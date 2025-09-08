조직 전체가 AI로부터 이익을 얻게 한다는 것은, 단순히 AI를 도입하는 차원을 넘어 조직 전체의 문제점과 성장 기회에 AI를 신중하게 적용한다는 의미입니다.
비즈니스 전반의 커뮤니케이션과 오케스트레이션에 대한 명확한 비전 없이 조직 전체에서 AI 사용을 늘리면 리더가 기대했던 AI의 약속이 실현되지 않고 생산성 부족이 시작됩니다.
이러한 역설은 기업 리더가 적절한 프로세스에 맞는 적절한 AI를 파악하고, 핵심적인 고부가가치 워크플로를 찾아서 적절한 AI의 조합을 적용함으로써 AI를 중심에 둔 조직 변혁을 일구는 것이 얼마나 중요한지 보여줍니다.
Ann Funai
CIO 겸 비즈니스 플랫폼 혁신 부사장
IBM
이 시점에서 AI를 비즈니스에 어떻게 활용하고 빠른 성공 사례를 조직 혁신으로 탈바꿈시킬지 결정하는 것은 CIO의 몫입니다. 비즈니스 목표를 달성하기 위해 AI(AI 에이전트, 어시스턴트, 자동화)를 어떻게 활용할지 결정하려면 다음과 같은 고민이 필요합니다.
기술적으로 가능한 영역은 물론 성장, 효율성, 위험 감소와 관련된 사용 사례에 AI를 적용하세요.
데이터 품질, 접근성, 거버넌스 및 리니지를 평가하여 AI 에이전트가 신뢰할 수 있는 인풋을 바탕으로 작동하게 하세요.
변화 관리, 직원 역량 향상 및 워크플로 재설계에 투자하여 채택을 촉진하고 장기적인 영향을 고려하세요.
아키텍처, API 및 자동화 상태를 평가하여 AI 에이전트가 중단 없이 임베딩되도록 지원하세요.
예를 들어 식품 생산 연구 개발 기업 Avid Solutions는 AI와 자동화를 사용하여 신규 고객 온보딩 프로세스를 25% 최적화하고 프로젝트 관리 프로세스 오류 수를 10% 줄였습니다.
시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽지만 중요한 비즈니스 프로세스에 집중함으로써 이상적인 최적화 기회를 찾아낸 것입니다. 이제 이들은 수동 작업에 들이던 시간을 줄여서 전략적 업무에 집중합니다.
Malcolm Adams 박사
최고 경영자
Avid Solutions