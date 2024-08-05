폭염을 극복하기 위해 AI 활용

5월부터 도시들이 기록적인 최고 기온을 경신하기 시작했고, 2024년 7월 22일은 지구 역사상 가장 더운 날로 전날 세운 최신 기록을 경신했습니다.
"기온이 계속 상승함에 따라 폭염에 가장 취약한 사람들에게 경고를 보내는 것이 중요합니다."라고 IBM의 연구 관리자 Etienne Vos는 말합니다. Vos는 폭염 조기 경보 시스템을 개발하는 컨소시엄의 일원으로, 전 세계 여러 그룹에서 폭염에 대응하기 위한 새로운 AI 기반 도구를 개발하고 있습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
도시 계획가들은 수십 년 동안 외곽 지역보다 기온이 높은 도시 지역인 열섬에 대해 알고 있었습니다. 그러나 열섬을 정확하고, 대규모로, 고해상도로 특성화하고 예측하는 것은 아직 해결되지 않은 문제이거나 기껏해야 매우 비용이 많이 드는 문제로 남아 있습니다. 일부 지구 궤도를 도는 위성은 도시 내의 핫스팟과 냉점을 식별할 수 있는 지상 관측치 역할을 하는 열복사를 측정할 수 있지만, 위성 고가도로 사이의 시간 간격이 길기 때문에 이러한 관측은 매우 드뭅니다.
현재 열과 상황 아프리카 학제 간 센터(HE2AT 센터) 소속인 Vos와 같은 연구자들은 IBM의 지구 관측 파운데이션 모델을 활용하여 지표면 도시 열섬을 특성화하고 도시 내 극심한 열점이 나타나는 시기와 장소에 대한 경보를 발령할 수 있는 시스템을 개발 중입니다. HE2AT센터의 학계 및 업계 파트너들은 이 정보를 상황 결과 데이터, 사회경제적 취약성 정보, 지리적 위치 및 기타 열 노출 위험에 기여하는 요인과 결합하고 있습니다. 앱을 사용하면 개인별 위험 프로필에 따라 열 노출에 관한 정보와 알림을 받을 수 있습니다.
프린스턴 대학교의 엔지니어 그룹을 포함한 연구자들은 10년 넘게 어두운 지붕보다 더 시원하게 유지되는 밝은 색상의 지붕인 '쿨루프'를 연구해 왔습니다. 예를 들어, 프린스턴 연구진은 기온이 90도일 때 검은색 지붕의 온도를 측정했습니다. 검은색 지붕의 온도는 무려 화씨 130도(계란을 굽기에 충분한 온도)에 달했습니다. 그러나 같은 기온에서 흰색 지붕의 온도는 화씨 90~100도 사이였습니다.
Google은 AI 알고리즘이 적용된 항공 이미지를 사용하여 고해상도 태양 반사율 측정값을 생성하고 이를 통해 도시 개발자가 쿨루프의 혜택을 가장 많이 받을 수 있는 지역을 결정하는 데 도움을 주고 있습니다.
Google의 선임 제품 관리자인 Mansi Kansal은 "쿨루프는 햇빛을 반사하고 열을 덜 흡수합니다. 그 결과 실내 온도가 낮아지고 상황 대처 능력이 향상되었습니다."라고 말했습니다. "쿨루프는 에어컨을 이용할 수 없는 저소득층 커뮤니티에서 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다."라고 Kansal은 말합니다.
로스엔젤레스시는 AI로 구동되는 또 다른 도구인 트리 캐노피 랩을 사용하여 폭염의 위험을 줄이는 데 큰 진전을 이루었습니다. 이 알고리즘은 비행기에서 수집한 Google 항공 이미지와 지구 위성 이미지를 사용하여 도시의 모든 나무를 정확히 찾아내고 밀도를 측정할 수 있습니다.
그러면 특수 AI 시스템이 자동으로 이미지를 스캔하여 나무의 존재를 감지하고 나무 덮개의 밀도 또는 "나무 캐노피"를 보여주는 지도를 생성합니다.
일반적으로 도시를 블록 단위로 수동으로 설문조사하고 공공장소에 있는 나무만 세는 경우가 많기 때문에 나무 분포에 대한 정보를 얻는 데는 많은 비용과 시간이 소요됩니다.
AI 기반 나무 캐노피 도구는 도시 계획가들이 나무 심기에 가장 큰 혜택을 줄 주거 블록을 식별하고, 낮은 캐노피 덮개로 인해 온도가 높아질 수 있는 인도를 찾아내는 데 도움을 줍니다.
하지만 주어진 고온 지역에 쿨루프 또는 더 많은 나무가 최선의 솔루션인지 어떻게 결정할 수 있을까요? 전문가들은 나무 캐노피가 습한 기후보다는 건조한 기후에서 가장 긍정적인 영향을 미친다는 최근 연구와 같이 여러 가지 요인을 고려해야 한다고 말합니다.
AI로 구동되는 도시와 장소의 완전한 디지털 복제본인 디지털 트윈은 폭염과 싸우는 도구의 또 다른 새로운 개척지입니다. 아테네 국립천문대의 연구 책임자인 Iphigenia Keramitsoglou 박사는 머신 러닝을 활용해 다양한 도시 데이터를 통합하고 열 관련 사망률을 예측하는 아테네의 디지털 트윈을 개발 중입니다. 이를 통해 실시간 및 장기적인 폭염 관리가 가능합니다.
예를 들어, 구급대원들은 가장 위험이 큰 지역에 구급차를 배치하여 폭염으로 고통받을 가능성이 가장 높은 사람들의 생명을 구할 수 있는 기회를 늘릴 수 있습니다. 아테네에 이어, Keramitsoglou와 그녀의 팀은 Extrema Global이라 불리는 더위와 싸우는 다양한 도구를 개발했으며, 프라하와 부다페스트의 디지털 트윈을 만들 계획입니다.
기술적인 해결책을 넘어서, 극심한 더위를 피하는 방법을 배우는 것은 접근하기 쉽고 심지어 흥미로울 수 있습니다. Extrema Global 팀이 개발 중인 또 다른 새로운 도구는 아이들이 열 안전에 대해 배울 수 있는 디지털 게임입니다. "아이는 그 순간의 상황에 따라 어떤 옷을 입어야 안전하게 지낼 수 있는지 판단할 수 있습니다. 시원함을 유지하는 것이 재미있지 않을 이유가 없습니다."라고 Keramitsoglou는 말합니다.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
생성형 AI, 고급 분석, 사물인터넷(IoT)을 활용하여 중요한 장비와 인프라의 유지보수, 검사 및 신뢰성을 간소화하세요.
풍부한 데이터와 강력한 AI 기술을 사용해 운영을 혁신하세요. 최적화 프로세스를 통합하고 지능적 성장을 실현할 수 있습니다.
AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.
생성형 AI, 고급 분석, 사물인터넷(IoT)을 활용하여 중요한 장비와 인프라의 유지보수, 검사 및 신뢰성을 간소화하세요.