조직 전체가 AI로부터 이익을 얻게 한다는 것은, 단순히 AI를 도입하는 차원을 넘어 조직 전체의 문제점과 성장 기회에 AI를 신중하게 적용한다는 의미입니다.



비즈니스 전반의 커뮤니케이션과 오케스트레이션에 대한 명확한 비전 없이 조직 전체에서 AI 사용을 늘리면 리더가 기대했던 AI의 약속이 실현되지 않고 생산성 부족이 시작됩니다.



이러한 역설은 기업 리더가 적절한 프로세스에 맞는 적절한 AI를 파악하고, 핵심적인 고부가가치 워크플로를 찾아서 적절한 AI의 조합을 적용함으로써 AI를 중심에 둔 조직 변혁을 일구는 것이 얼마나 중요한지 보여줍니다.