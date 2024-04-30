60초 내에 랜섬웨어를 탐지하는 AI 사이버 보안 솔루션

랜섬웨어가 걱정되시나요? 이는 놀라운 일이 아닙니다. 세계경제포럼에 따르면 대규모 사이버 손실(100만 유로 이상)의 경우 데이터가 유출된 사례가 2019년 40%에서 2022년 거의 80%로 두 배 가량 증가했으며, 최근에는 훨씬 더 가파른 증가세를 보였습니다..

한편, 다른 위험도 나타나고 있습니다. 예를 들어, 2024 IBM X-Force Threat Intelligence Index에 따르면 위협 집단의 투자가 점점 더 생성형 AI 공격 도구에 집중되고 있습니다.

범죄자들은 피싱 이메일 콘텐츠 제작을 지원하는 등 오랫동안 AI를 사용해 왔습니다. 또한 이러한 집단은 잠재적으로 기술 작업을 자동화하거나 최적화하기 위해 LLM을 사용하여 파일 조작, 데이터 선택, 정규식 및 다중 처리 등 기본적인 스크립팅 작업을 지원해왔습니다.

조직은 마치 체스 경기처럼 적보다 먼저 여러 수를 생각해야 합니다. 이러한 예측 조치는 사이버 공격의 시작을 나타낼 수 있는 이상 징후를 식별하는 데 도움이 되는 클라우드 기반 사이버 보안을 포함할 수 있습니다.

최근에는 랜섬웨어와 같은 이상 징후를 60초 이내에 탐지할 수 있는 AI 사이버 보안 솔루션이 등장했습니다. IBM은 고객이 보다 빠르고 정확한 탐지를 통해 위협에 대응할 수 있도록 지원하기 위해 IBM Storage FlashSystem 제품 내에서 사용할 수 있는 새로운 AI 강화 버전의 IBM FlashCore Module 기술과 새로운 IBM Storage Defender 소프트웨어 버전을 발표했습니다. 이러한 솔루션은 보안팀이 인공 지능의 시대에 공격을 더 효과적으로 탐지하고 대응하는 데 도움이 될 것입니다.