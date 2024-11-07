함께하는 미래: AI의 힘을 활용하여 전략적 결과 도출

AI가 세상을 변화시키고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 최신 생성형 AI 및 머신러닝(ML) 솔루션은 인간 작업자에 비해 놀라운 속도와 정확도로 작업을 수행할 수 있습니다. 그 결과 기업은 코딩 시간을 며칠에서 몇 분으로 단축하고, 전례 없는 정밀도로 고객 경험을 개인화하며, 직원들이 반복적인 관리 업무에서 해방될 수 있습니다.
2022년 이후 AI 솔루션의 투자 수익률(ROI)은 13% 에서 31%로 급증했으며, IBM 기업가치연구소(IBV)의 향후 연구에 따르면 기존 엔터프라이즈 소프트웨어 워크플로에 생성형 AI를 임베딩하면 지속적인 수익을 창출할 수 있을 것으로 전망됩니다. 새로운 산업 혁명에서 성공하기 위해 비즈니스 리더들은 경쟁력을 유지하고 강화하기 위해 AI 및 ML 솔루션을 찾고 있으며, 현재 절반 이상의 CEO가 이러한 기술을 위험보다는 기회로 보고 있습니다.
독립 소프트웨어 공급업체(ISV)와 관리형 서비스 제공업체(MSP)에게 기회는 분명합니다. 새로운 AI 기반 솔루션을 개발하거나 기존 솔루션에 임베딩 AI를 통해 잠재적으로 광범위한 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다. IBM의 기술 스택과 글로벌 범위를 활용하면 빌드 파트너가 AI 성공을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
IBM은 기업이 AI의 힘을 활용하여 전략적 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 최첨단 도구와 전문 지식을 제공하여 오랫동안 AI 혁신의 선두 주자로 자리매김해 왔습니다. 처음부터 새로 시작하는 기업이나 기존 시스템을 개선하려는 기업 모두 IBM은 클라우드 인프라, AI 모델, 실무 엔지니어링 서비스를 결합하여 효율성을 높일 수 있습니다.
IBM Client Engineering 및 Build Lab 팀은 이러한 노력의 중심에 있습니다. 이 팀들은 고객과 긴밀히 협력하며, watsonx.ai™ 포트폴리오와 같은 AI 제품 역량을 활용해 고객의 구체적인 요구에 맞춘 AI 도구를 개발합니다. IBM 접근 방식은 측정 가능한 비즈니스 성과를 이끌어낼 수 있는 솔루션을 공동 개발하는 빌드 파트너와의 협업을 강조합니다.
예를 들어, IBM Build Lab은 네덜란드에 본사를 둔 Migrato가 기존 기술 솔루션을 강화하고 가치 있는 새로운 시장에 접근할 수 있도록 지원하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 비정형 데이터 처리 전문가인 Migrato는 맞춤형으로 개발된 도구를 사용하여 조직이 비정형 데이터를 실행 가능한 비즈니스 인사이트로 변환할 수 있도록 지원합니다.
네덜란드에서는 새로운 법률에 따라 정부 조직이 공익을 위해 모든 정보를 게시하는 동시에 모든 개인 데이터가 수정되도록 해야 합니다. Migrato는 IBM과 파트너십을 통해 정부 고객이 이 프로세스를 자동화하도록 지원할 기회를 포착했습니다.
Migrato는 IBM Build Lab과 협력하여 IBM® Watson NLP Library for Embed를 통합하여 기존 도구 세트를 개선하여 몇 시간 내에 개발 작업의 70%를 완료하고 단 5일 만에 프로덕션 솔루션을 가동했습니다. 현재 회사는 전국 지방 자치 단체가 규정 준수 작업을 간소화할 수 있도록 새로운 솔루션을 구성하고 있습니다.
AI 도구와 에이전트 주도 서비스의 결합은 기업이 고객 서비스 가치를 높일 수 있는 큰 기회를 제공합니다. IBV에 따르면 경영진의 63%가 서비스 에이전트를 직접 지원하기 위해 생성형 AI 사용 사례에 투자했다고 보고했습니다. 고객 서비스는 CEO들이 생성형 AI 혁신의 주요 초점 영역으로 가장 많이 언급하는 조직 기능입니다.
이러한 추세의 한 가지 원동력은 콜센터가 고객 만족도를 유지하는 데 매우 중요하지만 대규모로 효과적인 콜센터 운영을 관리하는 것이 중요한 과제라는 점입니다. 하루에 약 250건의 통화를 하는 300명 이상의 상담원이 근무하는 회사인 ExpertSource는 인원을 동결하면서 모니터링 및 규정 준수 노력을 더욱 엄격하게 통제하고자 했습니다.
