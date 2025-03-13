다음과 같은 시나리오를 상상해 보세요. 이사회에 참석한 CFO로서, 최신 재무 전략에 대해 확신을 갖고 있다고 가정해 보겠습니다. 하지만 CEO는 나를 돌아보며 이렇게 말합니다. “우리의 AI 시스템은 수치를 분석하여 더 나은 계획을 생각해 냈습니다. 더 이상 CFO가 필요하지 않을 수도 있습니다." 나는 긴장하며 웃습니다... 농담이겠죠? 하지만 마음 속 깊은 곳에는 'AI가 나를 대체할 수 있을까?'라는 생각이 남아 있습니다.
AI는 이미 보고서를 자동화하고 시장 동향을 예측하며 사기가 발생하기 전에 탐지하는 등 금융을 혁신하고 있습니다. 일부 기업에서는 사람의 개입 없이 재무 결정을 내리는 AI CFO가 있다고 주장하기도 합니다.
그렇다면 AI는 재무 책임자의 종말의 시작일까요, 아니면 그저 재무 책임자의 무기고에 있는 또 다른 도구일까요? 과대 광고와 현실을 구분합시다.
업계 뉴스레터
가장 중요하고 흥미로운 AI 뉴스에 대한 선별된 인사이트를 확인하세요. 주간 Think 뉴스레터를 구독하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독은 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
사실 AI는 한때 CFO의 몫이었던 많은 일을 할 수 있으며, 그 일을 놀라울 정도로 잘 해냅니다. 금융 분야에서 AI의 초능력은 다음과 같습니다.
• 빛의 속도로 수치 분석: AI는 방대한 양의 데이터를 몇 초 만에 분석할 수 있는 반면, 사람은 며칠이 걸릴 수도 있습니다. 적절하게 확장된 생성형 AI(Gen AI) 솔루션은 행당 0.1초의 성능으로 분석을 향상할 수 있습니다.
• 사람보다 먼저 트렌드 파악: AI는 시장 변화와 현금 흐름 문제가 문제가 되기 전에 예측할 수 있습니다.
• 실시간 사기 탐지: AI가 항상 감시하여 의심스러운 거래에 즉시 플래그를 지정합니다.
• 반복 작업 자동화: 분개, 조정, 재무 보고 등의 작업을 AI가 손쉽게 처리합니다. 예를 들어, IBM watsonx Orchestrate를 사용하면 재무 저널의 90%를 자동화할 수 있습니다.
CFO들이 다소 불안해하는 것도 당연합니다. AI는 결코 잠을 자지 않고 감정적인 결정을 내리지 않으며 규칙을 잊지 않습니다. 하지만 이것이 인간의 리더십을 대체할 수 있다는 것을 의미할까요?
IBM Planning Analytics와 같은 툴은 다른 이야기를 들려줍니다. AI는 CFO를 대체하는 대신 CFO의 가장 가치 있는 동맹이 되고 있습니다. Planning Analytics는 실시간 인사이트를 제공하고, 반복적인 작업을 자동화하고, 의사 결정을 향상시킴으로써 정확하고 자신감 있게 리더십을 발휘할 수 있도록 재무 책임자를 지원하며, 실행 가능한 인사이트와 예측을 제공합니다. 그러나 비즈니스에 적합한 경로를 결정하는 것은 CFO의 몫입니다.
AI는 숫자에는 뛰어나지만 판단, 전략, 리더십과 같은 필수적인 요소가 부족합니다. 예를 들어, 금융 위기가 발생했을 때 AI는 과거 데이터를 분석하고 비용 절감 계획을 제안할 수 있지만 직원 사기, 브랜드 평판 또는 장기적인 성장은 고려하지 않습니다. CFO의 비전을 알지 못하며 투자자와 협상할 수도 없습니다. AI는 인사이트를 제공할 수 있지만 인간 CFO처럼 기업 전략, 리더십 비전 또는 기밀 비즈니스 협상을 이해하지는 못합니다.
