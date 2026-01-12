소매업체는 고객 기대치가 마진보다 더 빠르게 상승하는 환경에서 운영되고 있으며, 이로 인해 전환을 두고 망설일 여지가 거의 없습니다. 인공지능은 업계가 소비자와 상호작용하고, 제품을 설계하며, 운영을 수행하는 방식을 재편하는 가장 강력한 동력 중 하나로 빠르게 자리 잡았습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 최신 연구 AI 시대의 소매 및 소비재 산업(Retail and Consumer Products in the AI Era)은 향후 2년이 특히 중요한 전환점이 될 것임을 보여줍니다.
2026년과 2027년에 소매업 리더들이 AI에 대해 내리는 의사결정은 단순히 경쟁 차별화에만 영향을 미치는 것이 아닙니다. 이는 또한 AI를 일상에 활용해 의사결정을 하고, 선택지를 비교하며, 언제 어디서 어떻게 쇼핑할지를 결정하는 고객의 변화에 브랜드가 얼마나 효과적으로 대응할 수 있는지에도 영향을 미칩니다.
고객 기대치는 빠르게 변화하고 있으며, 이제 업계에는 다음 단계를 위한 명확하고 실행 가능한 의제가 필요합니다. 이 연구의 인사이트는 AI가 이미 가시적인 성과를 내고 있는 영역과, 소매업체가 가치를 창출하기 위해 집중해야 할 분야를 구체적으로 보여줍니다.
IBV 연구에서 주목할 만한 결과 중 하나는 AI 투자 주체의 변화입니다. 2027년까지 전체 AI 지출의 35%가 IT 예산 외부에서 집행될 것으로 예상되며, 이는 2025년의 28%에서 증가한 수치입니다. 한편 IT 예산 내 AI 지출 역시 증가하고 있으며, 현재 연간 IT 예산의 10% 미만에서 2027년에는 13%로 확대될 전망입니다.
이는 중요한 산업적 변화를 의미합니다. AI는 이제 단순한 기술적 선택이 아니라 비즈니스 의사결정의 영역이 되었습니다.
머천다이징 팀은 제품 탐색을 강화하기 위해 AI에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 마케팅 팀은 콘텐츠와 오퍼를 개인화하기 위해 AI를 도입하고 있습니다. 공급망 리더들은 수요를 예측하고 예외 상황을 관리하기 위해 AI를 활용하고 있습니다. 투자가 기존의 사일로를 넘어 확산된다는 것은, AI를 전사적으로 운영 체계에 내재화하려는 조직 차원의 변화가 진행되고 있음을 보여줍니다.
연구에 따르면 소매 및 소비재 기업의 80%가 이미 AI에 대한 장기 혁신 전략을 수립한 상태입니다. 이는 AI가 더 이상 부수적인 실험이 아니라 성장을 이끄는 핵심 동력으로 자리 잡았음을 의미합니다.
2026년과 2027년을 앞두고 이러한 투자는 하나의 전환점을 의미합니다. AI 투자는 단순한 툴 실험 단계를 넘어, 실시간 의사결정과 고도화된 고객 기대, 새로운 형태의 Digital Commerce가 형성하는 시장에서 경쟁하기 위한 역량을 구축하는 단계로 이동하고 있습니다.
소매업체는 고객을 이해하기 위해 항상 데이터에 의존해 왔지만, 그중 상당 부분은 여전히 충분히 활용되지 못하고 있습니다. IBV 연구에 따르면 기업의 64%가 자사의 독점 데이터에 AI가 접근할 수 있다고 답했지만, 실제로 활용 가능한 데이터는 49%에 불과합니다. 더 나아가 현재 AI 모델 학습에 사용되고 있는 데이터는 26%에 그칩니다.
이러한 격차는 중요한 기회를 보여줍니다. 독점 데이터를 활용 가능하게 만드는 것은 2026~2027년 AI 의제에서 가장 핵심적인 과제 중 하나입니다. 개인화, 재고 최적화, 수요 예측과 같은 고부가가치 AI 역량의 성과는 데이터의 품질과 접근성에 달려 있기 때문입니다.
소매업에는 강점이 있습니다. 이 산업은 역사적으로 방대한 고객 및 거래 데이터를 축적해 왔습니다. 데이터가 더 정제되고, 거버넌스가 강화되며, 서로 유기적으로 연결될수록, 고객 경험과 운영 전반에서 AI가 창출하는 가치도 크게 확대됩니다.
고객들은 이미 그 변화를 체감하고 있습니다. 임원의 58%는 AI가 고객 유지율과 만족도를 향상시킨다고 답했으며, 지난 1년 동안 해당 영역에서 평균 31%의 개선 효과가 있었다고 밝혔습니다. 충성도를 기반으로 하는 산업에서 이러한 성과는 매우 의미 있는 변화입니다.
소매업에서 AI의 역할은 자문 중심에서 실행 중심으로 이동하고 있습니다. IBV 연구에 따르면 임원의 84%는 AI가 시장의 혼란과 변화하는 고객 요구에 신속하게 대응하는 역량을 크게 강화할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 가장 혁신적인 변화는 단순한 속도가 아닙니다. 복잡한 과업을 실제로 실행할 수 있는 AI의 역량입니다.
