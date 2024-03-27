Scope 3 배출 회계 가속화: LLM의 구원

Scope 3 GHG 배출량의 계산 및 공개에 대한 관심이 높아지면서 배출량 계산 방법에 대한 관심이 높아졌습니다. 조직에서 사용하는 보다 일반적인 Scope 3 계산 방법론 중 하나는 지출 기반 방법으로, 구현하는 데 시간과 리소스가 많이 소요될 수 있습니다. 이 문서에서는 AI와 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 금융 거래 데이터를 지출 기반 배출 요인에 맞게 분류하여 Scope 3 온실가스 배출량 추정을 간소화하는 혁신적인 방법을 살펴봅니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
Scope 3 배출, 간접 배출이라고도 하는 배출에는 조직의 가치 사슬에서 발생하는 온실가스 배출량(GHG)이 포함되며, 따라서 조직의 직접적인 운영 통제나 소유 하에 있지 않습니다. 간단히 말해, 이러한 배출은 공급업체 및 고객과 관련된 배출과 같은 외부 원인에서 발생하며 회사의 핵심 운영을 벗어난 것입니다.
2022년 CDP 연구에 따르면 CDP에 보고하는 기업의 경우, 공급망에서 발생하는 배출량이 운영 배출량보다 평균 11.4배 더 많은 것으로 나타났습니다.
동일한 연구에 따르면 CDP 대응 기업의 72%가 운영 배출량(Scope 1 및/또는 2)만 보고한 것으로 나타났습니다. 일부 기업은 공급업체로부터 데이터를 수집하고 데이터를 수동으로 분류하여 Scope 3 배출량을 추정하려고 하지만 대규모 공급업체 기반, 공급망 깊이, 복잡한 데이터 수집 프로세스 및 상당한 리소스 요구 사항과 같은 문제로 인해 진행이 방해받고 있습니다.
Scope 3 배출량을 추정하는 한 가지 접근 방식은 구매한 상품 및/또는 서비스와 관련된 배출량의 대용으로 금융 거래 데이터(예: 지출)를 활용하는 것입니다. 이 재무 데이터를 GHG 배출 재고로 변환하려면 구매한 제품 또는 서비스의 GHG 배출 영향에 대한 정보가 필요합니다.
미국 환경 확대 인풋-아웃풋(USEEIO) 은 미국 내 상품과 서비스의 경제적, 환경적 흐름을 추적하는 수명주기 평가(LCA) 프레임워크입니다. USEEIO는 경제 IO 분석을 환경 데이터와 병합하여 경제 활동과 관련된 환경적 영향을 추정하는 포괄적인 데이터 세트 및 방법론을 제공합니다. USEEIO 내에서 상품과 서비스는 공통 환경 특성에 따라 상품 클래스라고 하는 66개의 지출 카테고리로 분류됩니다. 이러한 상품 클래스는 지출 데이터를 사용하여 환경 영향을 추정하는 데 사용되는 배출 계수와 연관되어 있습니다.
Eora MRIO(다중 지역 입출력) 데이터 세트는 190개 국가의 15.909개 부문 간의 부문 간 이전을 문서화하는 전 세계적으로 인정받는 지출 기반 배출 계수 세트입니다. Eora 요소 집합은 국가별 66개 요약 분류의 USEEIO 분류에 맞게 수정되었습니다. 여기에는 Eora26 카테고리에서 발견된 15.909개 부문과 보다 상세한 국가 부문 분류를 USEEIO 66 지출 카테고리에 매핑하는 작업이 포함됩니다.
여기에서 LLM이 중요한 역할을 합니다. 최근 몇 년 동안 자연어 처리(NLP)를 위한 광범위한 파운데이션 언어 모델을 만드는 데 놀라운 진전이 이루어졌습니다. 이러한 혁신은 특히 레이블이 지정된 데이터의 공급이 부족한 시나리오에서 기존 머신 러닝(ML) 모델에 비해 강력한 성능을 보여주었습니다. 제한된 데이터를 효율적으로 사용하는 도메인 적응 기술과 결합된 이러한 사전 학습된 대규모 NLP 모델의 기능을 활용하면 Scope 3 환경 영향을 설명하는 것과 관련된 문제를 해결할 수 있는 상당한 잠재력을 갖게 됩니다.
