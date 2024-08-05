폭염을 극복하기 위해 AI 활용

로스엔젤레스시는 AI로 구동되는 또 다른 도구인 트리 캐노피 랩을 사용하여 폭염의 위험을 줄이는 데 큰 진전을 이루었습니다. 이 알고리즘은 비행기에서 수집한 Google 항공 이미지와 지구 위성 이미지를 사용하여 도시의 모든 나무를 정확히 찾아내고 밀도를 측정할 수 있습니다.

그러면 특수 AI 시스템이 자동으로 이미지를 스캔하여 나무의 존재를 감지하고 나무 덮개의 밀도 또는 "나무 캐노피"를 보여주는 지도를 생성합니다.

일반적으로 도시를 블록 단위로 수동으로 설문조사하고 공공장소에 있는 나무만 세는 경우가 많기 때문에 나무 분포에 대한 정보를 얻는 데는 많은 비용과 시간이 소요됩니다.

AI 기반 나무 캐노피 도구는 도시 계획가들이 나무 심기에 가장 큰 혜택을 줄 주거 블록을 식별하고, 낮은 캐노피 덮개로 인해 온도가 높아질 수 있는 인도를 찾아내는 데 도움을 줍니다.

하지만 주어진 고온 지역에 쿨루프 또는 더 많은 나무가 최선의 솔루션인지 어떻게 결정할 수 있을까요? 전문가들은 나무 캐노피가 습한 기후보다는 건조한 기후에서 가장 긍정적인 영향을 미친다는 최근 연구와 같이 여러 가지 요인을 고려해야 한다고 말합니다.