인간이 여전히 AI보다 우위에 있는 분야는 어디일까요?
• 큰 그림에서의 사고: AI는 수치를 분석하고 효율성 개선과 경로를 제안할 수 있지만, 경영진 회의실에 앉거나 장기적인 기업 전략을 이해하지는 못합니다. 인간 CFO만이 회사의 비전과 장기 목표에 부합하는 재무 결정을 결정할 수 있습니다. 예를 들어 Planning Analytics는 CFO에게 실행 가능한 인사이트와 AI 예측을 제공합니다. 그러나 CFO는 더 광범위한 비즈니스 컨텍스트를 평가하고, 가정에 이의를 제기하며, 규제 변화나 시장 혼란과 같은 외부 요인을 조정하고, 회사의 목표에 부합하는 최종 전략적 결정을 내립니다.
• 감성 지능: AI는 가격대, 투자 전략 또는 위험 평가를 추천할 수 있지만 비즈니스는 숫자로만 이루어지는 것이 아닙니다. 중요한 것은 관계에 관한 것입니다. AI는 관계를 구축하거나 이해관계자를 설득하거나 팀에 영감을 주지 못지만, CFO는 할 수 있습니다.
• 위기 관리: AI는 정형 데이터와 과거 패턴을 기반으로 성장합니다. 하지만 전례 없는 상황이 발생하면 어떻게 될까요? AI는 복잡하고 구조화되지 않은 상황에서는 판단력이 부족하며, 갑작스러운 시장 붕괴나 글로벌 팬데믹과 같이 예측할 수 없는 상황에 직면하면 어려움을 겪습니다.
• 윤리적 의사 결정: AI는 수익성 향상을 위해 해고를 제안할 수 있지만, CFO는 이것이 항상 올바른 선택은 아니라는 것을 알고 있습니다. 또는 AI가 비용 절감 조치를 제안할 수는 있지만 경영진이 경쟁사와 합병할 계획인지, 스타트업을 인수할 계획인지, 어려움을 겪고 있는 비즈니스를 매각할 계획인지는 CFO만이 알 수 있습니다.
재무는 단순히 올바른 계산을 하는 것이 아니라, 올바른 결정을 내리는 것입니다. 이는 AI가 스스로 할 수 없는 일입니다. AI는 도구이지만, CFO가 주도합니다. CFO는 Planning Analytics를 통해 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있지만, 이러한 의사 결정에는 여전히 인간의 인사이트가 필요합니다.
미래는 AI가 CFO를 대체하는 것이 아니라 AI를 기반으로 한 CFO가 더 스마트하고 빠르며 전략적인 의사 결정을 내릴 것입니다. CFO를 대체하는 대신 AI가 CFO의 역량을 강화하고 있습니다. '아이언맨'을 생각해 보세요. AI는 첨단 슈트지만 통제권은 여전히 인간에게 있습니다.
그렇다면 AI가 어떻게 CFO를 대체하지 않고 돕고 있을까요? AI는 다음과 같은 주요 방식으로 재무 리더들과 협력합니다.
• AI가 어려운 일을 해결: 2027년까지 조직의 64%가 평판 위험을 예측, 모니터링 및 완화하기 위해 생성형 AI를 도입할 계획입니다. AI는 CFO가 전략에 집중할 수 있도록 데이터를 처리하고, 보고서를 생성하고, 위험을 강조 표시합니다.
• CFO를 더 빠르고 선명하게 만드는 AI: CFO는 재무 인사이트를 얻기 위해 몇 주를 기다리는 대신 실시간으로 인사이트를 얻을 수 있습니다. Planning Analytics는 Mawgif가 실시간으로 데이터를 분석하고 관리하여 수익 및 효율성 최적화를 통해 성과를 10% 향상할 수 있도록 지원했습니다.
