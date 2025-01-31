AI 의사 결정: 기업은 어디에 선을 그어야 할까요?

"컴퓨터는 결코 책임을 질 수 없으므로 컴퓨터가 경영 결정을 내려서는 안 됩니다."

— IBM 학습 매뉴얼, 1979년

인공 지능(AI)의 도입이 증가하고 있습니다. 2023년 IBM 글로벌 AI 도입 지수에 따르면 기업의 42%가 AI를 적극적으로 배포했으며, 40%는 AI 기술을 실험하고 있습니다. AI를 사용 중이거나 탐색 중인 기업 중 59%는 지난 2년 동안 투자와 출시를 가속화했습니다. 그 결과, 지능형 도구를 활용하여 (아마도) 정확한 해답에 도달하는 AI 의사 결정이 급증하고 있습니다.

그러나 신속한 도입은 다음과 같은 질문을 제기합니다. AI가 잘못된 선택을 하면 누가 책임을 져야 할까요? IT 팀이 잘못에 대한 책임을 지나요? 아니면 경영진? AI 모델 빌더? 디바이스 제조업체?

이 글에서는 진화하는 AI의 세계를 살펴보고 위의 인용문을 현재 사용 사례의 맥락에서 재검토해 보겠습니다. 기업은 여전히 사람의 개입을 필요로 할까요, 아니면 AI가 결정을 내릴 수 있을까요?