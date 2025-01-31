AI 의사 결정: 기업은 어디에 선을 그어야 할까요?

"컴퓨터는 결코 책임을 질 수 없으므로 컴퓨터가 경영 결정을 내려서는 안 됩니다."
— IBM 학습 매뉴얼, 1979년
인공 지능(AI)의 도입이 증가하고 있습니다. 2023년 IBM 글로벌 AI 도입 지수에 따르면 기업의 42%가 AI를 적극적으로 배포했으며, 40%는 AI 기술을 실험하고 있습니다. AI를 사용 중이거나 탐색 중인 기업 중 59%는 지난 2년 동안 투자와 출시를 가속화했습니다. 그 결과, 지능형 도구를 활용하여 (아마도) 정확한 해답에 도달하는 AI 의사 결정이 급증하고 있습니다.
그러나 신속한 도입은 다음과 같은 질문을 제기합니다. AI가 잘못된 선택을 하면 누가 책임을 져야 할까요? IT 팀이 잘못에 대한 책임을 지나요? 아니면 경영진? AI 모델 빌더? 디바이스 제조업체?
이 글에서는 진화하는 AI의 세계를 살펴보고 위의 인용문을 현재 사용 사례의 맥락에서 재검토해 보겠습니다. 기업은 여전히 사람의 개입을 필요로 할까요, 아니면 AI가 결정을 내릴 수 있을까요?
DEGI의 수석 컨설턴트이자 ISACA 실무 트렌드 그룹의 멤버인 Guy Pearce는 30년 이상 AI 분야에 종사해왔습니다. "처음에는 상징적이었지만, 이제는 통계적입니다."라고 그는 말합니다. 알고리즘과 모델은 데이터 처리를 가능하게 하고 시간이 지남에 따라 비즈니스 성능을 개선합니다.
IBM의 최근 AI 사용 사례 보고서의 데이터는 이러한 변화의 영향을 보여줍니다. 리더의 3분의 2는 AI가 매출 성장률을 25% 이상 개선했다고 답했으며, 72%는 AI 성숙도를 높이는 과정에서 최고 경영진이 IT 경영진과 완전히 일치하고 있다고 답했습니다.
AI에 대한 신뢰가 높아지면서 기업들은 비즈니스 성과를 개선하기 위해 지능형 도구를 구현하고 있습니다. 예를 들어, 자산 관리 회사인 Consult Venture Partners는 AIda AI를 구축했습니다. 이 대화형 디지털 AI 컨시어지는 IBM® watsonx Assistant 기술을 사용하여 인간 상담원이 필요 없이 잠재 고객의 질문에 답변합니다.
Alda AI는 문의의 92%에 올바르게 답변했고, 문의의 47%는 웨비나 등록으로 이어졌고, 39%는 잠재 고객으로 전환되었습니다.
92%는 Alda AI의 인상적인 성과입니다. 여기서 주의할 점은 여전히 잘못된 경우가 8%라는 점입니다. 그렇다면 AI가 실수를 하면 어떻게 될까요?
Pearce에게 이는 위험 부담의 크기에 달려 있습니다.
그는 AI를 활용하여 신용 점수를 평가하고 대출을 발행하는 한 금융회사의 예를 들어 설명합니다. 이러한 결정의 결과는 상대적으로 낮은 위험 부담이 있습니다. 가장 좋은 시나리오는 AI가 제때 전액 상환하는 대출을 승인하는 것입니다. 최악의 경우 대출자가 채무 불이행이 발생하고 기업은 법적 조치를 취해야 합니다. 불편하긴 하지만 부정적인 결과보다 잠재적인 긍정적인 결과가 훨씬 더 큽니다.
"위험 부담이 큰 의료 분야를 한번 보세요."라고 Pearce는 말합니다. AI를 사용하여 대기 시간 문제를 해결한다고 가정해 보겠습니다. 환자를 올바른 순서로 진료할 수 있는 충분한 데이터를 확보하고 있나요? 만약 잘못하면 어떻게 될까요? 그 결과는 죽음일 수도 있습니다."
따라서 의사 결정에 AI가 사용되는 방식은 주로 의사 결정의 대상과 이러한 의사 결정이 회사와 의사 결정이 영향을 미치는 사람들 모두에 미치는 영향에 따라 달라집니다.
어떤 경우에는 최악의 시나리오가 사소한 불편일 수 있습니다. 반면에 다른 경우는 그 결과가 심각한 피해를 초래할 수 있습니다.
2024년 4월, '완전 자율 주행' 모드로 운행하던 Tesla가 오토바이 운전자를 치어 사망에 이르게 했습니다. 차량 운전자는 적극적인 운전자 감독이 필요했음에도 불구하고 충돌하기 전에 휴대폰을 보았다고 인정했습니다.
