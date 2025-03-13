데이터 리터러시: AI는 방대한 양의 데이터를 처리하고 예측을 생성할 수 있지만 항상 올바른 방향으로 작동하는 것은 아닙니다. CFO는 AI 모델의 작동 방식을 이해하고, 잠재적 결함을 찾아내고, 인간의 판단이 필요한 시점을 알아야 합니다.



예를 들어, AI 기반 재무 모델은 과거 추세를 기반으로 다음 분기 매출이 30% 증가할 것으로 예측합니다. 그러나 CFO는 판매에 영향을 미칠 주요 규제 변화가 다가오고 있다는 것을 알고 있습니다. CFO가 AI를 맹목적으로 신뢰하면 회사는 리소스를 과도하게 투입하여 재정적 손실을 입을 수 있습니다. 그러는 대신 CFO는 외부 시장 지식을 기반으로 예측을 조정하여 보다 현실적인 재무 전략을 보장합니다.



AI는 보유한 데이터로만 작동할 수 있으며 예상치 못한 시장 변화, 법적 변경 사항 또는 회사별 전략적 움직임은 고려할 수 없습니다. CFO는 AI 기반 인사이트를 비판적인 시각으로 해석해야 합니다.



스토리텔링 및 커뮤니케이션: AI는 복잡한 재무 보고서와 예측을 생성할 수 있지만, 숫자만으로는 의사 결정을 내리는 것이 아니라 사람이 의사 결정을 내리게 됩니다. CFO는 AI 기반 인사이트를 경영진, 투자자 및 팀이 이해하고 조치를 취할 수 있는 매력적인 비즈니스 내러티브로 변환해야 합니다.



예를 들어, AI 툴이 주요 제품 라인의 수익 마진 감소를 감지했다고 가정해 보겠습니다. CFO는 데이터를 문제로 제시하는 대신, 전략적으로 대처합니다. CFO는 이 문제를 기회로 삼아 가격을 조정하고 공급업체 계약을 재협상하여 손실된 마진을 회복할 수 있다고 조언하며 문제를 기회로 만들었습니다. 그런 다음 AI가 생성한 시나리오 분석을 사용하여 다양한 가격 책정 모델의 영향을 보여줍니다. 마지막으로, 권장 전략이 앞으로 최선의 길인 이유를 설명하는 설득력 있는 리더십 스토리를 작성합니다.



CFO는 단순한 숫자 분석가가 아니라, AI 기반 인사이트를 사용하여 설득하고 영향을 미치며 조치를 취하는 비즈니스 스토리텔러입니다.



비판적 사고: AI 모델의 성능은 학습된 데이터에 따라 달라집니다. 편향되거나, 데이터를 놓치거나, 결함이 있는 가정을 하면 AI가 오해의 소지가 있는 결과를 생성할 수 있습니다. CFO는 AI 아웃풋에 의문을 제기하고 실제 비즈니스 컨텍스트에서 의미가 있는지 확인할 수 있어야 합니다.



예를 들어, AI 시스템은 단기 수익성을 개선하기 위해 R&D(연구 및 개발) 부서에 대규모 비용 절감을 권장합니다. 표면적으로는 이 계획이 논리적으로 보이지만, CFO는 R&D를 축소하면 장기적인 혁신을 저해하고 회사를 위험에 빠뜨릴 수 있다는 점을 인식하고 있습니다. CFO는 AI의 권장 사항을 맹목적으로 따르는 대신 단기 효율성과 장기 전략의 균형을 맞춰 지속 가능한 성장을 보장합니다.



AI는 '생각'하는 것이 아니라, 패턴을 따릅니다. CFO는 결국 회사에 해를 끼칠 수 있는 결함이 있는 권장 사항과 유용한 인사이트를 분리하는 필터 역할을 해야 합니다.



감성 지능: AI는 데이터를 분석할 수 있지만 신뢰를 구축하거나 거래를 협상하거나 팀을 이끌 수는 없습니다. 관계를 관리하고 감정을 이해하며 이해관계자에게 영향을 미치는 CFO의 능력은 대체할 수 없습니다.



예를 들어, 기업이 대규모 구조 조정을 진행하고 있는데 AI가 비용 절감을 위해 해고를 제안한다고 가정해 보겠습니다. CFO는 AI의 추천을 그냥 받아들이지 않습니다. 부서장과 협력하여 사기와 운영에 미치는 영향을 파악한 다음 대체 비용 절감 조치(예: 효율성 개선 또는 성장 분야로의 직원 재배치)를 모색합니다. CFO는직원들과 투명하게 소통하여 리더십에 대한 신뢰와 일치를 보장합니다.

