너지원으로 구동되는 지역에서 처리 시스템을 운영하고 컴퓨팅 워크로드가 이러한 에너지를 효율적으로 사용하도록 보장하는 것이 포함될 수 있습니다. IBM은 AI 윤리위원회에 따라 AI 시스템이 환경에 미치는 영향을 완화하기 위해 많은 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 IBM 총 전력 소비의 70.6%가 재생 가능 에너지원에서 나왔으며, 이 중에는 IBM 데이터 센터에서 소비되는 전력의 74%가 포함되어 있습니다. 또한 IBM 허슬리 데이터 센터에서는 자체 기술을 활용해 4,500개의 물리적 컴퓨팅 시스템에서 전력을 절약하고 있습니다.
AI를 활용하여 효율적인 물리적 운영을 구축하고, 비용을 관리하고, 환경 발자국 줄이기
2030년까지 유엔의 목표를 달성하기 위한 핵심은 자산, 시설 및 인프라의 성능을 향상시키는 데 있습니다. 이렇게 하면 사용되는 리소스를 최적화하여 진행 상황을 개선할 수 있습니다.
예를 들어, 미국 애틀랜타시는 IBM® Maximo를 사용하여 소방, 경찰, 공원, 공공사업, 그리고 모든 시 소유 건물 등 51개 시설을 유지보수합니다. 이 솔루션은 시 부서 전반에 걸쳐 포괄적인 모니터링, 유지보수 및 신뢰성 애플리케이션에 액세스할 수 있는 단일 통합 플랫폼을 제공합니다. 이 플랫폼을 사용하면 유지보수 계획 및 일정 수립, 작업 주문 추적, 유지보수 관리 등 모든 작업을 단일 플랫폼 내에서 수행할 수 있습니다. 궁극적으로, 이 기술은 자산을 유지보수 및 보존하고 시설을 보다 효율적으로 운영하여 도시의 시간과 비용을 절약함으로써 도시의 지속가능성 이니셔티브에 기여합니다. 애틀랜타는 특히 AI 분야에서 Maximo의 기능을 지속적으로 확장할 계획입니다.
IBM은 이미 이러한 기능을 개선하고 다가올 과제를 해결하는 동시에 새로운 규정과 끊임없이 변화하는 산업에 발맞출 수 있는 혁신적인 기술을 개발하고 있습니다. AI의 등장과 새로운 지속가능성 규정으로 인해 업계가 기업 자산 관리(EAM)에서 자산 라이프사이클 관리(ALM)로 전환하고 있습니다. ALM을 사용하면 자산의 전체 수명을 연장하여 전례 없는 방식으로 효율성을 높일 수 있습니다. Downer는 이러한 방안을 탐구하기 위해 IBM Consulting과 협력하며 이 기술을 사용하여 호주 전역의 200대 이상의 열차에서 실시간 데이터를 활용했습니다. 이러한 분석을 통해 예측 유지보수를 지원하고, 오작동을 줄이고, 학습 신뢰성을 51% 향상할 수 있습니다.
생성형 AI의 도움을 통해 진행 가속화
지속가능성의 미래를 생각하면 중요한 역할을 할 수 있는 잠재력을 지닌 생성형 AI가 떠오릅니다. 생성형 AI는 원시 데이터를 입력받아 특정 요청에 대해 통계적으로 가능한 아웃풋을 생성하도록 '학습'할 수 있는 딥 러닝 모델을 의미합니다. 생성형 AI를 활용하여 지속가능성 목표를 추진하면 기업은 지속가능성 목표와 재무 목표를 둘 다 신속하게 달성할 수 있습니다. IBM 연구에 따르면 지속가능성을 운영화(즉 지속가능성 관행을 비즈니스에 내재화)하는 기업들은 동종 업계 경쟁사 대비 수익성에서 52% 더 높은 성과를 내고, 매출 성장률도 16% 더 높은 것으로 나타났습니다. IBM의 추가 조사에 따르면 설문조사에 참여한 경영진의 61%는 이에 따라 생성형 AI가 지속가능성 의제에 중요해질 것이며, 지속가능성을 위해 생성형 AI에 대한 투자를 늘릴 계획이라고 답했습니다. 이전과 마찬가지로 비즈니스 이점과 지속가능성 이점을 둘 다 제공하려면 이러한 기술을 배포하는 방법을 신중하게 고려해야 합니다.
IBM은 데이터와 AI를 활용하여 조직이 비즈니스를 발전시키고 일상적인 핵심 비즈니스 운영에 지속가능성을 포함할 수 있도록 지원하는 다양한 방법을 모색하고 있습니다. 환경 문제는 기업, 정부, 사회의 협력 없이는 해결될 수 없으며, 지구의 날은 진정한 진전을 이루려면 우리 모두가 행동을 취해야 한다는 점을 상기시켜 줍니다. 오늘날의 과제를 해결하기 위해 모두가 해야 할 역할이 있으며, IBM은 조직이 지속 가능한 관행으로 나아가도록 안내하고 데이터 기반 기술을 구현하여 긍정적인 환경 영향을 제공할 수 있도록 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
지속가능성을 도입하면 많은 조직에서 볼 수 있는 보고나 회계 업무에 그치는 것이 아니라 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있습니다.
전략적 로드맵을 일상적인 운영 작업과 연결하여 지금 바로 지속 가능성 여정을 시작하세요.
IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.
개방형 AI 기반 솔루션과 플랫폼, IBM의 심층적인 업계 전문성을 바탕으로 지속 가능하고 수익성 있는 미래 경로를 계획하여 지속 가능성 여정의 속도를 높이세요.