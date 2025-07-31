TF: 책임감 있는 AI 거버넌스에 대한 비판 중 하나는 혁신을 억압한다는 것입니다. 윤리와 창의성의 균형에 대해 설명해 주시겠어요?

PB: 사람들이 AI 윤리와 거버넌스, 또는 AI 관련 규제 문제에 대해 비판적인 입장을 취할 때, 혁신과 창의성이 저해될 수 있다는 우려를 표명했다고 생각합니다. 하지만 저는 많은 분석가가 언급하는 75%의 실패율 통계를 지적하고 싶습니다.

AI 투자의 75%는 실패합니다. 중간 단계에서 멈춰버립니다. 개념 증명(PoC) 단계에서 멈춰버리는 것입니다. 투자자가 기대하는 ROI를 달성하지 못합니다. 실패의 핵심 이유 중 하나는 사람들의 신뢰를 얻지 못했거나, 사람들이 AI를 지나치게 신뢰하기 때문입니다.

주요 목표는 우리의 지능을 증강할 문제를 해결하는 데 적합한 AI를 선택한 다음, 사람들의 신뢰를 얻기 위해 필요한 노력을 기울여 그 AI를 적합하게 도입하는 것입니다. 여기에는 쉬운 해결책이 없습니다.

AI 시스템은 공격자로부터 안전해야 합니다. 의도를 적절히 반영해야 합니다. 공정한 결과를 도출하고, 투명하고 진정으로 설명할 수 있어야 하며, 데이터 프라이버시를 유지해야 합니다. 에이전트는 실제로 어떤 일이 일어나고 있는지 추적할 수 있도록 관찰 가능해야 합니다. 그리고 에너지와 물에 대한 AI의 끝없는 욕구를 고려할 때 이러한 시스템은 환경적으로도 지속 가능해야 합니다.

책임감 없이는 신뢰를 얻을 수 없습니다. 저는 책임감을 주제로 광범위하게 글을 써왔고, 우리는 이 주제에 관한 많은 IBV 논문을 발표했습니다. Gartner는 올해 AI 결과에 대해 공급업체가 계약상 책임을 지도록 하는 방법을 고객에게 자세히 설명하는 훌륭한 논문을 발표했습니다.

앞서 말씀드렸듯이, 이 모든 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 우리가 신뢰할 만한 방식으로 AI를 개발하는 쉬운 버튼은 없지만 그 노력은 매우 중요합니다. 그리고 일단 기초적인 노력을 기울이면, 이 경주용 자동차 트랙 비유에서 잘 설명한 것처럼 빠르게 나아갈 수 있습니다. 에이전틱 AI와 같은 새로운 기술이 계속 발전함에 따라 더 많은 거버넌스가 필요할 것입니다.