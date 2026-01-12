소매업체는 고객 기대치가 마진보다 더 빠르게 상승하는 환경에서 운영되고 있으며, 이로 인해 전환을 두고 망설일 여지가 거의 없습니다. 인공지능은 업계가 소비자와 상호작용하고, 제품을 설계하며, 운영을 수행하는 방식을 재편하는 가장 강력한 동력 중 하나로 빠르게 자리 잡았습니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)의 최신 연구 AI 시대의 소매 및 소비재 산업(Retail and Consumer Products in the AI Era)은 향후 2년이 특히 중요한 전환점이 될 것임을 보여줍니다.

2026년과 2027년에 소매업 리더들이 AI에 대해 내리는 의사결정은 단순히 경쟁 차별화에만 영향을 미치는 것이 아닙니다. 이는 또한 AI를 일상에 활용해 의사결정을 하고, 선택지를 비교하며, 언제 어디서 어떻게 쇼핑할지를 결정하는 고객의 변화에 브랜드가 얼마나 효과적으로 대응할 수 있는지에도 영향을 미칩니다.

고객 기대치는 빠르게 변화하고 있으며, 이제 업계에는 다음 단계를 위한 명확하고 실행 가능한 의제가 필요합니다. 이 연구의 인사이트는 AI가 이미 가시적인 성과를 내고 있는 영역과, 소매업체가 가치를 창출하기 위해 집중해야 할 분야를 구체적으로 보여줍니다.