적응하거나 뒤쳐지거나: 미래 지향적인 CFO를 위한 AI의 전략적 역할

1. 핵심으로서의 기술: CFO의 역할은 더 이상 재무 관리에만 국한되지 않습니다. CFO는 기술과 비즈니스 전략을 통합하는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 주요 CFO 중 72%가 CTO가 가장 중요한 관계라고 답했습니다.

2. 실행과 전략은 음과 양처럼 상반되지만 서로 연결되어 있습니다. CFO는 변화의 핵심 주체로서 진화하는 전략적 요인에 대응하여 정확성과 민첩성의 균형을 유지해야 하는 위치에 있습니다. 36% 더 많은 주요 CFO가 동종 업계에 비해 전략 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다.

3. 데이터는 AI의 생명선: 금융 분야에서 AI를 도입하는 것은 단순히 비용을 절감하기 위한 것이 아니라 새로운 성장 기회를 창출하기 위한 것입니다. 더 나은 데이터 분석을 통해 조직은 더 현명한 재무 결정을 내릴 수 있습니다. 입증된 이점에도 불구하고 금융 분야에서 AI의 잠재력은 충분히 활용되지 않고 있으며, 금융 운영의 34%만이 기존 AI를 사용하거나 최적화하고 있습니다.

4. 자신감 있게 위험 감수: CFO가 직면하는 주요 과제 중 하나는 위험 선호도의 균형을 맞추고 위험을 효과적으로 관리하는 것입니다. 적절한 위험 관리가 없으면 조직은 예상치 못한 사건, 재정적 손실, 비효율적인 의사 결정, 평판 손상, 리소스 할당 오류 및 운영 중단에 가장 취약해집니다. AI는 잠재적 위험을 조기에 식별하여 보다 사전 예방적인 관리와 더 나은 리소스 할당을 가능하게 합니다.