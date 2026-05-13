AI가 스스로 판단하고 작업을 수행하는 Agentic AI가 기업 IT 환경의 새로운 표준으로 자리 잡고 있습니다. 자연어 프롬프트를 기반으로 코드 생성과 실행, 수정까지 가능한 환경이 확산되면서 개발 속도는 크게 빨라졌습니다.

그러나 동시에, 여러 AI 에이전트와 시스템이 복합적으로 연결된 환경은 이전보다 더 높은 수준의 운영 복잡성과 보안 리스크를 만들어 내고 있습니다. 성능 저하, 장애 원인 파악의 어려움, 예기치 않은 클라우드 비용 증가 등은 많은 기업들이 직면한 공통 과제입니다.

이러한 배경에서 한국IBM은 ‘Agentic AI와 함께 하는 개발/운영 자동화’ 웨비나를 개최하고, 복잡한 AI 환경에서도 안정적인 운영과 복원력을 확보할 수 있는 자동화 전략을 공유했습니다.