IBM의 접근 방식에는 자연어로 작성된 구매 주문 또는 원장 항목의 환경 확장 입력 산출(EEIO) 품목 클래스를 인식하기 위해 파운데이션 모델을 미세 조정하는 작업이 포함됩니다. 그다음 미국 중심 데이터 세트에는 미국 상품 및 산업의 공급망 온실가스 배출 계수에서 가져온 EEIO 배출 계수(달러 지출당 배출량)를 사용하고, 글로벌 데이터 세트에는 Eora MRIO(다중 지역 입력 산출)를 사용하여 지출에 따른 배출량을 계산합니다. 이 프레임워크는 기업이 Scope 3 배출량을 계산하는 과정을 간소화하고 단순화하는 데 도움이 됩니다.
그림 1은 대규모 언어 모델을 사용하는 Scope 3 배출량 추정을 위한 프레임워크를 보여줍니다. 이 프레임워크는 데이터 준비, 도메인 적응, 분류 및 방출 계산이라는 네 가지 개별 모듈로 구성됩니다.
우리는 roberta-base, bert-base-uncased 및 distilroberta-base-climate-f를 포함한 여러 최첨단 LLM을 포함하는 광범위한 실험을 수행했습니다. 또한 TF-IDF 및 Word2Vec 벡터화 접근 방식을 기반으로 하는 비파운데이션 클래식 모델을 탐색했습니다. 우리의 목표는 금융 거래 기록을 상품 및 서비스의 대용물로 사용하여 Scope 3 배출량을 추정하는 데 있어 파운데이션 모델(FM)의 잠재력을 평가하는 것이었습니다. 실험 결과에 따르면 미세 조정된 LLM은 제로샷 분류 접근 방식에 비해 상당한 개선을 보였습니다. 또한 TF-IDF 및 Word2Vec과 같은 기존 텍스트 마이닝 기술을 능가하여 도메인 전문가 분류와 동등한 성능을 제공했습니다.
Scope 3 배출량을 추정하는 과정에서 LLM을 사용하는 것은 유망한 새로운 접근 방식입니다.
앞서 설명했듯이 지출 데이터는 조직에서 더 쉽게 사용할 수 있으며 상품/서비스 수량을 나타내는 일반적인 지표입니다. 그러나 상품 인식 및 매핑과 같은 과제는 해결하기 어려워 보일 수 있습니다. 왜 그럴까요?
레이블이 지정된 데이터의 가용성이 충분하지 않거나 제한적인 경우, NLP용 딥 러닝 기반 파운데이션 모델이 광범위한 NLP 분류 작업에서 효율적일 수 있는 이유가 바로 여기에 있습니다. 제한된 데이터로 도메인 적응을 통해 사전 학습된 대규모 NLP 모델을 활용하면 Scope 3 배출량 계산을 지원할 수 있습니다.
결론적으로, LLM의 지원을 받아 Scope 3 배출량을 계산하는 것은 지속가능성을 위한 데이터 관리의 상당한 발전을 의미합니다. 고급 LLM을 사용함으로써 얻을 수 있는 유망한 결과는 온실가스 발자국 평가를 가속화할 수 있는 잠재력을 보여줍니다. IBM Envizi ESG Suite와 같은 소프트웨어에 실용적으로 통합하면 프로세스를 간소화하는 동시에 인사이트 확보 속도를 높일 수 있습니다.
지속가능성을 도입하면 많은 조직에서 볼 수 있는 보고나 회계 업무에 그치는 것이 아니라 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있습니다.
전략적 로드맵을 일상적인 운영 작업과 연결하여 지금 바로 지속 가능성 여정을 시작하세요.
IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.
개방형 AI 기반 솔루션과 플랫폼, IBM의 심층적인 업계 전문성을 바탕으로 지속 가능하고 수익성 있는 미래 경로를 계획하여 지속 가능성 여정의 속도를 높이세요.