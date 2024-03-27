Scope 3 배출 회계 가속화: LLM의 구원

Scope 3 배출량을 추정하는 한 가지 접근 방식은 구매한 상품 및/또는 서비스와 관련된 배출량의 대용으로 금융 거래 데이터(예: 지출)를 활용하는 것입니다. 이 재무 데이터를 GHG 배출 재고로 변환하려면 구매한 제품 또는 서비스의 GHG 배출 영향에 대한 정보가 필요합니다.

미국 환경 확대 인풋-아웃풋(USEEIO) 은 미국 내 상품과 서비스의 경제적, 환경적 흐름을 추적하는 수명주기 평가(LCA) 프레임워크입니다. USEEIO는 경제 IO 분석을 환경 데이터와 병합하여 경제 활동과 관련된 환경적 영향을 추정하는 포괄적인 데이터 세트 및 방법론을 제공합니다. USEEIO 내에서 상품과 서비스는 공통 환경 특성에 따라 상품 클래스라고 하는 66개의 지출 카테고리로 분류됩니다. 이러한 상품 클래스는 지출 데이터를 사용하여 환경 영향을 추정하는 데 사용되는 배출 계수와 연관되어 있습니다.

Eora MRIO(다중 지역 입출력) 데이터 세트는 190개 국가의 15.909개 부문 간의 부문 간 이전을 문서화하는 전 세계적으로 인정받는 지출 기반 배출 계수 세트입니다. Eora 요소 집합은 국가별 66개 요약 분류의 USEEIO 분류에 맞게 수정되었습니다. 여기에는 Eora26 카테고리에서 발견된 15.909개 부문과 보다 상세한 국가 부문 분류를 USEEIO 66 지출 카테고리에 매핑하는 작업이 포함됩니다.

여기에서 LLM이 중요한 역할을 합니다. 최근 몇 년 동안 자연어 처리(NLP)를 위한 광범위한 파운데이션 언어 모델을 만드는 데 놀라운 진전이 이루어졌습니다. 이러한 혁신은 특히 레이블이 지정된 데이터의 공급이 부족한 시나리오에서 기존 머신 러닝(ML) 모델에 비해 강력한 성능을 보여주었습니다. 제한된 데이터를 효율적으로 사용하는 도메인 적응 기술과 결합된 이러한 사전 학습된 대규모 NLP 모델의 기능을 활용하면 Scope 3 환경 영향을 설명하는 것과 관련된 문제를 해결할 수 있는 상당한 잠재력을 갖게 됩니다.

IBM의 접근 방식에는 자연어로 작성된 구매 주문 또는 원장 항목의 환경 확장 입력 산출(EEIO) 품목 클래스를 인식하기 위해 파운데이션 모델을 미세 조정하는 작업이 포함됩니다. 그다음 미국 중심 데이터 세트에는 미국 상품 및 산업의 공급망 온실가스 배출 계수에서 가져온 EEIO 배출 계수(달러 지출당 배출량)를 사용하고, 글로벌 데이터 세트에는 Eora MRIO(다중 지역 입력 산출)를 사용하여 지출에 따른 배출량을 계산합니다. 이 프레임워크는 기업이 Scope 3 배출량을 계산하는 과정을 간소화하고 단순화하는 데 도움이 됩니다.

그림 1은 대규모 언어 모델을 사용하는 Scope 3 배출량 추정을 위한 프레임워크를 보여줍니다. 이 프레임워크는 데이터 준비, 도메인 적응, 분류 및 방출 계산이라는 네 가지 개별 모듈로 구성됩니다.