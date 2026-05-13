AI가 스스로 판단하고 작업을 수행하는 Agentic AI가 기업 IT 환경의 새로운 표준으로 자리 잡고 있습니다. 자연어 프롬프트를 기반으로 코드 생성과 실행, 수정까지 가능한 환경이 확산되면서 개발 속도는 크게 빨라졌습니다.
그러나 동시에, 여러 AI 에이전트와 시스템이 복합적으로 연결된 환경은 이전보다 더 높은 수준의 운영 복잡성과 보안 리스크를 만들어 내고 있습니다. 성능 저하, 장애 원인 파악의 어려움, 예기치 않은 클라우드 비용 증가 등은 많은 기업들이 직면한 공통 과제입니다.
이러한 배경에서 한국IBM은 ‘Agentic AI와 함께 하는 개발/운영 자동화’ 웨비나를 개최하고, 복잡한 AI 환경에서도 안정적인 운영과 복원력을 확보할 수 있는 자동화 전략을 공유했습니다.
첫 번째 세션에서는 한국IBM 오토메이션 사업부 박병주 실장이 에이전틱 AI가 가져온 개발 환경의 변화를 설명했습니다.
과거에는 개발자가 직접 코드를 작성하고 디버깅해야 했다면, 이제는 AI가 자연어 요청을 해석해 코드를 생성하고 실행하며, 문제 발생 시 수정까지 수행합니다. 이에 따라 개발 생산성은 크게 향상됐지만, AI 에이전트 간 상호작용이 늘어나면서 전체 시스템 구조는 더욱 복잡해졌습니다.
박 실장은 에이전틱 AI를 다음과 같은 구조로 설명했습니다.
“에이전틱 AI는 LLM, 다양한 툴(Tools), 그리고 워크플로가 결합된 형태입니다. 여러 에이전트가 협력할수록 성능은 향상되지만, 내부 간섭이나 오류 가능성도 함께 커집니다.”
AI 에이전트가 다수 존재하는 환경에서는 특정 툴이 반복 호출되거나, 에이전트 간 통신 오류로 명령이 순환되는 현상이 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 시스템 응답 지연과 함께 GPU 사용량 증가, 클라우드 비용 상승이라는 결과로 이어질 수 있습니다.
문제는 장애가 발생했을 때 어디에서 무엇이 원인인지 빠르게 파악하기 어렵다는 점입니다. 이로 인해 운영자의 대응 시간은 길어지고, 서비스 안정성에도 영향을 미칠 수 있습니다.
한국IBM은 이러한 문제를 해결하기 위한 핵심 요소로 관측성(Observability)을 제시하며, 애플리케이션 관측 플랫폼 IBM Instana를 소개했습니다.
Instana는 애플리케이션, 컨테이너, 인프라, GPU 환경은 물론 생성형 AI 호출 구간까지 전 구간을 엔드 투 엔드로 실시간 관측할 수 있도록 지원합니다.
주요 기능은 다음과 같습니다.
박 실장은 “운영자는 더 이상 방대한 로그를 일일이 분석하지 않아도 된다”며,
“Instana를 통해 이상 징후를 조기에 인지하고 원인을 빠르게 파악할 수 있다”고 설명했습니다.
두 번째 세션에서는 한국IBM 오토메이션 사업부 홍안식 부장이 IBM Concert를 활용한 AI 기반 복원력(Resilience) 자동화 전략을 소개했습니다.
홍 부장은 복원력을 “문제가 발생했을 때 빠르게 감지하고, 운영 중단 없이 회복할 수 있는 능력”이라고 설명했습니다. IBM Concert는 이러한 복원력을 지속적으로 측정하고 개선할 수 있도록 지원합니다.
IBM Concert는 Arena View를 통해 애플리케이션과 인프라 구성 요소 간의 연결 관계를 시각화하고, 취약점이 시스템 전체에 미치는 영향을 직관적으로 보여줍니다.
특히 단순한 점수 기반 평가를 넘어, 실제 악용 가능성과 환경 영향을 함께 고려해 조치가 필요한 우선순위를 자동으로 도출합니다. 이를 통해 운영자는 보다 현실적인 판단을 내릴 수 있습니다.
IBM Concert는 개발 초기 단계에서 보안 취약점을 식별하고 대응할 수 있도록
Shift Left 기반 자동 조치 기능을 제공합니다.
AI가 코드 스캔을 통해 취약점을 분석하고, 수정이 필요한 코드와 가이드를 제안합니다. 개발자는 이를 검토해 적용함으로써 배포 이전에 보안 리스크를 줄일 수 있습니다.
IBM Concert는 보안, 가용성, 복구 가능성, 확장성 등 8대 복원력 지표를 수치화해 실시간으로 보여줍니다. 조직은 목표 대비 현재 수준을 확인하고, 개선이 필요한 영역을 명확히 파악할 수 있습니다.
또한 산업별 규제 문서를 기반으로 규제 준수 상태를 상시 점검하고, 미준수 항목 발견 시 AI가 수정 명령어와 롤백 가이드를 함께 제시해 보다 안정적인 대응을 지원합니다.
이번 웨비나에서 한국IBM이 제시한 메시지는 분명합니다.
에이전틱 AI가 개발 속도를 높이는 만큼, 운영 환경은 더 잘 보여야 하며, 문제 발생 시 더 빠르게 회복할 수 있어야 합니다.
IBM Instana는 복잡한 AI 환경을 투명하게 관측할 수 있도록 지원하고, IBM Concert는 운영 안정성과 복원력을 자동화된 방식으로 관리할 수 있도록 돕습니다.
한국IBM은 앞으로도 데이터와 AI에 기반한 운영 자동화를 통해 기업이 AI 시대의 변화에 안정적으로 대응할 수 있도록 지원할 계획입니다.