• AI로 인적 오류 감소: 스프레드시트에서 수동으로 실수할 일이 더 이상 없습니다. AI가 정확성을 보장합니다.
• CFO에게 리더십을 발휘할 더 많은 시간 제공하는 AI: 숫자에 쫓기는 시간이 줄어든다는 것은 혁신과 의사 결정에 더 많은 시간을 할애할 수 있다는 것을 의미합니다. Planning Analytics와 같은 AI 기반 툴은 CFO를 대체하기보다는, CFO에게 더 날카로운 강점을 제공하여 더 빠르게 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있는 기술에 정통한 리더로 탈바꿈시킵니다.
AI는 위협이 아니라, 이를 무시하는 것이 위협입니다. 미래에 성공하는 CFO는 AI를 두려워하지 않고 받아들일 것입니다. AI는 대부분의 자율 주행 자동차와 같다고 생각하면 됩니다. 길을 찾을 수는 있지만 필요할 때 제어하려면 여전히 사람이 필요합니다. CFO는 오케스트레이터이자 전략적 리더로서 혁신과 성장을 주도할 책임이 있습니다. 생성형 AI와 같은 새로운 기술을 통합함으로써 조직 전체에서 운영 방식을 변화시키고 혁신하며 가치를 제공할 수 있습니다.
하지만 AI가 필요한 우위를 점할 수 있도록 지원하기 때문에, CFO는 무기고에 특정한 도구를 여전히 갖추고 있어야 합니다.
데이터 리터러시: AI는 방대한 양의 데이터를 처리하고 예측을 생성할 수 있지만 항상 올바른 방향으로 작동하는 것은 아닙니다. CFO는 AI 모델의 작동 방식을 이해하고, 잠재적 결함을 찾아내고, 인간의 판단이 필요한 시점을 알아야 합니다.
예를 들어, AI 기반 재무 모델은 과거 추세를 기반으로 다음 분기 매출이 30% 증가할 것으로 예측합니다. 그러나 CFO는 판매에 영향을 미칠 주요 규제 변화가 다가오고 있다는 것을 알고 있습니다. CFO가 AI를 맹목적으로 신뢰하면 회사는 리소스를 과도하게 투입하여 재정적 손실을 입을 수 있습니다. 그러는 대신 CFO는 외부 시장 지식을 기반으로 예측을 조정하여 보다 현실적인 재무 전략을 보장합니다.
AI는 보유한 데이터로만 작동할 수 있으며 예상치 못한 시장 변화, 법적 변경 사항 또는 회사별 전략적 움직임은 고려할 수 없습니다. CFO는 AI 기반 인사이트를 비판적인 시각으로 해석해야 합니다.
스토리텔링 및 커뮤니케이션: AI는 복잡한 재무 보고서와 예측을 생성할 수 있지만, 숫자만으로는 의사 결정을 내리는 것이 아니라 사람이 의사 결정을 내리게 됩니다. CFO는 AI 기반 인사이트를 경영진, 투자자 및 팀이 이해하고 조치를 취할 수 있는 매력적인 비즈니스 내러티브로 변환해야 합니다.
예를 들어, AI 툴이 주요 제품 라인의 수익 마진 감소를 감지했다고 가정해 보겠습니다. CFO는 데이터를 문제로 제시하는 대신, 전략적으로 대처합니다. CFO는 이 문제를 기회로 삼아 가격을 조정하고 공급업체 계약을 재협상하여 손실된 마진을 회복할 수 있다고 조언하며 문제를 기회로 만들었습니다. 그런 다음 AI가 생성한 시나리오 분석을 사용하여 다양한 가격 책정 모델의 영향을 보여줍니다. 마지막으로, 권장 전략이 앞으로 최선의 길인 이유를 설명하는 설득력 있는 리더십 스토리를 작성합니다.
CFO는 단순한 숫자 분석가가 아니라, AI 기반 인사이트를 사용하여 설득하고 영향을 미치며 조치를 취하는 비즈니스 스토리텔러입니다.
