AI 및 IoT를 적용하여 지속 가능한 에너지원으로의 전환 가속화

저탄소 에너지원으로의 전환을 가속화하고 인프라를 혁신하여 기후에 더욱 탄력적인 조직을 구축해야 할 분명한 필요성이 있습니다. IBM의 접근 방식에는 AI, 사물인터넷(IoT), 고급 데이터 및 자동화 솔루션을 적용하여 이러한 전환을 지원하는 것이 포함됩니다.

예를 들어, 슈퍼마켓 체인인 Salling Group은 IBM Consulting의 Flex Platform을 활용하여 그리드의 재생 가능 전원 공급과 관련된 전력 소비의 균형을 맞추고 있습니다. 덴마크의 Andel Energi와 협력하여 만든 이 플랫폼은 IoT 센서, AI 및 클라우드를 사용하여 소비자가 실시간 지능형 그리드 최적화에 참여할 수 있는 에너지 에코시스템을 제공합니다. 이 기술은 기존 건물 관리 플랫폼과 연동하여, 재생 에너지와 같은 간헐적 에너지원의 활용을 용이하게 합니다. 이를 통해 식료품점과 같은 대형 건물은 재생 가능한 전기 생산을 통해 제공되는 전기를 기반으로 운영에 중대한 영향을 주지 않는 임계값까지 난방 또는 냉방과 같은 에너지 사용을 부분적으로 중단할 수 있으며, 이러한 유연성 대가로 보상을 받을 수 있습니다.

또한 기후 영향을 예측하는 데 필요한 도구를 제공하여 조직이 기후 복원력을 높일 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 삼림 벌채를 추적하고, 온실가스(GHG)를 감지하거나, 작물 수확량을 예측하도록 미세 조정이 가능한 지리 공간 파운데이션 모델을 개발하고 있습니다. 파운데이션 모델을 이용하면 데이터를 식별 및 분석하고, 인구가 이동하는 위치 및 이유와 같은 추세를 파악하고, 재생 에너지를 제공하는 방법에 대한 인사이트를 제공하고, 탄소가 저장되는 위치, 분해되는 데 걸리는 시간 등을 추정할 수 있습니다. 또한 AI를 사용하는 데 엄청난 양의 에너지와 데이터가 필요하다는 점도 알고 있습니다. AI가 점점 더 널리 활용됨에 따라 조직은 AI 시스템을 지속 가능하게 설계하고 관리하는 방안을 고려해야 합니다. 여기에는 재생 에너지원으로 구동되는 지역에서 처리 시스템을 운영하고 컴퓨팅 워크로드가 이러한 에너지를 효율적으로 사용하도록 보장하는 것이 포함될 수 있습니다. IBM은 AI 윤리위원회에 따라 AI 시스템이 환경에 미치는 영향을 완화하기 위해 많은 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 IBM 총 전력 소비의 70.6%가 재생 가능 에너지원에서 나왔으며, 이 중에는 IBM 데이터 센터에서 소비되는 전력의 74%가 포함되어 있습니다. 또한 IBM 허슬리 데이터 센터에서는 자체 기술을 활용해 4,500개의 물리적 컴퓨팅 시스템에서 전력을 절약하고 있습니다.