에이전틱 및 자율형 AI 시스템은 이미 재고를 조정하고, 오퍼를 개인화하며, 복잡한 구매 의사결정 과정을 안내하는 등 다단계 워크플로를 실행하고 있습니다. 연구에 따르면 임원의 76%는 효율성 향상뿐 아니라 새로운 수익원 창출을 위해 AI를 활용할 수 있도록 비즈니스 모델을 전환하고 있습니다.
이처럼 실행 중심 AI로의 전환은 향후 2년간 소매업 혁신을 규정하는 핵심 특징 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 2026년에 에이전틱 AI를 위한 기반을 구축하는 조직은 2027년에 고객 경험을 한 단계 끌어올리고 새로운 가치를 창출할 수 있는 유리한 위치를 확보하게 될 것입니다.
대표적인 사례로 Al Futtaim Group이 있습니다. 이 기업의 AI 기반 Blue 앱은 로열티, 결제, 쇼핑을 하나의 통합된 여정으로 연결합니다. 고객은 카테고리를 넘나들며 즉시 포인트를 적립·사용하고, 마찰 없이 상품을 탐색하며, 하나의 흐름 안에서 거래를 완료할 수 있습니다. 이는 인간의 감독과 결합된 AI 주도 오케스트레이션의 효과를 보여줍니다.
이 연구는 AI가 인간의 역할을 대체하기보다는 보완한다는 점을 분명히 합니다. AI 에이전트는 가치 사슬 전반에서 재고, 결제, 물류, 고객 데이터를 연결하는 반복적이고 다단계적인 프로세스를 점점 더 맡고 있으며, 판단력, 공감, 브랜드 신뢰가 중요한 영역에서는 직원이 개입합니다.
이 모델은 매장 직원과 서비스 팀이 더 높은 부가가치를 창출하는 상호작용과 복잡한 고객 요구에 집중할 수 있도록 합니다. 경영진은 AI가 마케팅, 고객 서비스, 공급망 운영, 디지털 커머스 분야에서 가장 큰 가치를 창출하고 있다고 보고합니다. 이는 운영의 정밀성과 인간적 연결이 교차하는 영역입니다.
그 결과는 AI가 복잡성을 관리하고, 사람은 소매업을 인간적으로 차별화하는 요소를 강화하는 하이브리드 운영 모델입니다.
이 연구는 또한 에코시스템의 중요성이 점점 커지고 있음을 강조합니다. AI는 툴, 파트너, 플랫폼, 에이전트가 안전하고 원활하게 함께 작동할 때에만 혁신적인 영향을 미칠 수 있습니다. 분절된 시스템 환경에서는 자율형 AI가 잠재력을 충분히 발휘할 수 없습니다.
이러한 변화에 대비하기 위해 소매업체는 커머스 플랫폼을 현대화하고, 비선형적인 고객 여정에 맞춰 프로세스를 재설계하며, 데이터 거버넌스를 강화해야 합니다. AI 시스템이 비즈니스 전반을 이해하고 실행할 수 있게 되면, 소매업체는 개별 터치포인트가 아닌 전반적인 경험을 통합적으로 오케스트레이션할 수 있습니다.
이러한 이유로 에코시스템 통합은 2026~2027년 AI 의제의 핵심에 자리하고 있습니다. 미래는 개별 기능을 넘어 가치 사슬 전반에서 인텔리전스를 조율할 수 있는 소매업체의 몫입니다.
IBV 연구 인사이트는 소매업 리더가 성과를 가속화하기 위해 집중해야 할 세 가지 영역을 제시합니다.
보안이 확보된 고객 데이터를 기반으로 고객 여정을 설계하고, 주문-수금(order-to-cash) 및 공급망 오케스트레이션과 같은 고영향 프로세스에 AI를 적용하며, 고객이 외부 AI 어시스턴트를 통해 상호작용하는 경우에도 AI 툴이 브랜드의 정체성을 일관되게 반영하도록 하세요.
제품 정보를 검색 가능하고 AI 친화적으로 구성하세요. 반복적인 운영 업무부터 자동화를 시작하고, 고객과 내부 팀 모두의 신뢰를 구축해 나가면서 AI의 역할을 점진적으로 확대하세요.
사일로를 제거하세요. 비즈니스 시스템을 연결하세요. AI 에이전트가 기능 간 업무를 조율하도록 하세요. AI 기반 추천과 거래가 안전하고 정확하며 브랜드 가치에 부합하도록 하세요.
소매업에서는 모든 클릭, 장바구니, 대화가 중요하며, AI는 업계를 인간적으로 만드는 요소를 더욱 강화하고 있습니다. 향후 2년 동안 AI를 통해 운영 방식을 근본적으로 재구성하는 소매업체와 이를 단지 또 하나의 기술 계층으로 여기는 소매업체 간의 격차는 더욱 벌어질 것입니다.
결정적인 차이는 데이터 기반, 운영 모델, 그리고 AI가 자율적으로 실행하도록 신뢰할 영역에 대한 명확한 의사결정에서 비롯될 것입니다. 지금 이러한 기반을 강화하는 것이 소매업 성과의 다음 시대를 결정하게 될 것입니다.
앞으로의 기회는 크며, 매우 현실적입니다. 오늘 의지를 가지고 행동하는 소매업체가 내일의 ‘좋은 기준’을 정의하게 될 것입니다. 반대로 기다리는 소매업체는 이미 다른 이들이 정해 놓은 속도를 따라가야 하는 상황에 놓일 수 있습니다.