비판적 사고: AI 모델의 성능은 학습된 데이터에 따라 달라집니다. 편향되거나, 데이터를 놓치거나, 결함이 있는 가정을 하면 AI가 오해의 소지가 있는 결과를 생성할 수 있습니다. CFO는 AI 아웃풋에 의문을 제기하고 실제 비즈니스 컨텍스트에서 의미가 있는지 확인할 수 있어야 합니다.
예를 들어, AI 시스템은 단기 수익성을 개선하기 위해 R&D(연구 및 개발) 부서에 대규모 비용 절감을 권장합니다. 표면적으로는 이 계획이 논리적으로 보이지만, CFO는 R&D를 축소하면 장기적인 혁신을 저해하고 회사를 위험에 빠뜨릴 수 있다는 점을 인식하고 있습니다. CFO는 AI의 권장 사항을 맹목적으로 따르는 대신 단기 효율성과 장기 전략의 균형을 맞춰 지속 가능한 성장을 보장합니다.
AI는 '생각'하는 것이 아니라, 패턴을 따릅니다. CFO는 결국 회사에 해를 끼칠 수 있는 결함이 있는 권장 사항과 유용한 인사이트를 분리하는 필터 역할을 해야 합니다.
감성 지능: AI는 데이터를 분석할 수 있지만 신뢰를 구축하거나 거래를 협상하거나 팀을 이끌 수는 없습니다. 관계를 관리하고 감정을 이해하며 이해관계자에게 영향을 미치는 CFO의 능력은 대체할 수 없습니다.
예를 들어, 기업이 대규모 구조 조정을 진행하고 있는데 AI가 비용 절감을 위해 해고를 제안한다고 가정해 보겠습니다. CFO는 AI의 추천을 그냥 받아들이지 않습니다. 부서장과 협력하여 사기와 운영에 미치는 영향을 파악한 다음 대체 비용 절감 조치(예: 효율성 개선 또는 성장 분야로의 직원 재배치)를 모색합니다. CFO는직원들과 투명하게 소통하여 리더십에 대한 신뢰와 일치를 보장합니다.
CFO는 적응하기만 하면 두려울 것이 없습니다. AI가 재무 책임자를 대체하지는 않지만, AI 사용을 거부하는 CFO는 AI를 사용하는 리더로 대체될 수 있습니다.
미래의 최고의 CFO는 다음과 같습니다.
• 더 많은 데이터를 기반으로 하며, AI 기반 인사이트를 사용하여 더 나은 의사 결정을 내립니다.
• 수작업 대신 비즈니스 성장에 집중하여 보다 전략적으로 접근합니다.
• AI와 경쟁하는 대신 AI와 협력하는 방법을 알고 기술에 더욱 정통합니다.
따라서 진짜 질문은 'AI가 CFO를 대체할 수 있을까요?'가 아니라, 'CFO는 어떻게 AI와 함께 일하는 법을 배울 수 있을까요?'입니다. 재무의 미래는 AI와 CFO의 대결이 아니라 AI를 사용하는 CFO입니다. 함께라면 승리하는 팀이 될 수 있습니다.
AI는 앞으로도 계속 존재할 것입니다. 가장 똑똑한 재무 책임자는 기다리지 않을 것입니다. 이제 IBM Planning Analytics와 같은 도구를 도입하여 앞서 나가기 시작할 것입니다. 그렇다면 다음은 어떻게 해야 할까요? 금융 분야의 AI 혁명을 주도하시겠습니까, 아니면 그냥 지나치시겠습니까? 적응할지, 뒤처질지 선택은 여러분의 몫입니다.
재무 부서를 AI 중심 부서로 혁신하세요
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
IBM Concert는 AI를 사용하여 운영에 관한 중요한 인사이트를 발견하고 개선을 위한 애플리케이션별 권장 사항을 제공합니다. Concert를 통해 비즈니스를 발전시키는 방법을 알아보세요.