기존 자동 통화 후기 기술을 제공한 CXReview는 Watson AI 서비스를 사용하여 ExpertSource를 위한 솔루션을 공동 개발했습니다. CXReview와 IBM® Client Engineering의 공동 팀이 단 16주 만에 개발한 새로운 통화 후기 솔루션은 ExpertSource가 매일 28만 건의 개별 규정 준수 확인을 수행할 수 있도록 지원합니다. 이 회사는 모든 통화에 대해 시작 인사말부터 문서까지 모든 것을 모니터링합니다.
AI 자동화는 ExpertSource가 더 높은 규정 준수 및 품질 표준을 보장하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 관리 팀의 부담을 줄이고 서비스 품질을 개선하며 규정 준수 위험을 완화하는 등 수익성에도 기여합니다.
AI 자동화의 이점을 누리는 또 다른 조직은 핀란드에 본사를 둔 정보 관리 솔루션 및 서비스 제공업체인 Digital Office Company(DOC)입니다. 문서 분류의 정확성을 높이기 위해 DOC는 IBM Ecosystem Engineering Build Lab, IBM Client Engineering 및 IBM Technology Expert Labs와 협력하여 ML과 생성형 AI를 결합하는 파일럿을 개발했습니다. 이 시범 사업은 문서 분류 속도와 품질을 높이는 측면에서 매우 성공적임이 입증되었습니다. 예전에는 몇 분이 걸리던 작업이 이제는 단 2초 만에 완료됩니다.
IBV의 설문조사에서 경영진의 62%가 생성형 AI가 조직의 경험 설계 방식을 혁신한다고 보고했습니다. 호텔 업계만큼 고객 경험이 중요한 산업도 드물며, IBM Build 파트너는 IBM의 도구와 기술을 사용하여 성과를 창출할 수 있도록 지원하고 있습니다.
HTOP Hotels는 스페인 카탈루냐 지역의 16개 호텔에서 하루에 수천 건의 예약을 관리하며 매년 50만 명 이상의 고객을 맞이하고 있습니다. 과거에는 직원 일정을 관리하고 모든 고객에게 뛰어난 경험을 제공할 수 있도록 충분한 직원 배치를 보장하기 위해 수동적이고 스프레드시트 기반의 프로세스에 의존했습니다. 그러나 이 프로세스는 비효율적이고 오류가 발생하기 쉬워 인력 부족의 위험이 높았습니다.
IBM 비즈니스 파트너 Integra는 IBM® Planning Analytics를 기반으로 구축된 HTOP용 솔루션을 개발했으며, 이 호텔 체인은 실시간으로 고객 수요를 예측하고 직원 배치 계획을 최적화하는 데 사용하고 있습니다. AI를 도입한 새로운 솔루션은 계획 수립 시간을 30% 단축하고 직원 가용성에 대한 심층적인 인사이트를 확보하여 수요와 인력 간의 격차를 75% 줄임으로써 운영 비용 효율성을 개선하고 빛나는 게스트 경험을 지원합니다.
IBM® watsonx 기술의 효율성을 경험한 또 다른 IBM 비즈니스 파트너는 인메모리 컴퓨팅의 글로벌 선구자인 GigaSpaces입니다. GigaSpaces는 통합 허브(DIH)를 구축하여 디지털 혁신을 간소화하고 다른 기업이 디지털 서비스를 더 빠르게 개발 및 출시할 수 있도록 지원하기 위해 시장 최초의 디지털 통합 허브(DIH) 중 하나를 구축하고 있습니다.
GigaSpaces는 watsonx.ai 및 watsonx Assistant를 사용하고 IBM Build Lab과 협력하여 고객이 자연어로 엔터프라이즈 데이터를 쿼리할 수 있도록 하여 보다 신뢰할 수 있는 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있도록 할 것입니다. 현재 AI를 사용하여 구조화된 정보로 작업하는 엔지니어는 최대 55%의 정확도를 보입니다. GigaSpaces의 목표는 고객이 거의 95%에 가까운 정확도를 달성하도록 지원하는 것입니다. 또한 GigaSpaces는 watsonx Assistant를 통합함으로써 솔루션의 프로토타입 제작 시간을 몇 달에서 며칠로 단축할 수 있었습니다.
앞서 살펴본 바와 같이 IBM Build 파트너는 고객을 위한 획기적인 능력을 제공하기 위해 당사와 협력하고 있습니다. 비즈니스가 처음부터 새로운 AI 제품을 구축하는 것을 목표로 하든, 기존 제품에 AI 능력을 추가하는 것이든, IBM은 성공에 필요한 도구, 전문 지식 및 협업 접근 방식을 제공합니다.
ISV 또는 MSP는 IBM과 협력하면 훌륭한 결과를 빠르게 달성할 수 있습니다. Watsonx, API, 라이브러리 및 애플리케이션을 포함한 엔터프라이즈급 기능을 통해 기업은 신뢰할 수 있는 AI를 애플리케이션에 신속하게 통합할 수 있습니다.
