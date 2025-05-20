모든 것이 즉각적으로 처리되는 시대에 시민들이 정부 서비스에 기대하는 바는 그 어느 때보다 높습니다. BCG 2024 디지털 정부 시민 설문조사에 따르면 미국 설문조사 응답자 중 77%가 디지털 정부 서비스가 민간 부문 디지털 서비스와 비슷하거나 그 이상일 것으로 기대한다고 답했습니다. 같은 설문조사에 따르면 설문조사에 참여한 사용자의 74%가 지난 2년 동안 온라인 미국 정부 서비스에 액세스하는 데 문제가 발생한 것으로 나타났습니다.
기관들은 현대화에 대한 압박을 느끼지만 시민들이 기대하는 원활한 경험을 제공하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 가장 큰 장애물은 무엇일까요? 레거시 시스템입니다. 대부분 수십 년이 지났기 때문에 새로운 도구를 추가하거나 문제를 빠르게 해결하기 어려울 수 있습니다. 이러한 구식 시스템은 혁신을 저해하고 기관이 변화하는 시민의 요구에 부응하지 못하게 합니다.
높아지는 기대치를 충족하고 기존의 한계를 극복하기 위해 기관은 임시방편이 아닌 전략적 접근이 필요합니다. 여기서 인공 지능(AI)과 AI 기반 애플리케이션 현대화가 핵심적인 역할을 합니다. 시스템을 구축, 유지 관리 및 확장하는 방법을 재고함으로써 기관은 클라우드로 가는 길을 열어 오늘날의 디지털 서비스가 요구하는 유연성, 속도 및 혁신을 실현할 수 있습니다.
현대화는 현재 IT 환경에 대한 명확한 이해에서 시작됩니다. 시간이 지나면서 많은 기관들이 단기적인 해결책을 통해 기술 부채를 쌓아왔습니다. 앞으로 나아가기 위해 기관들은 한 걸음 물러서서 물어야 합니다: 현대화의 필요성을 이끄는 요인은 무엇인가? 어떤 과제를 해결하고 있나요? 방해가 되는 것은 무엇인가요?
다음은 기관이 현대화를 추진하게 만드는 일반적인 과제입니다:
기관이 여러 문제에 직면하면 어디서부터 시작해야 할지 결정하기 어려울 수 있습니다. 현명한 첫 단계는 영향력이 크지만 다른 시스템과는 상대적으로 독립적인 워크로드에 초점을 맞추는 것입니다. 초기 성공 사례를 파악하는 것은 현재 환경에 대한 깊은 이해에서 시작되며, 이것이 바로 발견 단계가 중요한 이유입니다.
발견 단계에서 CAST Highlight와 같은 도구를 사용하여 기관이 더 넓은 시스템 내에서 애플리케이션의 상황과 복잡성을 평가할 수 있도록 지원합니다. 이 조치는 격차, 위험 및 기회를 정확히 찾아내는 데 도움이 됩니다. 생성형 AI를 계층화하여 워크로드 적합성과 클라우드 준비 상태를 평가하고 각 애플리케이션에 가장 효율적인 현대화 경로를 추천합니다. 종종 이러한 AI 기반 접근 방식은 마이그레이션 효율성을 최대 70%까지 향상시킵니다1.
백서 읽기: IBM 및 AWS를 통해 연방 애플리케이션 현대화를 위해 AI를 업무에 활용하세요
하지만 성공은 단순히 클라우드에 도달하는 것만이 아니라 클라우드에 도착한 후에도 번창하는 것이 중요합니다. 따라서 출시 후 현대화된 시스템을 실행하고 유지하는 방법인 2일차 계획에도 중점을 둡니다. 기관이 반드시 해야 할 중요한 질문은 "우리 팀이 이를 관리할 수 있는 기술을 보유하고 있는가"입니다.
이 단계에서는 IBM® Consulting이 다시 개입합니다. 일상적인 작업을 자동화하고 운영을 간소화하여 팀의 부담을 줄여줍니다. 이러한 조치를 통해 기관은 팀이 적거나 사내 전문 지식이 부족한 상태에서도 자신 있게 앞으로 나아갈 수 있습니다.
정부 시스템을 현대화하는 것은 결코 쉬운 일이 아니지만, IBM과 AWS의 파트너십이 이를 가능하게 합니다. 데이터 마이그레이션 및 메인프레임 기술에 대한 심층적인 전문 지식을 갖춘 IBM은 레거시 시스템의 복잡성을 신뢰할 수 있는 몇 안 되는 파트너 중 하나입니다. 또한 모든 수준의 개인정보 및 보호를 보장할 수 있는 AWS GovCloud를 통해 안전한 전용 클라우드 환경을 운영하고 있습니다.
IBM과 AWS는 함께 지속적 ATO(CatO) 및 규정 준수에 대한 DevSecOps 접근 방식과 같은 혁신을 제공합니다. 이러한 혁신은 최고의 보안 표준을 유지하면서 개발 프로세스를 간소화합니다. 즉, 신뢰를 손상시키지 않으면서 더 빠르게 진행할 수 있습니다.
현대화는 일회성 프로젝트가 아닙니다. 지속적인 여정입니다. IBM과 AWS 간의 협업은 메인프레임 코드 변환부터 각 임무에 맞는 클라우드 환경 설계에 이르기까지 모든 단계에서 기관을 지원합니다. 그 결과는 어떨까요? 더 많은 자동화, 더 많은 개인화, 그리고 미래를 위해 안전하게 확장 가능한 시스템이 구축되었습니다.
