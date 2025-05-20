모든 것이 즉각적으로 처리되는 시대에 시민들이 정부 서비스에 기대하는 바는 그 어느 때보다 높습니다. BCG 2024 디지털 정부 시민 설문조사에 따르면 미국 설문조사 응답자 중 77%가 디지털 정부 서비스가 민간 부문 디지털 서비스와 비슷하거나 그 이상일 것으로 기대한다고 답했습니다. 같은 설문조사에 따르면 설문조사에 참여한 사용자의 74%가 지난 2년 동안 온라인 미국 정부 서비스에 액세스하는 데 문제가 발생한 것으로 나타났습니다.

기관들은 현대화에 대한 압박을 느끼지만 시민들이 기대하는 원활한 경험을 제공하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 가장 큰 장애물은 무엇일까요? 레거시 시스템입니다. 대부분 수십 년이 지났기 때문에 새로운 도구를 추가하거나 문제를 빠르게 해결하기 어려울 수 있습니다. 이러한 구식 시스템은 혁신을 저해하고 기관이 변화하는 시민의 요구에 부응하지 못하게 합니다.

높아지는 기대치를 충족하고 기존의 한계를 극복하기 위해 기관은 임시방편이 아닌 전략적 접근이 필요합니다. 여기서 인공 지능(AI)과 AI 기반 애플리케이션 현대화가 핵심적인 역할을 합니다. 시스템을 구축, 유지 관리 및 확장하는 방법을 재고함으로써 기관은 클라우드로 가는 길을 열어 오늘날의 디지털 서비스가 요구하는 유연성, 속도 및 혁신을 실현할 수 있습니다.

