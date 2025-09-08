현재 평균적인 기업은 기업에서 승인하지 않은 앱을 포함해 254개의 AI 지원 앱1을 사용하고 있습니다. CIO의 84%가 AI 도구가 너무 많다고 말하는 등, 경영진은 AI의 무분별한 확산을 인정하고 이를 통제하려고 노력 중입니다2.



AI와 AI 에이전트는 조직에 의도적으로 깊숙이 통합되어, 매일 사용하는 도구를 통해 복잡한 과업을 처리할 때 가장 가치가 있습니다. 비즈니스 데이터, 워크플로 및 도구 전반에 걸쳐 통신하고 연결하는 개방형 오케스트레이션 계층을 만드는 데 집중하면 사일로를 효과적으로 허물고 더 많은 가치를 창출할 수 있습니다. 에코시스템을 통합하고 조율하면 완전히 새로운 가능성이 열릴 것입니다.