그렇다면 누가 책임을 져야 할까요? 당연히 운전자의 책임이었으며 차량 과실치사 혐의로 체포되었습니다.
하지만 이것이 책임을 묻는 유일한 길은 아닙니다. 또한 회사의 AI 알고리즘이 피해자를 발견하지 못했기 때문에 Tesla가 일부 책임을 져야 하는 경우도 있습니다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)과 같은 정부 기관을 비난할 수도 있습니다. 테스트가 충분히 엄격하지 않거나 완전하지 않았을 수 있습니다.
심지어 Tesla의 AI를 만든 사람이 사람을 죽일 수 있는 코드를 공개한 것에 대해 책임을 질 수 있다고 주장할 수도 있습니다.
이것이 AI 의사 결정의 역설입니다. 즉 특정한 누군가의 잘못일까요, 아니면 모두의 잘못일까요? "책임을 져야 하는 모든 이해관계자를 한데 모은다면 책임의 소재는 어디에 두어야 할까요?"라고 Pearce는 묻습니다. "최고 경영진일까요? 팀 전체 일까요? 조직 전체에 책임이 분산된다면 모두가 감옥에 가는 일은 없을 것입니다. 궁극적으로 책임을 공유하면 책임이 없는 경우가 많기 때문입니다."
그렇다면 조직은 어디에 선을 그어야 할까요? AI 인사이트는 인간의 의사 결정에 어떤 영향을 미칠까요?
세 가지 고려 사항, 즉 윤리, 위험, 신뢰가 핵심입니다.
"윤리적 딜레마의 경우 AI가 판단을 내릴 수 없습니다."라고 Pearce는 말합니다. 지능형 도구는 당연히 가장 윤리적인 경로가 아니라 가장 효율적인 경로를 추구하기 때문입니다. 따라서 윤리적 문제나 우려가 있는 모든 결정에는 반드시 사람의 감독이 포함되어야 합니다.
위험은 AI의 전문 분야입니다. "AI는 위험 영역에 강점이 있습니다."라고 Pearce는 말합니다. "통계 모델이 하는 일은 표준 오차라는 것을 제공하여 AI가 추천하는 항목의 잠재적 변동성이 높거나 낮은지 여부를 알려주는 것입니다." 따라서 AI는 금융이나 보험과 같은 위험 기반 의사 결정에 유용합니다.
마지막으로, 기업은 신뢰를 우선시해야 합니다. Pearce는 "기관에 대한 신뢰 수준이 낮아지고 있습니다."라고 말합니다. "많은 시민들은 자신이 공유하는 데이터가 신뢰할 수 있는 방식으로 사용되고 있다는 확신을 갖지 못합니다."
예를 들어, GDPR에 따라 기업은 데이터 수집 및 처리에 대해 투명해야 하고 시민에게 옵트아웃 기회를 제공해야 합니다. AI 사용에 대한 신뢰를 강화하기 위해 조직은 AI를 사용하는 방법과 이유를 명확하게 전달하고, 고객과 클라이언트가 AI 기반 프로세스를 거부할 수 있도록 해야 합니다.
관리 의사 결정에 AI를 사용해야 할까요? 아마도요. 이러한 결정을 내리는 데 AI가 사용될까요? 거의 확실합니다. 여러 데이터 세트를 캡처하고, 상호관계를 파악하고, 분석하고, 새로운 인사이트를 제공하는 AI의 기능은 기업이 운영을 간소화하고 비용을 절감할 수 있는 강력한 도구입니다.
명확하지 않은 것은 경영진 수준의 의사 결정으로의 전환이 책임에 어떤 영향을 미칠 것인가 하는 점입니다. Pearce에 따르면, 현재 상황은 이 분야에서 '모호한 경계'를 만들고 있으며, 법률이 AI 사용 증가를 따라가지 못하고 있습니다.
윤리적 원칙에 부합하도록 하고, 잘못된 선택의 위험을 줄이고, 이해관계자와 고객의 신뢰를 얻으려면 사람이 계속 개입하는 것이 비즈니스에 가장 도움이 됩니다. 이는 AI가 조치를 취하기 전에 직원의 직접적인 승인이 필요하다는 것을 의미할 수 있습니다. 또한 AI 의사 결정 결과를 이따금 검토하고 평가하는 것을 의미할 수 있습니다.
그러나 기업이 어떤 접근 방식을 선택하든 핵심 메시지는 동일합니다. AI 기반 의사 결정에 관해서는 명확한 기준이 없다는 점입니다. 이는 가능한 위험, 잠재적 보상, 가능한 결과에 따라 정의되는 움직이는 목표입니다.
데이터 보안, 엔드포인트 관리, ID 및 액세스 관리(IAM) 솔루션 등 어떤 솔루션이 필요하든 IBM의 전문가들이 협력하여 엄격한 보안 태세를 갖추도록 도와드립니다.