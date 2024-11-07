함께하는 미래: AI의 힘을 활용하여 전략적 결과 도출

IBV의 설문조사에서 경영진의 62%가 생성형 AI가 조직의 경험 설계 방식을 혁신한다고 보고했습니다. 호텔 업계만큼 고객 경험이 중요한 산업도 드물며, IBM Build 파트너는 IBM의 도구와 기술을 사용하여 성과를 창출할 수 있도록 지원하고 있습니다.

HTOP Hotels는 스페인 카탈루냐 지역의 16개 호텔에서 하루에 수천 건의 예약을 관리하며 매년 50만 명 이상의 고객을 맞이하고 있습니다. 과거에는 직원 일정을 관리하고 모든 고객에게 뛰어난 경험을 제공할 수 있도록 충분한 직원 배치를 보장하기 위해 수동적이고 스프레드시트 기반의 프로세스에 의존했습니다. 그러나 이 프로세스는 비효율적이고 오류가 발생하기 쉬워 인력 부족의 위험이 높았습니다.

IBM 비즈니스 파트너 Integra는 IBM® Planning Analytics를 기반으로 구축된 HTOP용 솔루션을 개발했으며, 이 호텔 체인은 실시간으로 고객 수요를 예측하고 직원 배치 계획을 최적화하는 데 사용하고 있습니다. AI를 도입한 새로운 솔루션은 계획 수립 시간을 30% 단축하고 직원 가용성에 대한 심층적인 인사이트를 확보하여 수요와 인력 간의 격차를 75% 줄임으로써 운영 비용 효율성을 개선하고 빛나는 게스트 경험을 지원합니다.

IBM® watsonx 기술의 효율성을 경험한 또 다른 IBM 비즈니스 파트너는 인메모리 컴퓨팅의 글로벌 선구자인 GigaSpaces입니다. GigaSpaces는 통합 허브(DIH)를 구축하여 디지털 혁신을 간소화하고 다른 기업이 디지털 서비스를 더 빠르게 개발 및 출시할 수 있도록 지원하기 위해 시장 최초의 디지털 통합 허브(DIH) 중 하나를 구축하고 있습니다.

GigaSpaces는 watsonx.ai 및 watsonx Assistant를 사용하고 IBM Build Lab과 협력하여 고객이 자연어로 엔터프라이즈 데이터를 쿼리할 수 있도록 하여 보다 신뢰할 수 있는 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있도록 할 것입니다. 현재 AI를 사용하여 구조화된 정보로 작업하는 엔지니어는 최대 55%의 정확도를 보입니다. GigaSpaces의 목표는 고객이 거의 95%에 가까운 정확도를 달성하도록 지원하는 것입니다. 또한 GigaSpaces는 watsonx Assistant를 통합함으로써 솔루션의 프로토타입 제작 시간을 몇 달에서 며칠로 단축할 수 있었습니다.