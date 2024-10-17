적응하거나 뒤쳐지거나: 미래 지향적인 CFO를 위한 AI의 전략적 역할

최고재무책임자(CFO)는 더 이상 단순한 숫자 계산 담당자가 아니라 혁신과 성장을 주도하는 전략적 리더입니다. 생성형 AI와 같은 신기술의 발전으로 재무 책임자는 운영, 혁신, 조직 전반의 가치 제공 방식을 바꿀 수 있는 놀라운 도구를 갖게 되었습니다.
경제 변동성이 계속 커지면서 CFO들은 디지털 혁신을 주도하는 동시에 운영 효율성을 보장해야 한다는 압박을 점점 더 많이 받고 있습니다. 당면 과제는 오늘날 금융 환경의 복잡성을 관리하면서 경쟁에서 앞서 나갈 수 있는 새로운 기술을 채택하는 데 있습니다. 이러한 과제에 대한 답은 인공 지능(AI)의 힘을 활용하는 데 있을 수 있습니다.
AI는 이미 CFO가 팀, 프로세스 및 전체 전략을 관리하는 방식을 변화시키기 시작했습니다. 지난 몇 년 동안 AI가 급속도로 발전한 것 중에는 데이터를 분석할 뿐만 아니라 데이터를 기반으로 콘텐츠, 아이디어, 솔루션을 생성하는 기술인 생성형 AI가 있습니다. 재무 책임자는 생성형 AI를 사용하여 반복적인 작업을 자동화하고 의사 결정과 효율성을 개선하며 이전에는 상상할 수 없었던 효율성을 높일 수 있습니다.
AI 어시스턴트가 복잡한 재무 보고서를 몇 분 만에 생성하고, 시장 동향을 높은 정확도로 예측하거나 실시간 데이터를 기반으로 비용 절감 전략을 제안하는 세상을 상상해 보세요. 생성형 AI를 사용하면 이는 더 이상 먼 미래가 아닙니다. 지금 일어나고 있는 일입니다.
그렇다면 CFO는 이러한 도구를 어떻게 효과적으로 사용하여 비즈니스 성과를 극대화할 수 있을까요? IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 연구에서는 위험 허용 범위 관리, 기술 파트너십 강화, 기술을 활용하고 조직을 발전시키기 위한 생성형 AI 도입 등 CFO가 취해야 할 주요 조치를 강조합니다.
1. 핵심으로서의 기술: CFO의 역할은 더 이상 재무 관리에만 국한되지 않습니다. CFO는 기술과 비즈니스 전략을 통합하는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 주요 CFO 중 72%가 CTO가 가장 중요한 관계라고 답했습니다.
2. 실행과 전략은 음과 양처럼 상반되지만 서로 연결되어 있습니다. CFO는 변화의 핵심 주체로서 진화하는 전략적 요인에 대응하여 정확성과 민첩성의 균형을 유지해야 하는 위치에 있습니다. 36% 더 많은 주요 CFO가 동종 업계에 비해 전략 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다.
3. 데이터는 AI의 생명선: 금융 분야에서 AI를 도입하는 것은 단순히 비용을 절감하기 위한 것이 아니라 새로운 성장 기회를 창출하기 위한 것입니다. 더 나은 데이터 분석을 통해 조직은 더 현명한 재무 결정을 내릴 수 있습니다. 입증된 이점에도 불구하고 금융 분야에서 AI의 잠재력은 충분히 활용되지 않고 있으며, 금융 운영의 34%만이 기존 AI를 사용하거나 최적화하고 있습니다.
4. 자신감 있게 위험 감수: CFO가 직면하는 주요 과제 중 하나는 위험 선호도의 균형을 맞추고 위험을 효과적으로 관리하는 것입니다. 적절한 위험 관리가 없으면 조직은 예상치 못한 사건, 재정적 손실, 비효율적인 의사 결정, 평판 손상, 리소스 할당 오류 및 운영 중단에 가장 취약해집니다. AI는 잠재적 위험을 조기에 식별하여 보다 사전 예방적인 관리와 더 나은 리소스 할당을 가능하게 합니다.
계속해서 진화하는 비즈니스 환경에서 경쟁력을 유지하고자 하는 CFO에게는 생성형 AI를 이해하고 적용하는 것이 필수적입니다. 생성형 AI 학습 여정에서 고려해야 할 사항들은 다음과 같습니다.
CFO는 조직에서 의미 있는 변화를 주도할 수 있는 위치에 있습니다. 재무 책임자는 생성형 AI의 혁신적인 힘을 수용함으로써 기존 재무 관리를 뛰어넘어 진정한 혁신가가 될 수 있습니다.
운영 간소화, 데이터 기반 의사 결정 개선, 디지털 혁신을 통해 조직 주도 등 무엇을 원하든 AI는 이러한 목표를 달성하는 데 도움이 되는 강력한 도구 세트를 제공합니다.
금융과 혁신의 미래를 살펴볼 수 있는 이 기회를 놓치지 마세요. 더 많은 인사이트를 얻으시려면 IBV CFO 연구 전문을 다운로드하고 이 온디맨드 웨비나를 통해 AI 시대에 진화하는 CFO의 역할에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다.
