현재 평균적인 기업은 기업에서 승인하지 않은 앱을 포함해 254개의 AI 지원 앱1을 사용하고 있습니다. CIO의 84%가 AI 도구가 너무 많다고 말하는 등, 경영진은 AI의 무분별한 확산을 인정하고 이를 통제하려고 노력 중입니다2.
AI와 AI 에이전트는 조직에 의도적으로 깊숙이 통합되어, 매일 사용하는 도구를 통해 복잡한 과업을 처리할 때 가장 가치가 있습니다. 비즈니스 데이터, 워크플로 및 도구 전반에 걸쳐 통신하고 연결하는 개방형 오케스트레이션 계층을 만드는 데 집중하면 사일로를 효과적으로 허물고 더 많은 가치를 창출할 수 있습니다. 에코시스템을 통합하고 조율하면 완전히 새로운 가능성이 열릴 것입니다.
맷 라이테슨(Matt Lyteson)
기술 플랫폼 혁신 부문 CIO
IBM
AI 어시스턴트와 AI 에이전트라는 용어는 같은 의미로 사용될 때가 많지만 AI 어시스턴트는 일반적으로 반복적이고 잘 정의된 작업을 처리하는 반면, AI 에이전트는 더 큰 자율성을 가지고 추론 능력을 사용하여 인간의 개입을 최소화하면서 결과를 도출합니다.
AI 에이전트나 AI 어시스턴트를 어디서부터 시작해야 할지 결정하는 데 도움이 되는 6가지 질문을 소개합니다.
직원들이 시간을 할애하는 업무 중 반복적이거나, 잘 정의되어 있거나, 가치가 낮은 업무는 무엇인가?
예측 가능한 규칙이나 패턴을 따르며 데이터 기반 인사이트를 통해 개선하거나 더 빠르게 만들 수 있는 의사 결정 프로세스는 무엇인가?
여러 시스템이나 부서에 걸쳐 핸드오프 지연 또는 수동 조정으로 인해 어려움을 겪는 워크플로가 있는가?
규정된 가드레일 안에서 시스템이 독립적으로 작동할 수 있다면 어떤 영향력이 큰 목표를 가속화할 수 있는가?
응답 시간이 느리거나 일관성이 떨어져서 고객 서비스나 직원 만족도가 뒤처지는 영역이 있는가?
이 분야에서 AI 에이전트를 지원하는 데 필요한 데이터에 접근할 수 있으며, 이를 신뢰할 수 있는가?
어디서부터 시작해야 할지 막막하신가요? 고객 지원과 고객 서비스, 인사, 디지털 조달, IT 현대화 영역 모두 AI 에이전트와 어시스턴트를 사용해서 정량화 가능한 수준으로 생산성을 높인 전적이 있습니다.
예를 들어 IBM의 AskHR은 80개의 서로 다른 HR 프로세스와 휴가 요청 및 급여 명세서와 같은 간단한 작업 94%를 자동화했습니다. 그리고 이러한 다양한 사용 사례를 통해 IBM은 45억 달러의 비용 절감을 실현했습니다.
1 Marriott, M. “How Many AI Tools Are Employees Using? More Than You Think, and Often With Personal Accounts”, Harmonic (blog), 2025년 4월 14일
2 Adams, C. “How CIOs are planning for an AI-first future” , Canva (blog), 2024년 1월 30일